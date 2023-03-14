Suudi Arabistan GP'de durum, neden Bahreyn'den farklı olabilir?

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Cidde'deki ilk iki yarışta konuşulacak bol konu vardı. Verstappen, 2021'de sıralamaların son bölümünde harika bir tur ile gelirken duvara vurmuştu. Yarışta ise Verstappen ile şampiyonluk rakibi Lewis Hamilton arasında ünlü kaza yaşanana kadar birçok tekerlek tekerleğe mücadele yaşandı.

Ardından geçen yıl, yakındaki füze saldırısına yanıt olarak çok gerçekçi bir sürücü boykot tehdidi önlendikten sonra, Verstappen ve Charles Leclerc, Bahreyn'deki mücadelelerinin hemen ardından ikinci bir DRS düellosu ile eğlendiler. Bu pistin geçmişi az. Ancak Cidde'nin kazalar, güvenlik araçları ve mücadeleci yarışlar üretme eğilimi şu an için iyiye işaret ediyor.

Red Bull, geçen sezonun Suudi GP'sinin favorisi konumundaydı. Bahreyn'deki testler ve ilk yarış, güncellenmiş Honda motorunun en yüksek hızda harikalar yarattığını ortaya çıkarmıştı. Ferrari ilk hızlanmada avantaja sahipti ancak RB18 hız ölçüm noktalarının kralıydı. Sonuç olarak, akıcı Cidde cadde pistinde bu özelliği Red Bull'u öne çıkarıyordu.

Ancak iki takım 2023 için yer değiştirmiş gibi görünüyor. Sezon öncesi testlerde ve Sakhir'deki ilk yarıştan elde edilen GPS verileri, yeni SF-23'ün artık düzlükte rakip takımlardan daha güçlü olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, Red Bull artık daha yavaş virajlardan daha güçlü bir şekilde çıkıyor ancak düzlük sonunda rakibinin gerisinde kalıyor. Özellikle 290km/s hızın geçildiği yerlerde Ferrari daha güçlü görünüyor.

Ferrari amacına yardımcı olmak için, Suudi Arabistan pistinde 2022'deki zemin etkili ilk yarıştan verilere bakıldığında bu hızların aşıldığı 3 nokta olduğu görülüyor. Aslında, araçlar 315 km/s hızı aşacaklar. Bu nedenle Ferrari, sıralama turlarında veya yarışta RB19'ların DRS aralığına girebilirse, o zaman Verstappen ve Sergio Perez, ilk yarıştaki gibi rahat bir şekilde 1-2 olamayabilir.

Dahası, Leclerc'in yarış dışı kaldığı Bahreyn'de Ferrari, SF-23'ü sezonun ilk yarışı için tam olarak optimize edemediğini vurguladı. Bu, üst düzey yöneticilerin söylediğine göre, Red Bull'a kıyasla temelde daha kötü bir araç konseptine sahip olmaktan ziyade ayarlar nedeniyle yavaş kaldığını işaret ediyor. Buna rağmen ayarlardaki bu sorun, tüm takımların yarıştan önce en az üç gün test yaptığı ve 417 tur attığı yerde yaşandı.

Leclerc'in pole pozisyonu kazanan Verstappen'in 0.292 saniye gerisinde kalıp yarış içerisinde galibiyet mücadelesine ortak olamamasının ve sonunda yarışa erken veda etmesinin ardından Ferrari'nin yeni takım patronu Fred Vasseur şunları söyledi: "Sıralamalarda bir başkasının hızına yetişip de yarışamayan bir araç görmedim. [Yani] o zaman bu bir ayar meselesi ve araçla ilgili bazı seçimlerle alakalı bir durumdu. Bu hiç de konseptle alakalı bir şey değil."

Vasseur, SF-23'ün RB19'a meydan okumak için ihtiyaç duyduğu şeye zaten sahip olduğuna ve temelde daha zayıf bir tasarım olmadığına inanıyor.

Ferrari'nin Suudi Arabistan'da Red Bull ile mücadele etmesine ayarlar dışında pist yüzeyi de yardımcı olacak. Bahreyn'deki zorlu pist yüzeyi, lastikler için sanki rendenin üstünde peynir gezdiriyormuşa benzediği şeklinde yorumlandı. Delikli asfalt yüzeyi, lastiklerin çok hızlı aşınmasıyla sonuçlanıyordu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull ve Aston Martin, lastiklerini en iyi şekilde kontrol edebildikleri için başarılı olurken Ferrari aşırı lastik aşınması sorunu yaşadı. Ferrari 2022'de de benzer sorunlar yaşamış olsa da, bu hafta sonu çok daha iyi olmayı bekliyor.

Verstappen de benzer bir şeyi kabul ediyor. İki kez Dünya Şampiyonu, "Suudi Arabistan oldukça farklı bir pist. Çok daha fazla düzlüğe, hızlı virajlara ve çok daha az aşınmaya sahip. Ve bence [Bahreyn'de] lastik aşınması konusunda özellikle iyiydik. Bu yüzden yarış hızı açısından Cidde'de herkesin daha yakın olmasını bekliyorum."

"Cidde yine çok farklı olacak. Aracımız yüksek hızlı virajlarda oldukça güçlü görünüyor ancak bence Ferrari düzlükte oldukça hızlı ve Cidde'de buna sahip olmak elbette çok güzel." dedi.

Kağıt üstünde, Ferrari'nin Red Bull'la savaşabilecek gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Alonso, Bahreyn'deki sıralamaların son bölümünde tek bir hızlı tur attığı için erken piste çıkmıştı. AMR23 her ne kadar düşük hızlı virajlarda ve frenlemede çok güçlü görünse de, düzlükte aşırı sürtünmeye sahip. Bu her ne kadar ayarlarla düzeltilebilecek bir durum olsa da, Ciddi pisti tam olarak yeşil aracın çok güçlü olamayacağı bir pist olabilir.

Mercedes'e gelince, hafta sonu taraftarlarından zemin etkili dönemdeki düşüşü durdurmak için uzun süren arayışıyla sabırlı olmalarını isteyen bir mektup yazdı. Bu hareket, Bahreyn'de sönük bir 5-7 sonucuyla tetiklendi. Hamilton'ın 2022 sıralama turlarındaki 15. sıradaki kasvetli sonucunu tekrarlaması beklenmese de, Gümüş Oklar'ın bu hafta sonu W14 ile ön sıralarda mücadele etmeyi beklemediğini gösteriyor.