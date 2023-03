Suudi Arabistan GP: Perez kazandı, Verstappen ikinci oldu, Alonso yeniden podyumda!

Haberi dinle

Formula 1'de sezonun ikinci durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentiydi. F1 takvimindeki en hızlı cadde pisti olan Cidde Cadde Pisti'nde Formula 1 üçüncü kez yarıştı.

Yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen yarış öncesinde grid dizilimi oldukça heyecan vericiydi. Red Bull pilotu Sergio Perez pole pozisyonundaydı. Fernando Alonso ikinci cepteydi, George Russell ise üçüncü sıradaydı. Carlos Sainz ile Lance Stroll ilk 5'i tamamlıyordu.

Elektrik kontrol ünitesini değiştiren Charles Leclerc 10 sıra grid cezası aldığından 12. sıradan başlıyordu, sıralama turlarında aktarma organı sorunu yaşayan Max Verstappen ise 15. sıradan kalkıyordu. Verstappen'in bu yarışta ne kadar yükselebileceği büyük merak konusuydu.

Yarış öncesinde Lewis Hamilton ile Logan Sargeant sert lastiği tercih etmişti, Lando Norris ile Charles Leclerc ise yumuşak lastikteydi. Bu dört isim dışında herkes yarışa orta hamurla başlıyordu.

The busy pre race grid from above Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarış raporu

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 50 turluk mücadele başladı. Bir ve ikinci virajdan oluşan şikana girilirken Perez liderliğini koruyamadı. Temiz taraftan kalkan Fernando Alonso iyi bir start aldı ve ilk şikandan çıkılırken zirveye yükselmişti. İlk sektörün sonunda ise Lance Stroll, Carlos Sainz'ı dışarıdan güzel bir atakla geçerek dördüncü sıraya yükseldi.

Arkalarda Oscar Piastri, Pierre Gasly ile temas yaşayarak ön kanadını kaybetti ve ilk turun sonunda pite gelmek zorunda kaldı.

Böylelikle ilk turu tamamladığımızda Alonso, Perez, Russell, Stroll, Sainz, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Guanyu Zhou, Charles Leclerc ilk 10'u vardı.

Temiz bir ilk tur geçirmek için oldukça dikkatli olan Max Verstappen ise ilk turu 14. sırada tamamladı.

İlk turu tamamlamıştık ki lider Fernando Alonso'nun inceleme altında olduğu açıklandı! Liderliğe yükselen İspanyol pilot, startta aracını doğru konumlandıramadığı için 5 saniye ceza aldı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İkinci sıradaki Perez, startta liderliği kaybetse de Alonso'nun uzaklaşmasına izin vermedi. Beklendiği gibi Red Bull'un temposu Aston Martin'den daha fazlaydı ve Meksikalı pilot, 4. tura girilirken ilk virajda geçişini yaparak yeniden liderliğe yükseldi.

10. tura geldiğimizde Perez, Alonso, Russell, Stroll, Sainz, Ocon, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Gasly ilk 10'u vardı.

Perez, tam olarak Alonso'dan kaçmayı başaramamıştı ve ikili arasında 1.1 saniye vardı. Üçüncü sıradaki Russell ise öndeki ikiliden kopmuştu ve yaklaşık 6.5 saniye kadar gerideydi. Sert lastikte olan Hamilton, lastiklerin yol tutuşundan şikayetçiydi.

Leclerc ve Verstappen ise hızla yükselmeye devam ediyorlardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

12. tura geldiğimizde Perez arayı biraz açmaya başlamıştı ve Alonso ile aradaki fark 2.8 saniye bandındaydı. Verstappen ise Hamilton'ı geçerek 8. sıraya yükselmişti. Bir tur sonra ise Leclerc, Ocon'u geçerek 6. sıraya yükseldi.

Artık 13. tura gelmiştik ve bu da ön grupta ilk pit stopların başlayacağı anlamına geliyordu. 14. tura girilirken dördüncü sıradaki Lance Stroll pite geldi ve sert lastiğe geçiş yaptı. Bir tur sonra Pierre Gasly pite gelerek sert lastiklere geçti.

16. turda da Sainz'ın pite gelerek sert lastiklere geçtiğini gördük. İspanyol sürücü, Stroll'den sonra pite gelerek onun önüne geçmeyi başardı ve 4. sıraya çıktı.

Bu esnada Perez, ön taraftaki avantajını 5 saniyeye kadar çıkarmıştı.

17. tura girilirken Verstappen, Leclerc'in arkasına gelmişti ve onu geçmek üzereydi. Ferrari, bunun üzerine Leclerc'i pite çağırdı.

Bir sonraki turda ise Lance Stroll yolda kaldı ve güvenlik aracı içeri girdi! Henüz pite girmemiş olan Perez, Alonso, Russell, Hamilton ve Verstappen hemen pite geldiler ve büyük avantaj kazandılar.

Bu beş isim pit stoplarını güvenlik aracı arkasında yaparak piste döndüler. Ayrıca Alonso, cezasını pitte güvenlik aracı altında çekmiş oldu. Böylelikle Perez, Alonso, Russell, Verstappen, Sainz, Hamilton, Leclerc, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Pierre Gasly ilk 10'u vardı.

Herkes arka arkaya dizilmişti ve ilk 10'da Hamilton (orta hamur) hariç tüm pilotlarda sert lastik vardı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

20. tur biterken güvenlik aracı pite geri döndü ve yarış yeniden başladı. Perez, yarışı yeniden başlatmasının hemen ardından Alonso'yla arasındaki farkı 2 saniyeye çıkardı.

Alonso da arkasında yer alan Russell'dan kaçmayı başarmıştı. Üçüncü sıradaki Russell ise Verstappen'in baskısı altındaydı.

23. tura geldiğimiz DRS açıldı ve Verstappen, Russell'ı rahat bir şekilde arkasında bıraktı. Çifte şampiyon, bir sonraki turda ise ikinci sıradaki Alonso'yu geçti.

Böylelikle yarışın orta noktasına, 25. tura, geldiğimizde Perez, Verstappen, Alonso, Russell , Hamilton, Sainz, Leclerc, Ocon, Gasly, Tsunoda ilk 10'u oluştu.

Verstappen ile Perez arasındaki fark yaklaşık 5 saniye civarındaydı ve Hollandalı pilot, hemen en hızlı turlar kaydetmeye başladı ancak Perez de bu tempoya karşılık verdi.

Böylelikle Verstappen, Perez'le arasındaki farkı pek de kapatamamış oldu. 35. tura geldiğimizde Perez, 4.7 saniyelik bir farkla liderdi.

Red Bull ikilisinin 13 saniye kadar arkasında Alonso vardı ve üçüncü sırada yarışını devam ettiriyordu. Mercedes'ler 4 ve 5., Ferrari'ler ise 6 ve 7., Alpine'ler ise 8 ve 9. olarak devam ediyorlardı.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Birkaç tur sonra Verstappen, "yüksek hıza çıktığında tahrik milinden sesler geldiğini" söyledi. Ancak herhangi bir sorun yaşanmadı.

Kalan son 10 turda ise Perez hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin 5. zaferine ulaştı. Pole pozisyonundan başladığı yarışta hatasız bir sürüş ortaya çıkaran Meksikalı pilot, takım arkadaşının 25. turda arkasına gelmesinin ardından temposunu artırdı ve takım arkadaşının kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

15. sıradan start alan Verstappen de muazzam bir sürüş ortaya çıkardı ama takım arkadaşının arkasına gelmesinin ardından arayı istediği gibi kapayamadı ve ikinci sırada finiş gördü. Yine de çifte şampiyon için iyi bir hasarı azaltma yarışı oldu diyebiliriz.

Hollandalı pilot, yarışın son turunda en hızlı dereceyi kaydederek ekstra 1 puanı da hanesine yazdırdı ve ilk 2 yarışın ardından şampiyona lideri konumunda.

Fernando Alonso ise çizgiyi 3. sırada geçse de "cezasını yanlış şekilde" çektiği gerekçesiyle 10 saniyelik bir zaman cezası aldı. Alonso, yarışın ardından podyum çıkıp kupasını dahi almıştı ama bu geç cezayla birlikte dördüncü sıraya gerilemiş oldu.

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Böylelikle George Russell 3. sıraya yükselmiş oldu, ceza alan Alonso dördüncülüğe geriledi.

Yarıştan sonra Aston Martin FIA'ya itiraz etti ve cezanın geri alınmasını talep etti. Takımın sunduğu kanıtları inceleyen federasyon, kısa bir sürecin ardından cezayı iptal etti; böylece Alonso da podyuma dönmüş oldu.

Hamilton beşinci olurken, Ferrari beklentilerin altında performans gösterdiği bu gecede 6 ve 7. sıraları alabildi. Sainz altıncı, Leclerc yedinciydi.

Alpine pilotları da arka arkaya finiş gördüler. Ocon sekizinci, Gasly dokuzuncuydu. Günün son puanı ise Haas pilotu Kevin Magnussen'e gitti.

Yuki Tsunoda 11. olurken, onun arkasında Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou, Nyck de Vries yer aldılar. İlk turda ön kanadını kırarak pite gelmek zorunda kalan Oscar Piastri 15. olurken, Logan Sargeant 16. sıradaydı.

McLaren ve Lando Norris, bir zorlu yarışı daha arkalarında bıraktılar. Norris, yarışı 17. sırada tamamlarken; McLaren'ın temposu bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

18. sırayı alan Valtteri Bottas ise yarışı bitirenler arasında sonuncu isimdi.

Motor problemi yaşayan Lance Stroll ve fren problemi yaşayan Alexander Albon ise yarışı tamamlayamadılar.

2023 F1 sezonu, 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avustralya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, lead the field away at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images