Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön
Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Çizimler
Önceki / Hamilton: "Araç çok farklı hissetirmiyor" Sonraki / Perez: "Sıralamada birkaç takım öne çıkacak"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Analiz

Suudi Arabistan GP: Pit yolunda görüntülenen ilk teknik güncellemeler

Suudi Arabistan GP hafta sonunda takımların yapmış oldukları yenilikleri Sutton Images ve Giorgio Piola arşivinden sizler için derledik.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Suudi Arabistan GP: Pit yolunda görüntülenen ilk teknik güncellemeler
Haberi dinle

Takımlar geçmişte Suudi Arabistan GP'ye genel olarak yere basma gücünü ve dolayısıyla sürtünme seviyesini düşürecek arka kanat çözümleriyle geliyorlardı.

Ancak bütçe sınırı ve kaynak kısıtlamaları nedeniyle takımlar, her yarış için yeni parça üretmeden mevcut paketleri optimize ederek iyileşmenin yollarını aramaya başladılar.

Mercedes bu hafta sonuna Bahreyn'de kullandığı arka kanadını getirdi ancak Cidde pistine uyacak bazı değişiklikler yaptı. Bu kapsamda arka kanat kenar plakasının üst köşesindeki kesik kaldırıldı.

Geçen sene sonunda gördüğümüz üzere bu, kenar plakasında değiştirilebilir paneller kullanılması sayesinde mümkün oluyor.

Ayrıca, kanadın davranışını değiştirmek için kenar plakasının uç bölümünün düz bir kenara sahip olmak için kırpıldığını da görebilirsiniz.

Aston Martin AMR23 detay

Aston Martin AMR23 detay

Fotoğraf: Uncredited

Aston Martin de arka kanadının üst parçasında değişiklik yaptı ve üst planyanın üst kısmı kırpılarak yere basma gücü seviyesinin düşürülmesi hedeflendi.

Alpine A523 detay

Alpine A523 detay

Fotoğraf: Uncredited

Alpine, Suudi Arabistan GP hafta sonunda daha fazla soğutma için sidepod bölümüne daha fazla soğutma ızgarası ekledi.

Red Bull Racing RB19 fren detay

Red Bull Racing RB19 fren detay

Fotoğraf: Uncredited

Red Bull RB19'un ön fren sisteminde, birçok kanal ve boru sisteminin olduğunu görebilirsiniz. 

Kaliperin tasarımı beklediğiniz gibi olabildiğince hafif ama aynı zamanda yüzeyinden çıkıntı yapan bazı ilginç soğutma çubuklarına sahip.

Alpine A523 fren detay

Alpine A523 fren detay

Fotoğraf: Uncredited

Alpine, ön fren sistemindeki kaliperini saat 3 pozisyonunda yerleştirmeye devam ediyor. Takım ana girişten soğuk hava vermek için bir karbon kaplama kullanıyor ve aynı zamanda disk tarafından üretilen ısının geçmesine izin vermek için gözyaşı damlası şekilli portlara sahip.

Ferrari SF-23 fren detay

Ferrari SF-23 fren detay

Fotoğraf: Uncredited

Ferrari'nin ön fren sisteminde ise kaliper daha geleneksel olan saat 5-6 pozisyonunda ve kaliper etrafında ısı transferini azaltmaya yardımcı olacak daha büyük bir kaplama yer alıyor. 

Red Bull Racing RB19 detay

Red Bull Racing RB19 detay

Fotoğraf: Uncredited

Yukarıdaki fotoğtafta, Red Bull RB19'un henüz şasiye bağlanmamış olan arka tarafını görüyorsunuz. Bu fotoğrafta, iç süspansiyon elemanlarından bazılarını, çarpışma yapısına monte edilmiş arka kanat destek direği kafesini ve egzozun süspansiyon elemanlarının altından aldığı ve altın renkli yansıtıcı kaplama ile kaplanmış geçişini iyi bir şekilde görebiliyoruz.

McLaren MCL60 fren detay

McLaren MCL60 fren detay

Fotoğraf: Uncredited

McLaren'in ön fren sistemi, soğuk hava girişten içeri beslendiğinden ve ısı arkaya bakan çıkıştan atıldığından, boru tesisatı düzenlemesinde Ferrari'yle benzerliklere sahip.

Alfa Romeo Racing C43 arka detay

Alfa Romeo Racing C43 arka detay

Fotoğraf: Uncredited

Alfa Romeo'nun DRS bölmesi, Bahreyn versiyonuyla karşılaştırıldığında biraz değiştirilmiş. Üst planyanın orta bölümüne, mekanizmanın çubuğunun girdiği kısma metal kaplama yapılmış.

Bu arada kanat pivotları, arka kanatlarının diğer versiyonlarında kullanılan gözyaşı damlası şeklinden ziyade daha geleneksel tasarıma sahip.

Aston Martin AMR23 burun detay

Aston Martin AMR23 burun detay

Fotoğraf: Uncredited

Aston Martin mekanikerleri ön kanadı taşırken burnun ve ön kanadın arkadan çekilen görüntüsü.

Aston Martin AMR23 fren detay

Aston Martin AMR23 fren detay

Fotoğraf: Uncredited

AMR23'ün ön fren sistemi, takımın 2022'ye göre en büyük değişiklik yaptığı alanlardan birisi olmuştu. Kaliper eskiye göre daha düşük bir pozisyonda konumlandırılırken aynı zamanda fren diskine bir kaplama yapıldı.

Alfa Romeo Racing C43 detay

Alfa Romeo Racing C43 detay

Fotoğraf: Uncredited

Alfa Romeo C43'ün arka frenlerinde de, farklı bileşenler arasındaki ısı transferini azaltmak için fren diski kaplaması yer alıyor.

AlphaTauri AT04 detay

AlphaTauri AT04 detay

Fotoğraf: Uncredited

AlphaTauri'nin radyatör ve soğutma yerleşimine baktığımızda, motor kapağı bölgesinde eyer tarzı bir soğutucu yer alıyor. Bu sayede takım, sidepod içerisini istediği gibi paketleyebiliyor. 

Williams FW45 rear detail

Williams FW45 rear detail

Photo by: Uncredited

Willims, Suudi Arabistan GP için düşük yere basma gücü paketini getirdi.

Haas VF-23 rear detay

Haas VF-23 rear detay

Fotoğraf: Uncredited

paylaşım
yorumlar

Hamilton: "Araç çok farklı hissetirmiyor"

Perez: "Sıralamada birkaç takım öne çıkacak"
Matt Somerfield Daha fazlası
Matt Somerfield
Aston Martin'in benzersiz "kaydırak" şeklindeki sidepod arkasındaki düşünce

Aston Martin'in benzersiz "kaydırak" şeklindeki sidepod arkasındaki düşünce

Formula 1

Aston Martin'in benzersiz "kaydırak" şeklindeki sidepod arkasındaki düşünce Aston Martin'in benzersiz "kaydırak" şeklindeki sidepod arkasındaki düşünce

Alonso'nun Bahreyn'de atağa kalkmasına yardımcı olan Aston Martin fren güncellemesi

Alonso'nun Bahreyn'de atağa kalkmasına yardımcı olan Aston Martin fren güncellemesi

Formula 1

Alonso'nun Bahreyn'de atağa kalkmasına yardımcı olan Aston Martin fren güncellemesi Alonso'nun Bahreyn'de atağa kalkmasına yardımcı olan Aston Martin fren güncellemesi

Yeni arka kanat, Mercedes'in felsefesinde ne tür değişikliği işaret ediyor?

Yeni arka kanat, Mercedes'in felsefesinde ne tür değişikliği işaret ediyor?

Formula 1
Bahreyn GP

Yeni arka kanat, Mercedes'in felsefesinde ne tür değişikliği işaret ediyor? Yeni arka kanat, Mercedes'in felsefesinde ne tür değişikliği işaret ediyor?

Son Haberler

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

WRC WRC
Meksika Rallisi

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı 2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık! Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

WEC WEC
Sebring

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı! WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.