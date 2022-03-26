Suudi Arabistan GP uzun sürüşler: Hatalar Ferrari'ye pahalıya mal olabilir

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Cidde'de Cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansları, piste yaklaşık 10 km mesafede bulunan Aramco tesislerinden birisine yapılan füze saldırılarının gölgesinde tamamlanmıştı.

Antrenman seanslarının ardından FIA'nın pilotların açıklama yapmamaları için basın toplantılarını iptal ettiği bilgisi geldi. İlk olarak yarış organizatörleri, ardından FOM yarışın yapılacağını bildirdiler. Sonrasında pilotların oldukça uzun süren bir toplantıları oldu ve oradan da yarışın yapılması, tüm pilotların yarışa katılma kararı aldıkları bilgisi verildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından yeni bir beklenmedik durum olmaması halinde yarışın yapılacağını söyleyebiliriz.

Pist üstünde yaşananlara dönersek, Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan'da da Ferrari ve Red Bull galibiyet mücadelesi verecek gibi duruyordu ancak 2. antrenman seansında her iki Ferrari pilotunun yapmış olduğu hata, Ferrari'ye pahalıya mal olabilir.

Cidde'de ilk antrenman seansını yumuşak lastiklerle Charles Leclerc ilk sırada tamamlarken, Red Bull pilotu Max Verstappen sert lastiklerle onun hemen arkasında 2. olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak sıralama ve yarışı koşullar açısından asıl yansıtan seans 2. antrenman seansıydı.

Sıcaklığın 10 derece kadar düştüğü 2. antrenman seansında tek tur sürüşlerine baktığımızda Leclerc yine zirvede yer alırken Verstappen bir kez daha onun hemen arkasında kendisine yer buldu.

Yumuşak lastiklerle atılan bu turlarda ilk başta Verstappen en hızlı dereceyi elde etti ancak çok geçmeden Leclerc ona cevap vermeyi başardı. Pilotlar sonrasında uzun sürüşlere geçmeye başladılar.

Ancak bu derecelerde gözlerden kaçan bir şey var. Verstappen, yumuşak lastiklerle son hızlı turunda ayağını gazdan çekti ve en hızlı derecesini orta lastiklerle kaydetti. Verilerde Verstappen'in yumuşak lastiklerle sonradan yavaşladığı turunda, bıraktığı ana kadar Leclerc'in 0.2 sn gerisinde olduğu görüldü.

Bu açıdan Ferrari'nin Bahreyn'deki gibi tek turda yine hızlı göründüğünü söyleyebiliriz. Yani bugünkü sıralamalarda bir kez daha Ferrari - Red Bull savaşı olacak gibi duruyor.

O noktadan sonra Ferrari'nin orta lastiklerle uzun sürüşe odaklanması gerekiyordu ancak takım antrenmanlarda beklemediği bir durumla baş başa kaldı. Hem Leclerc, hem de takım arkadaşı Carlos Sainz, 2. antrenman seansında uzun sürüşlere başlamadan önce duvara sürttü ve araçlarına hasar verdi. Bunun ardından iki pilot piste çıkamadılar ve uzun sürüş testi yapamadılar. Ferrari pilotlarının temasları küçüktü ancak sonucu büyük oldu. Ferrari pilotları ikinci seansa çıkarken de acele etmemişlerdi. Böylesi kritik koşullarda Ferrari, yarış saatinde lastiklerin nasıl çalışacağına dair bir veri toplayamamış oldu.

C3 lastiklerle uzun sürüş ortalamaları

Poz Takım Ortalama derece Tur sayısı 1 Red Bull 1dk35.197s 11 2 Mercedes 1dk35.874s 13 3 Alpine 1dk36.170s 10 4 AlphaTauri 1dk36.276s 8 5 McLaren 1dk36.432s 11 6 Aston Martin 1dk36.804s 4 7 Williams 1dk36.836s 12

Seansın kalan bölümünde Ferrari pilotları piste çıkamadılar. Bu süreçte başı Red Bull pilotları Verstappen ve Perez çektiler. Mercedes, kendileri için sıkıntılı geçen ilk yarışın ardından ön bölüme bir tık daha yakın görünse de bu kadar kısa sürede araçta ciddi bir değişiklik yapmadan durumu tam olarak tersine çevirip rekabetçi olmaları pek olası durmuyor. Uzun sürüş ortalamalarında en altta yer alan takımlar yine Mercedes motoru kullanan müşteri takımları oldu.

Son şampiyon Verstappen, seansın son bölümünde C3 lastiklerle 11 turluk bir bölüm attı. Bu turların 6'sı tam olarak yarış performansını temsil ediyordu ve Verstappen'in ortalaması 1:35.197 olarak ölçüldü.

Verstappen'in takım arkadaşı Perez'in ortalaması da Hamilton'dan yaklaşık yarım saniye daha iyi göründü.

Hamilton 13 turluk bir bölüm atarken bunlardan 8'i yarış performansına uygundu. Hamilton'ın ortalaması 1:35.874 olarak ölçülürken takım arkadaşı George Russell'ın 17 turluk bölümünden 10'u temsiliydi ve ortalaması Hamilton'dan 0.2 sn daha yavaş kaldı. Her şeye rağmen Mercedes'in ortalamasının en azından Bahreyn'deki cuma günkü ortalamalara göre Red Bull'a daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Bahreyn GP'de Ferrari yarış içerisinde uzun sürüşlerde en iyi takımken onu Red Bull takip etmişti. Mercedes ise lider ve orta grubun arasında bir yerde bulunmuştu. Bu hafta sonu yine benzer bir durum olacak gibi duruyor ancak Mercedes'in antrenmanlardaki hem tek turda, hem de uzun sürüşlerde yaklaşmasının bir etkisi olacak mı göreceğiz.

Ferrari için olumsuzluklar kendisiyle sınırlı kalmadı. Haas pilotu Kevin Magnussen hem ilk hem de ikinci seansta sorun yaşarken ne Haas ne de Alfa Romeo pilotları uzun sürüş verisi toplamadı.

Alpine ve AlphaTauri'nin ortalama dereceleri, Mercedes motorlu diğer takımlardan ayrışırken Lando Norris ile daha iyi bir hafta sonu geçiren McLaren, kendisi gibi Mercedes motoru kullanan Aston Martin ve Williams'tan bir miktar uzaklaşmış gibi duruyor.

Cuma günkü sürüşlere bakarsak Mercedes motorlu diğer takımlar için yarışın yine pek kolay geçmeyeceğini söyleyebiliriz.

İlk yarışta lider grubun arkasında Haas ve Alfa Romeo'yu görmüştük. Dayanıklılık sorunları olmazsa burada da orta grubun liderliği için Haas, Alfa Romeo ve Alpine'ler arasında bir mücadele olacak gibi duruyor.

Ancak bu hafta sonu için en önemlisi; Pilotlar, takım çalışanları, FOM ve FIA çalışanları, basın mensupları, pist çalışanları, seyirciler ve binlerce kişiyi içeren Formula 1 sirkinin sorunsuz bir şekilde organizasyonu tamamlayıp evlerine dönmesi olacak.

İyi seyirler