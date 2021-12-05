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Suudi Arabistan GP'de kırmızı bayrak çıktı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Suudi Arabistan Grand Prix'si, yarışta yaşanan olayların ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Suudi Arabistan GP'de kırmızı bayrak çıktı

Suudi Arabistan GP beklendiği üzere epey olaylı geçiyor. Yarışın daha ilk 10 turunun geride kalmasının ardından Mick Schumacher, kontrolü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracına hasar verdi.

Bunun üzerine yarış, kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarış pistteki ve bariyerlerdeki çalışmaların ardından ardından tekrar başladı. Start, hareketli değil, durarak yeniden başlama şeklinde oldu.

Bu kez arka tarafta büyük bir kaza yaşandı. Sergio Perez, Charles Leclerc'le yaşadığı temasın ardından spin attı ve dar bölümde yolu tıkadı.

Ondan kaçmaya çalışan George Russell yavaşlarken, Nikita Mazepin de ona arkadan çarptı.

Sonuç olarak bu temasların ardından yarış ikinci kez kırmızı bayrakla durduruldu. Bu üç pilotun üçü de yarışa veda etti.

Yarış TSi 21:40'ta tekrar başlayacak.

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