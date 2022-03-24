Suudi Arabistan GP'de pilot hakem Bernoldi olacak

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Formula 1'de 2022 sezonunda da pilot hakem sisteminin devamına karar verilmişti. Bu kapsamda her yarışta üç normal hakeme ek olarak bir de geçmişte yıllarda pilotluk yapmış bir isim hakemlik görevi üstleniyor.

Bu hafta sonu hakemlik yapacak isimler Nish Shetty, Matteo Perini ve Hassan Alabdali olacak. Bu üç isme ise pilot hakem olarak eski F1, IndyCar ve WEC pilotu Enrique Bernoldi katılacak.

Bernoldi geçen yıl Bakü ve Rusya GP'de pilot hakem görevini üstlenmişti.

Sezonun ilk yarışında ise pilot hakem olarak Derek Warwick görev yaptı.

Bu yıl pilot hakemler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Derek Warwick Suudi Arabistan GP Enrique Bernoldi