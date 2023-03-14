Suudi Arabistan GP öncesinde Cidde'de güvenlik önlemleri arttırıldı

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2022 Suudi Arabistan GP, pist üstünde yaşananlardan çok pist dışında yaşananlarla hatırlanan bir Grand Prix konumunda.

Yemenli Husi milisleri, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cidde'de yer alan tesislerini hedef alan saldırılar düzenlemişlerdi. Bu saldırılardan ilki yarıştan 1 hafta önce gerçekleşti fakat ilk saldırı ufak bir kitlenin dikkatini çekebildi.

Dikkatleri üzerine toplayan asıl saldırı ise yarıştan 2 gün önce, Cuma günü, gerçekleşti. Bu saldırının hedefinde de Aramco rafinerileri vardı. Balistik füzelerin kullanıldığı düşünülen saldırının sonucunda, Aramco tesisinde büyük bir yangın ortaya çıkmıştı.

Yangın çıkan tesis, Cidde Cadde Pisti'nden sadece 25 km uzaklıkta yer alıyordu. Saldırı gerçekleştiğinde, F1 araçları 1. antrenman seansı için pisttelerdi ve yangın sonucunda gökyüzüne yayılan kara duman pistten kolay bir şekilde görülebiliyordu. Hatta yanan yağın kokusu bile padokta duyulabiliyordu.

Aracının içinde bulunan Max Verstappen de yanık kokusunu alabilmiş ve takımına radyodan "bir şeylerin yandığını" söylemişti.

Yangının pistten görüntüsü

Bu kadar büyük bir güvenlik tehdidi, F1 tarihinde belki de hiç görmediğimiz tarzda bir sorundu ve bu sorun, elbette pilotlar da dahil olmak üzere padokta yer alan insanları tedirgin etmişti.

Bunların bir sonucu olarak da hafta sonunun akıbeti hakkında tartışmalar başlamıştı. Formula 1 yönetimi, saldırının gerçekleştiği Cuma gecesi, 2. antrenman seansı öncesinde, acil bir toplantı düzenlemiş ve takım patronları bu toplantıya çağrılmıştı.

Dört saatten fazla süren bu toplantıya ilk önce Stefano Domenicali ve Ross Brawn katılmış, onlar odadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra 10 takım patronunun tamamı pilotlarla görüşmüştü.

Ardından takımlar ve pilotlar yarışmaya karar vermişlerdi.

Bu yıl da benzer bir güvenlik açığı yaşanmayacağından emin olmak isteyen lokal otoriteler, bu hafta sonu yarışın gerçekleştirileceği Cidde kentindeki güvenlik önlemlerini arttırdılar.

Bölgedeki güvenlik görevlisi ve polis sayısı artırılırken, artık daha fazla güvenlik kontrolü ve güvenlik geçiş noktası bulunuyor. Güvenlik kameralarının sayısı da artmış durumda.

Bu hafta sonu bazı sosyal konular de ele alınacak. Yarış öncesinde gridde erkek ve kız çocuklar birlikte yer alacaklar. İlaveten tribünler cinsiyete göre ayrılmayacak.