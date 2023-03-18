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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Sıralama turları raporu

Suudi Arabistan GP: Perez pole pozisyonunda, sorun yaşayan Verstappen 15. oldu!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Sergio Perez'e gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Suudi Arabistan GP: Perez pole pozisyonunda, sorun yaşayan Verstappen 15. oldu!
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Formula 1'de yeni sezon, bir haftalık aradan sonra Suudi Arabistan'da devam ediyor ve sürücüler, Cidde'de sıralama turları için piste çıktılar. 

Sıralama turlarında en hızlı derece Red Bull pilotu Sergio Perez'den geldi. Geçtiğimiz yıl da bu pistte pole alan Perez, 1:28.265'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Yarın gridde Perez'in yanında Fernando Alonso yer alacak. 

Sıralama turlarına kadar gerçekleştirilen 3 antrenman seansını da zirvede tamamlayan Red Bull pilotu Max Verstappen ise ikinci bölümde bir aktarma organı sorunuyla yavaşladı ve sadece 15. olabildi. 

Suudi Arabistan GP, yarın TSi 18.00'da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport Plus üzerinden Türkçe anlatımla naklen yayınlanacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Mexico Sergio Perez 1'28.265   251.814
2 Spain Fernando Alonso 1'28.730 0.465 250.494
3 United Kingdom George Russell 1'28.857 0.592 250.136
4 Spain Carlos Sainz Jr. 1'28.931 0.666 249.928
5 Canada Lance Stroll 1'28.945 0.680 249.889
6 France Esteban Ocon 1'29.078 0.813 249.516
7 United Kingdom Lewis Hamilton 1'29.223 0.958 249.110
8 Australia Oscar Piastri 1'29.243 0.978 249.054
9 France Pierre Gasly 1'29.357 1.092 248.737
10 Germany Nico Hulkenberg 1'29.451 1.186 248.475
11 China Guan Yu Zhou 1'29.461 1.196 248.447
12 Monaco Charles Leclerc 1'28.420 0.155 251.372
13 Denmark Kevin Magnussen 1'29.517 1.252 248.292
14 Finland Valtteri Bottas 1'29.668 1.403 247.874
15 Netherlands Max Verstappen 1'49.953 21.688 202.144
16 Japan Yuki Tsunoda 1'29.939 1.674 247.127
17 Thailand Alexander Albon 1'29.994 1.729 246.976
18 Netherlands Nyck deVries 1'30.244 1.979 246.292
19 United Kingdom Lando Norris 1'30.447 2.182 245.739
20 United States Logan Sargeant 2'08.510 40.245 172.954
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, others practice their start procedures at the end of FP2

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, others practice their start procedures at the end of FP2

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3- Üçüncü bölüm: Perez, Cidde'de 2. kez pole'de! 

Sıralama turlarının son bölümünde Aston Martin, Ferrari, Alpine ve Mercedes pilotlarının yanı sıra Sergio Perez ve Oscar Piastri de mücadele ettiler.

Verstappen'in ikinci bölümde elenmesiyle pole mücadelesi için gözler Perez ve Alonso'ya çevrilmişti. İlk denemelerin ardından ise Sergio Perez büyük bir farkla liderdi. Leclerc ikinci, Russell üçüncü, Alonso ise dördüncüydü. 

İkinci ve son denemelerin ardından da Perez'i geçebilen olmadı ve Meksikalı pilot, Cidde'de üst üste ikinci pole pozisyonuna uzandı. Cidde Cadde Pisti'ni 1:28.265 saniyede turlayan Meksikalı pilot, yarın gridde ilk sırada yer alacak. 

Charles Leclerc, Perez'in 0.155 saniye gerisinde ikinci olsa da 10 sıralık grid cezası nedeniyle 12. sıraya gerileyecek. 

Aston Martin'de Fernando Alonso ise 0.465 saniye geride en hızlı 3. zamanı kaydetse de yarın gridde 2. sırada yer alacak. İspanyol sürücü seansın ardından oldukça mutluydu. 

George Russell, 0.592 saniye geride dördüncü sırayı alırken; onu Carlos Sainz, Esteban Ocon ve Lance Stroll takip ettiler. 

Kendi standartlarının altında bir seansı geride bırakan Lewis Hamilton, 0.958 saniye geride sekizinci en hızlı zamanı kaydederken; ilk 10'u Oscar Piastri ve Pierre Gasly tamamladı.

Q3 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Mexico Sergio Perez 18 1'28.265     251.814
2 Monaco Charles Leclerc 19 1'28.420 0.155 0.155 251.372
3 Spain Fernando Alonso 18 1'28.730 0.465 0.310 250.494
4 United Kingdom George Russell 21 1'28.857 0.592 0.127 250.136
5 Spain Carlos Sainz Jr. 24 1'28.931 0.666 0.074 249.928
6 Canada Lance Stroll 20 1'28.945 0.680 0.014 249.889
7 France Esteban Ocon 24 1'29.078 0.813 0.133 249.516
8 United Kingdom Lewis Hamilton 21 1'29.223 0.958 0.145 249.110
9 Australia Oscar Piastri 23 1'29.243 0.978 0.020 249.054
10 France Pierre Gasly 23 1'29.357 1.092 0.114 248.737
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2- İkinci bölüm: Perez en hızlısı, Verstappen 15. olarak elendi! 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. Pilotlar olaysız bir seansı geride bıraktılar. İlk seansın aksine kaza yapan ya da spin atan olmadı.

Ancak Max Verstappen potansiyel bir aktarma organı arızasıyla derece kaydedemedi! 

İlk denemesinde aracın arkasını kaybettiği büyük bir an yaşayan Verstappen, ikinci denemesinde ise potansiyel bir aktarma organı sorunuyla yavaşladı ve yavaş bir şekilde pite döndü. Garaja dönmesinin ardından araçtan çıkan Verstappen, 15. olarak sıralama turlarına veda etti. 

Verstappen, Bahreyn'deki yarışta ve Cidde'deki antrenman turlarında vites geçişlerinden şikayetçiydi ve bu yüzden, bugün Verstappen'in vites kutusu değiştirilmişti. Bu sorun, bu değişimle alakalı olabilir. 

 

Verstappen'in takım arkadaşı Perez ise Q2'yi lider tamamladı. Alonso ikinciydi. Ferrari pilotları arka arkaya dizildiler. Leclerc üçüncü, Sainz dördüncü sıradaydı. 

Lance Stroll ilk 5'i tamamlarken, George Russell altıncı en hızlı isimdi. Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Pierre Gasly ise ilk 10'u tamamlayarak son bölüme kalan diğer isimler oldular. 

Nico Hulkenberg, Gasly'nin 0.040 saniye gerisinde 11. olarak elenen ilk isim oldu. Guanyu Zhou ise Hulkenberg'in 0.010 saniye arkasında 12. sıradaydı. Kevin Magnussen 13, Valtteri Bottas ise 14. sıradaydı. 

15. ve son sıra aktarma organı sorunu yaşayan Max Verstappen'e gitti. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Mexico Sergio Perez 13 1'28.635     250.763
2 Spain Fernando Alonso 12 1'28.757 0.122 0.122 250.418
3 Monaco Charles Leclerc 13 1'28.903 0.268 0.146 250.007
4 Spain Carlos Sainz Jr. 17 1'28.957 0.322 0.054 249.855
5 Canada Lance Stroll 15 1'28.962 0.327 0.005 249.841
6 United Kingdom George Russell 15 1'29.132 0.497 0.170 249.364
7 France Esteban Ocon 17 1'29.255 0.620 0.123 249.021
8 United Kingdom Lewis Hamilton 15 1'29.374 0.739 0.119 248.689
9 Australia Oscar Piastri 18 1'29.378 0.743 0.004 248.678
10 France Pierre Gasly 16 1'29.411 0.776 0.033 248.586
11 Germany Nico Hulkenberg 18 1'29.451 0.816 0.040 248.475
12 China Guan Yu Zhou 18 1'29.461 0.826 0.010 248.447
13 Denmark Kevin Magnussen 17 1'29.517 0.882 0.056 248.292
14 Finland Valtteri Bottas 18 1'29.668 1.033 0.151 247.874
15 Netherlands Max Verstappen 6 1'49.953 21.318 20.285 202.144
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Sparks kick up from Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Sparks kick up from Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q1- Birinci bölüm: Spin dolu seansta Verstappen lider

Cidde'de sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı. Güneşin batmasıyla ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, koşullar sürüş için daha ideal hâle geldi ve yapay ışıklandırmalar altında sürüş yapıldı. 

Pit yolunun sonunda ışığın yeşile dönmesiyle birlikte pilotlar piste çıktılar ve ilk bölümde elenmemek için mücadele ettiler. 18 dakikalık seansta birçok spin gördük.

Seansın ilk dakikalarında AlphaTauri pilotu Nyck de Vries spin attı. Aracındaki güç ünitesi değiştiğinden 3. antrenman seansını kaçıran de Vries, ilk virajın frenlemesinde arka lastikleri kilitleyerek yüksek hızda bir spin attı. Hollandalı çaylak sürücü, bariyerlere çarpamasa da lastiklerini yaktı ve bir set lastiği çöpe gitmiş oldu. 

 

McLaren pilotu Lando Norris ise son virajda sol tarafta yer alan bariyerlerle temas yaşadı ve sol ön süspansiyonuna hafif hasar vermesinin ardından pite geldi. Mekanikerler hemen Norris'in sol ön süspansiyonu üzerinde çalışmaya başladılar. 

Aston Martin pilotu Fernando Alonso da spin attı. Bir ve ikinci virajlardan oluşan şikanın sonunda gaza otururken spin atan İspanyol sürücü, duvara çarpmadan aracını durdurabildi ama onun da lastikleri yanmıştı. 

Bitime 5 dakika kala ise Williams pilotu Logan Sargeant ters döndü. Yüksek hızlı bir spin atan Sargeant, aracını bariyerlere çarpmaktan son anda kurtardı. 

Tüm bu spin'lerin ardından seansın sonuna geldiğimizde Verstappen zirvedeydi. Onun 0.4 saniye gerisinde takım arkadaşı Sergio Perez vardı. 

Fernando Alonso üçüncü, Lance Stroll dördüncüydü. Aston Martin pilotlarını Charles Leclerc, Carlos Sainz, Nico Hulkneberg, George Russell, Guanyu Zhou, Lewis Hamilton ve Oscar Piastri takip etti. 

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon on birinci olarak ikinci bölüme kalırken; Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Valtteri Bottas ise ikinci bölüme kalan diğer isimlerdi. 

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda 16. olarak elenen ilk isim oldu. Düzlüklerde oldukça yavaş olan AlphaTauri'nin elenmesi büyük bir sürpriz olmadı. 

Alexander Albon on yedinci, Nyck de Vries ise on sekizinciydi. Son virajda bariyerlere çarpan Lando Norris, 19. olarak sıralama turlarına ilk turda veda ederken; Sargeant son sırayı aldı. 

İlk turu silinen, ikinci denemesinde spin atan çaylak sürücü, üçüncü denemesinde ise bariyerle temas etmesinin ardından seansı tur zamanı kaydedemeden noktalamış oldu. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 3 1'28.761     250.407
2 Mexico Sergio Perez 7 1'29.244 0.483 0.483 249.052
3 Spain Fernando Alonso 7 1'29.298 0.537 0.054 248.901
4 Canada Lance Stroll 7 1'29.335 0.574 0.037 248.798
5 Monaco Charles Leclerc 8 1'29.376 0.615 0.041 248.684
6 Spain Carlos Sainz Jr. 9 1'29.411 0.650 0.035 248.586
7 Germany Nico Hulkenberg 10 1'29.547 0.786 0.136 248.209
8 United Kingdom George Russell 7 1'29.592 0.831 0.045 248.084
9 China Guan Yu Zhou 10 1'29.654 0.893 0.062 247.913
10 United Kingdom Lewis Hamilton 7 1'29.689 0.928 0.035 247.816
11 Australia Oscar Piastri 10 1'29.706 0.945 0.017 247.769
12 France Esteban Ocon 8 1'29.707 0.946 0.001 247.766
13 Denmark Kevin Magnussen 9 1'29.744 0.983 0.037 247.664
14 France Pierre Gasly 8 1'29.890 1.129 0.146 247.262
15 Finland Valtteri Bottas 10 1'29.929 1.168 0.039 247.154
16 Japan Yuki Tsunoda 10 1'29.939 1.178 0.010 247.127
17 Thailand Alexander Albon 9 1'29.994 1.233 0.055 246.976
18 Netherlands Nyck deVries 10 1'30.244 1.483 0.250 246.292
19 United Kingdom Lando Norris 4 1'30.447 1.686 0.203 245.739
20 United States Logan Sargeant 8 2'08.510 39.749 38.063 172.954
Tüm sonuçları görüntüle
Logan Sargeant, Williams FW45, George Russell, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Logan Sargeant, Williams FW45, George Russell, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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