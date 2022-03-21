Suudi Arabistan GP organizatörleri, yarışın iptal edileceğini yalanladı

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Bu pazar günü, 2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışına ev sahipliği yapacak Cidde'ye, Husi milisleri tarafından saldırı düzenlenmiş ve fırlatılan füzeler, bir benzin istasyonuna isabet etmişti. Bu da yangına sebep oldu.

Bunun üzerine Formula 1 yarışının durumuyla ilgili spekülasyonlar ortaya atıldı. Bazıları yarışın yapılmayacağını dahi iddia etti.

The Sun, F1 patronlarının "durumu takip ettiğini" belirtirken, Suudi Arabistan GP organizatörleri, yarışın iptal edileceği iddialarını yalanladılar.

The Sun'ın haberine göre yarış organizatörlerinden yapılan açıklama şu şekilde: "Bu olayın yarış hafta sonuyla hiçbir alakası yok."

"Her zaman olduğu gibi ana önceliğimiz misafirlerimizin güvenliği olmaya devam ediyor."

"İlgili makamlarla sürekli olarak görüşüyoruz ve Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışına gelen tüm ziyaretçilerin, katılımcıların, personelin ve basının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almış durumdayız."

"Üç günlük harika yarış ve eğlenceli deneyimi için, bu hafta sonu herkesi Suudi Arabistan'a bekliyoruz."