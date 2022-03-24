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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Suudi Arabistan GP'de pilot hakem Bernoldi olacak

Suudi Arabistan GP öncesi yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta pilot hakem Enrique Bernoldi olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Suudi Arabistan GP'de pilot hakem Bernoldi olacak
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Formula 1'de 2022 sezonunda da pilot hakem sisteminin devamına karar verilmişti. Bu kapsamda her yarışta üç normal hakeme ek olarak bir de geçmişte yıllarda pilotluk yapmış bir isim hakemlik görevi üstleniyor.

Bu hafta sonu hakemlik yapacak isimler Nish Shetty, Matteo Perini ve Hassan Alabdali olacak. Bu üç isme ise pilot hakem olarak eski F1, IndyCar ve WEC pilotu Enrique Bernoldi katılacak.

Bernoldi geçen yıl Bakü ve Rusya GP'de pilot hakem görevini üstlenmişti.

Sezonun ilk yarışında ise pilot hakem olarak Derek Warwick görev yaptı.

Bu yıl pilot hakemler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP United Kingdom Derek Warwick
Saudi Arabia Suudi Arabistan GP Brazil Enrique Bernoldi
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