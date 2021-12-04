Suudi Arabistan GP: Verstappen, en hızlı turla gelirken kaza yaptı, Hamilton pole'de!

Üçüncü bölüm - Q3:

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Red Bull ve AlphaTauri pilotlarının yanı sıra Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon ve Antonio Giovinazzi piste çıktı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yumuşak lastikle attığı ilk turda arkadan kayma yaşadı ve az daha spin atıyordu. Bu olayın ardından turu bıraktı.

İngiliz pilot ikinci denemesinde 1:28.035 yaptı ve liderliği eline geçirdi.

Saniyeler sonra Max Verstappen sahneye çıktı ve 1:27.653 yaparak ilk sırayı eline geçirdi.

Son anlarda Mercedes pilotu Hamilton 1:27.511 yaptı ve ilk sırayı Verstappen'den aldı. Gözler son anlarda Verstappen'e çevrildi.

Verstappen en hızlı turla geliyordu ancak bariyerlere çarptı ve kaza yaptı. Bunun üzerine pole pozisyonu Hamilton'ın oldu.

Detaylar geliyor...

İkinci bölüm - Q2: Hamilton lider, Sainz elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Valtteri Bottas, aracında soruna rağmen piste çıkarken, George Russell hariç herkeste orta lastik vardı.

İlk dakikalarda Carlos Sainz spin attı ve aracın arka kanadını oldukça ufak şekilde duvara sürttü.

İlk turların ardından Max Verstappen 1:27.953 ile liderdi, sonrasında liderliği 1:27.946 yapan Sergio Perez aldı.

Son anlarda Hamilton 1:27.712 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Perez 0.234 saniye geride ikinci olurken, Max Verstappen 0.241 saniye geride üçüncü ve Valtteri Bottas 0.342 saniye geride dördüncü oldu.

Son bölüme kalan isimlerden sadece Lando Norris, yumuşak lastikle son bölüme kaldı. Diğer dokuz ismin tamamında orta lastikler vardı. Norris hariç diğer isimler yarışa orta lastikle başlayacak.

Daniel Ricciardo, yakın orta grupta 10. sıradaki Antonio Giovinazzi'den sadece 0.052 saniye yavaş kaldı ve 11. oldu.

Kimi Raikkonen, seansın sonunda Valtteri Bottas ile temas yaşadı ve seansı 12. sırada tamamladı.

Temiz bir tur atmakta zorlanan Alpine pilotu Fernando Alonso, son zaman turunda iyi bir iş yapsa da 13. olurken, George Russell 14. sırada yer aldı.

Carlos Sainz, ilk zaman turunun silinmesi, sonra spin atması ve son turunda da hata yapmasının ardından 15. oldu.

İkinci bölüm sonucu:

Birinci bölüm - Q1: Perez lider, Aston Martin pilotları elendi

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk sıralama turları, akşam saatlerinde gerçekleştirildi ve 20 pilotun tamamı ilk seansta piste çıktı.

Pist sıcaklığı yaklaşık 31 dereceyken, hava sıcaklığı 28 dereceye kadar indi.

Seans boyunca aşınma oldukça düşük olduğu için sürücüler, aynı set lastikle uzun süre devam ettiler. Dereceler çok yakındı.

Seansın sonunda yoğun trafik vardı ve bu yüzden Max Verstappen de dahil olmak üzere bazı sürücüler son anlarda derecelerini geliştiremediler.

Bu bölümün lideri Red Bull pilotu Sergio Perez oldu. Meksikalı sürücü 1:28.021 yaptı ve bu bölümün en hızlı ismi oldu.

Valtteri Bottas bu bölümü 0.036 saniye geride ikinci bitirdi ancak motorundaki ateşleme problemi nedeniyle seansın son saniyelerinde, pit girişinde yolda kaldı.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo 0.195 saniye geride üçüncü, Carlos Sainz 0.216 saniye geride dördüncü ve Max Verstappen 0.264 saniye geride beşinci oldu.

Bu bölümde Nicholas Latifi 16. olup elenirken, hem tempo olarak yavaş kalan hem de trafikten etkilenen Aston Martin pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll 17. ve 18. sıralarda yer aldılar.

Son iki sırada Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Böylelikle iki Aston Martin pilotu da ilk seansa elenmiş oldu.

Birinci bölüm sonucu: