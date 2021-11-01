Suudi Arabistan GP'de "kıyafet zorunluluğu" olmayacak

Geçtiğimiz günlerde F1 ve F2 personelinin, Suudi Arabistan GP için davranışların ve kıyafetlerin nasıl olması gerektiğiyle alakalı bazı kurallar aldıkları ortaya çıkmıştı.

Kadınların, uzun pantolonlar ve dirsekleri kapatan uzun kollu gömlekler giymesi şart koşuluyordu. Ayrıca kadınlara, ülkede yürürlükte olan yeni kurallar doğrultusunda "ağır makyajlar" yapılmaması gerektiği tavsiye ediliyordu. Omuzların ve bacakların görünmesi yasaktı. Bu nedenle kadınların, sıcak ülkelerde giyilen takım üniformalarını giymesi mümkün olmayacaktı.

Erkeklerin de omuzlarını ve bacaklarını göstermekten kaçınmaları gerekiyordu.

Bu durum epey tepki çekmişti ve Suudi Arabistanlı makamlar, Cidde'de yapılacak ilk Suudi Arabistan GP için kıyafet zorunluluğunu kaldırmışa benziyorlar.

Times of London'a göre Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, hafta sonu boyunca böyle bir kısıtlama olmayacağını doğruladı.

Haberde, "Spor bakanlığı, Cidde'deki pistte veya halka açık herhangi bir yerde kıyafet kuralı olmayacağını vurguladı." denildi.

RaceFans de geçtiğimiz günlerde, erkek veya kadın çalışanların ya da ziyaretçilerin, herhangi bir kıyafet kuralarına tabi olmayacağını belirttiler.

La Gazzetta dello Sport, bir Formula 2 takım yöneticisi tarafından kıyafet kuralının sızdırılması ve sonrasında yaşanan tepkiler üzerine bu kararda geri adım atıldığını iddia etti.