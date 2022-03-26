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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Suudi Arabistan GP sıralamaları, Schumacher'in büyük kazası nedeniyle durduruldu

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 2. yarışı olan Suudi Arabistan GP'de sıralamaların ikinci seansı Haas pilotu Mick Schumacher'in büyük kazası sonrası durduruldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Suudi Arabistan GP sıralamaları, Schumacher'in büyük kazası nedeniyle durduruldu
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Cidde cadde pistinde gerçekleştirilen yarışta olaylar devam ediyor. İlk seansta Williams pilotu Nicholas Latifi'nin kazası nedeniyle seansın durdurulmasının ardından son olarak Schumacher'in kazası nedeniyle seans durduruldu.

İkinci seansta 9. sırada bulunan Schumacher, seanstaki son haklar için piste çıkmış ve tur zamanını iyileştirmek için zorluyordu.

Schumacher, 12. virajda yüksek hızda aracının kontrolünü kaybetti ve solundaki bariyerlere yaklaşık 270 km/s hızda vurdu. Bu kaza, temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın F2 antrenmanlarında geçirdiği kazanın aynısı ancak daha yüksek süratte olanıydı.

Schumacher'in kazasının ardından bir süre ekrana herhangi bir görüntü verilmedi. Ancak Haas, Schumacher'in bilincinin açık olduğunu, aracından çıkarıldığını ve ambulansla tıbbi merkeze götürüldüğünü duyurdu. Ancak Schumacher'in durumuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzun bekleyişin ardından Schumacher'in durumuna dair açıklama geldi. Hem takımdan hem FIA'dan yapılan açıklamada Schumacher'de herhangi bir fiziksel yaralanmanın olmadığı duyurulurken Alman pilotun daha fazla kontrol için hastaneye transfer edildiği bildirildi.

 

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