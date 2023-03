Suudi Arabistan GP: Perez pole pozisyonunda, sorun yaşayan Verstappen 15. oldu!

Formula 1'de yeni sezon, bir haftalık aradan sonra Suudi Arabistan'da devam ediyor ve sürücüler, Cidde'de sıralama turları için piste çıktılar.

Sıralama turlarında en hızlı derece Red Bull pilotu Sergio Perez'den geldi. Geçtiğimiz yıl da bu pistte pole alan Perez, 1:28.265'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Yarın gridde Perez'in yanında Fernando Alonso yer alacak.

Sıralama turlarına kadar gerçekleştirilen 3 antrenman seansını da zirvede tamamlayan Red Bull pilotu Max Verstappen ise ikinci bölümde bir aktarma organı sorunuyla yavaşladı ve sadece 15. olabildi.

Suudi Arabistan GP, yarın TSi 18.00'da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport Plus üzerinden Türkçe anlatımla naklen yayınlanacak.

Yarış gridi:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, others practice their start procedures at the end of FP2

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images