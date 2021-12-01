Suudi Arabistan GP'de sıcak hava etkili olacak

Formula 1'de sezonun 21. yarışı bu hafta sonu Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek ve hava tahminleri havanın oldukça sıcak olacağını ortaya koyuyor.

Cidde F1'e ilk kez ev sahipliği yapacak ve yarış akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Üç gün için yapılan hava tahminlerinde herhangi bir yağmur ihtimali görünmüyor.

Cuma günü ilk antrenman seansında hava sıcaklığının 31 dereceyi bulması bekleniyor. 2. antrenman seansında bu sıcaklık, havanın kararmaya başlaması nedeniyle 26 dereceye kadar inecek.

Cumartesi günü de sabah 31 derece, sıralama turlarının başlayacağı saatlerde ise 27 derecelik bir hava bekleniyor.

Pazar günü ise yarışın başlayacağı saatlerde hava 26 ila 27 derece civarında olacak.

Cuma günü rüzgarın hızı 18 km/s'e çıkarken, cumartesi 14 km/s ve pazar 13 km/s olacak.