Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Bahreyn GP, pist yapısı ve o hafta sonu gösterilen performanslar itibariyle Red Bull'un net hakimiyet kurduğu bir yarış olmuştu. Red Bull düzlüklerde Ferrari'nin gerisinde kalsa da virajlarda daha hızlıydı. Benzer şekilde Aston Martin de düzlükte daha yavaş kalırken frenlemede ve virajlarda Ferrari'den daha iyiydi.

Tüm bunların sonucunda yarışta lastiklerini daha iyi kullanan bu iki takım güçlü ve dayanıklı olmaları sayesinde podyumu tamamladılar.

Cidde pistindeki uzun düzlükler ve lastik aşınmasının daha düşük seviyede olması nedeniyle Ferrari'nin ön plana çıkacağı, Red Bull ve Aston Martin'in bir miktar - Bahreyn'e göre - performans kaybedebileceği yönündeydi.

Ancak Ferrari için işler, daha hafta sonunda tek tur bile atılmadan takımda ön planda olan Charles Leclerc'in motor değişikliği nedeniyle grid cezası almasıyla sarpa sardı. Evet, Ferrari güçlü olsa bile Leclerc yarışa daha geriden başlayacak ve kazanma şansı o kadar kolay olmayacak. Ön gruptaki rekabet seviyesine bakarsak, podyum bile zor olabilir.

Bahreyn'i domine eden Verstappen, mide rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan'a bir gün geç geldi ve Perşembe günkü basın toplantılarına katılmadı. Cuma günü padoğa giren şampiyon pilot, yaşadığı durumdan pek etkilenmiş gibi durmuyordu. Bahreyn'de hiçbir antrenman seansında zirvede yer alamayan ancak buna rağmen kazanan Red Bull pilotu, Cuma günkü her iki antrenman seansında da zirvede yer aldı. Red Bull RB19 hem güneş altında hem de ışıklar altında oldukça güçlü performans sergiledi.

Dahası Red Bull, ikinci antrenman seansında gerçekleştirilen uzun sürüşlerde de hem yumuşak hem de orta lastiklerde zirvede yer aldı. Yakıt yükleri ve motor modu gibi dışarıdan tam olarak anlaşılamayan konularda bir sürpriz yoksa, Red Bull bir sorun yaşamadığı takdirde yine galibiyet mücadelesini tek başına verecek gibi görünüyor.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Verstappen, 1:29.617'lik derecesiyle en yakın rakibi, takım arkadaşı Sergio Perez'den yaklaşık yarım saniye daha hızlıydı. Ancak Suudi Arabistan GP akşam koşullarında gerçekleştirildiği için bu seansta elde edilen dereceler genelde önemsiz oluyor.

Pistteki gözlemciler, RB19'un pistin en zorlayıcı yüksek hızlı virajlarında dahi piste yapıştığını, hem Verstappen hem de Perez'in yeniden yapılandırılan 22. virajı kolaylıkla döndüklerini ifade ediyorlar.

Virajın yeni hali eski haline göre daha az açıya sahipken, çıkışta doğru torku bulmak için vitesi daha fazla düşürmek gerekiyordu. Her iki Red Bull pilotu bu bölümden güçlü bir şekilde çıkarmayı başardılar.

Gündüz hava sıcaklığı 30 dereceyi aşarken pist sıcaklığı daha daha yüksekti. Verstappen, daha serin olan akşam seansında, en hızlı turunu 0.014 sn daha geçerek liderliğini korudu. Fernando Alonso, Aston Martin'le etkilemeyi sürdürdü ve Verstappen'in 0.2 sn arkasında ikinci sırayı ele geçirdi.

Verstappen özellikle 4. virajdan çıkışta ve 9. viraja gelirken rakiplerine kıyasla kendisine ve aracına daha fazla güvendiğini gösterdi. Özellikle 10. virajı güçlü bir şekilde dönebilmek için, virajdan önce gaza bir kez daha dokunmayı tercih ediyordu. Mercedes pilotları ve Alonso, 9. viraja gelmeden daha uzun mesafe öncesinde yavaşlamaya başlarken Leclerc, Verstappen'e benzer şekilde daha geç fren yapıyordu.

Alonso, AMR23 içerisinde yine sakin göründü. Bu araç açık bir şekilde Alonso'ya çok uymuş durumda. Onun 1:29.811'lik derecesi, tek turda Red Bull'a yakın olabileceğinin işaretiydi. Bakalım Alonso sıralamalarda Red Bull pilotlarını ne kadar rahatsız edebilecek?

Alpine, kendisi için zorlu geçen Bahreyn GP'nin ardından Suudi Arabistan'da umut verici performans sergiledi ve Ferrari - Aston Martin - Mercedes grubuyla mücadele edebileceğinin işaretlerini verdi. Esteban Ocon, George Russell'ın önünde en hızlı dördüncü zamanı elde ederken takım arkadaşı Pierre Gasly 6. sıradaydı. Alpine pilotları böylece en hızlı turun yarım saniye aralığında yer aldılar.

Autosport'un görmüş olduğu veriler, Ferrari'nin yumuşak lastiklerle sürüşte maksimum kapasitede olmadığını gösteriyordu. Takımın düzlükte rakiplerine karşı daha yavaş olması, motorun kısık olduğunu işaret ediyordu. Ancak Leclerc'in yaşamış olduğu dayanıklılık sorunları karşısında takım, önlem olarak da motoru kısmış olabilir.

Aynı veride Mercedes, virajlarda daha zayıf görüntülendi. Takımın daha düşük yere basma gücü üreten kanatlarla piste çıkması bunda etkili oldu. Mercedes bu sefer düzlükte daha hızlıydı ancak pistin yavaş bölümlerinde Ferrari'ye karşı zayıf kaldı. Ferrari ise fren noktalarında Red Bull'a benzer performans sergiledi.

Verstappen ve Perez, ikinci antrenmanların ikinci yarısında uzun sürüşlerini ikiye ayırdılar. Verstappen yumuşak lastiklerle uzun sürüş yaparken, Perez'de orta lastikler vardı. Verstappen'in yumuşak lastiklerle ilk turları Perez'in orta lastiklerle turlarına göre daha hızlıydı ve hatta genel olarak yakın performans sergiledi ancak orta lastiklerin ömrü, beklendiği üzere daha uzundu ve oldukça sayıda tur sonrasında bile Perez'in dereceleri rekabetçi seviyede kaldı. Dolu depoyla bu etki daha yüksek olduğu için, takımların çoğu yarınki yarışa orta lastiklerle başlamayı tercih edebilir.

Alonso'nun orta lastiklerle stintinin başında dereceleri Perez'in derecelerine yakındı ancak turlar ilerledikçe performans düşümü Perez'e göre daha fazla oldu. Perez'in sürüşünde 6. turdan sonra dereceler iyileşmeye devam ederken, Alonso'da tam tersi dereceler yavaşlamaya başladı.

Ferrari'nin uzun sürüşleri, kısa sürüşlere göre daha iyi görünse de yine de Red Bull'un gerisindeydi. Sainz yumuşak lastiklerle kısa bir sürüş gerçekleştirirken Leclerc'in orta lastiklerle 15 turluk stinti daha temsiliydi. Leclerc'in uzun sürüşü, Perez'in sürüşüne göre Alonso'nunki gibi daha dağınıktı. İlk işaret, Ferrari'nin bu grupta olacağını işaret ediyor. Tabii ki bunun için motor modunu biraz daha fazla açması gerek gibi.

Alpine, tek turda olduğu kadar uzun sürüşlerde de dikkat çekti. Takım Cuma günkü performansını Pazar gününe taşımayı başarabilirse, elde edilen verilere göre podyumun son basamağı için gerçek bir tehdit olabilir. Gasly'nin yumuşak lastiklerle attığı 12 turluk stint, Verstappen'in 16 turluk stinte yakınken, Ocon'un orta lastiklerle stinti de benzer şekilde oldukça güçlüydü.

Mercedes de daha yüksek yere basma gücü üreten pakete geçerek yarışta daha güçlü olmayı tercih ederse bu grupta rekabetçi olabilir ancak bu durumda sıralamalardan ödün vermek durumunda kalabilir. Bu açıdan takımı zorlu bir karar bekliyor gibi.

Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları

*McLaren, AlphaTauri uzun sürüşleri yumuşak ve sert lastiklerle yaptılar.

Red Bull her ne kadar elini saklamaya çalışıyor olsa da Verstappen, lastik aşınmasının Bahreyn'e göre daha düşük olmasının takımları birbirine yaklaştıracağını düşünüyor.

Ancak şu an için her şey Red Bull'un güçlü olacağını işaret ediyor. Bu resim, sıralamalarda daha fazla değişebilir ancak olağan geçen bir yarışta diğerlerinin Red Bull'u yakalaması şu aşamada pek olası durmuyor. Liderlik mücadelesinden ziyade podyumun son basamağı için mücadele daha heyecan verici olacak gibi.

