Suudi Arabistan GP: Pit yolunda görüntülenen ilk teknik güncellemeler

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Takımlar geçmişte Suudi Arabistan GP'ye genel olarak yere basma gücünü ve dolayısıyla sürtünme seviyesini düşürecek arka kanat çözümleriyle geliyorlardı.

Ancak bütçe sınırı ve kaynak kısıtlamaları nedeniyle takımlar, her yarış için yeni parça üretmeden mevcut paketleri optimize ederek iyileşmenin yollarını aramaya başladılar.

Mercedes bu hafta sonuna Bahreyn'de kullandığı arka kanadını getirdi ancak Cidde pistine uyacak bazı değişiklikler yaptı. Bu kapsamda arka kanat kenar plakasının üst köşesindeki kesik kaldırıldı.

Geçen sene sonunda gördüğümüz üzere bu, kenar plakasında değiştirilebilir paneller kullanılması sayesinde mümkün oluyor.

Ayrıca, kanadın davranışını değiştirmek için kenar plakasının uç bölümünün düz bir kenara sahip olmak için kırpıldığını da görebilirsiniz.

Aston Martin AMR23 detay Fotoğraf: Uncredited

Aston Martin de arka kanadının üst parçasında değişiklik yaptı ve üst planyanın üst kısmı kırpılarak yere basma gücü seviyesinin düşürülmesi hedeflendi.

Alpine A523 detay Fotoğraf: Uncredited

Alpine, Suudi Arabistan GP hafta sonunda daha fazla soğutma için sidepod bölümüne daha fazla soğutma ızgarası ekledi.

Red Bull Racing RB19 fren detay Fotoğraf: Uncredited

Red Bull RB19'un ön fren sisteminde, birçok kanal ve boru sisteminin olduğunu görebilirsiniz.

Kaliperin tasarımı beklediğiniz gibi olabildiğince hafif ama aynı zamanda yüzeyinden çıkıntı yapan bazı ilginç soğutma çubuklarına sahip.

Alpine A523 fren detay Fotoğraf: Uncredited

Alpine, ön fren sistemindeki kaliperini saat 3 pozisyonunda yerleştirmeye devam ediyor. Takım ana girişten soğuk hava vermek için bir karbon kaplama kullanıyor ve aynı zamanda disk tarafından üretilen ısının geçmesine izin vermek için gözyaşı damlası şekilli portlara sahip.

Ferrari SF-23 fren detay Fotoğraf: Uncredited

Ferrari'nin ön fren sisteminde ise kaliper daha geleneksel olan saat 5-6 pozisyonunda ve kaliper etrafında ısı transferini azaltmaya yardımcı olacak daha büyük bir kaplama yer alıyor.

Red Bull Racing RB19 detay Fotoğraf: Uncredited

Yukarıdaki fotoğtafta, Red Bull RB19'un henüz şasiye bağlanmamış olan arka tarafını görüyorsunuz. Bu fotoğrafta, iç süspansiyon elemanlarından bazılarını, çarpışma yapısına monte edilmiş arka kanat destek direği kafesini ve egzozun süspansiyon elemanlarının altından aldığı ve altın renkli yansıtıcı kaplama ile kaplanmış geçişini iyi bir şekilde görebiliyoruz.

McLaren MCL60 fren detay Fotoğraf: Uncredited

McLaren'in ön fren sistemi, soğuk hava girişten içeri beslendiğinden ve ısı arkaya bakan çıkıştan atıldığından, boru tesisatı düzenlemesinde Ferrari'yle benzerliklere sahip.

Alfa Romeo Racing C43 arka detay Fotoğraf: Uncredited

Alfa Romeo'nun DRS bölmesi, Bahreyn versiyonuyla karşılaştırıldığında biraz değiştirilmiş. Üst planyanın orta bölümüne, mekanizmanın çubuğunun girdiği kısma metal kaplama yapılmış.

Bu arada kanat pivotları, arka kanatlarının diğer versiyonlarında kullanılan gözyaşı damlası şeklinden ziyade daha geleneksel tasarıma sahip.

Aston Martin AMR23 burun detay Fotoğraf: Uncredited

Aston Martin mekanikerleri ön kanadı taşırken burnun ve ön kanadın arkadan çekilen görüntüsü.

Aston Martin AMR23 fren detay Fotoğraf: Uncredited

AMR23'ün ön fren sistemi, takımın 2022'ye göre en büyük değişiklik yaptığı alanlardan birisi olmuştu. Kaliper eskiye göre daha düşük bir pozisyonda konumlandırılırken aynı zamanda fren diskine bir kaplama yapıldı.

Alfa Romeo Racing C43 detay Fotoğraf: Uncredited

Alfa Romeo C43'ün arka frenlerinde de, farklı bileşenler arasındaki ısı transferini azaltmak için fren diski kaplaması yer alıyor.

AlphaTauri AT04 detay Fotoğraf: Uncredited

AlphaTauri'nin radyatör ve soğutma yerleşimine baktığımızda, motor kapağı bölgesinde eyer tarzı bir soğutucu yer alıyor. Bu sayede takım, sidepod içerisini istediği gibi paketleyebiliyor.

Williams FW45 rear detail Photo by: Uncredited

Willims, Suudi Arabistan GP için düşük yere basma gücü paketini getirdi.

Haas VF-23 rear detay Fotoğraf: Uncredited