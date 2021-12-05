Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes, Red Bull'un F1 sıralama turalarında neden bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor Sonraki / Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Suudi Arabistan Grand Prix'sine ilk sıradan başlarken, yanında Valtteri Bottas olacak.

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi

1

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Mercedes)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

5

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

7

  Lando Norris
(McLaren)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

9

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

11

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

 



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

13

  Fernando Alonso
(Alpine)

 



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  George Russell
(Williams)

15

  Carlos Sainz
(Ferrari)

 



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

17

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

 



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

19

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
(Haas)

 

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Red Bull'un F1 sıralama turalarında neden bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor
Önceki haber

Mercedes, Red Bull'un F1 sıralama turalarında neden bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor

Sonraki haber

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Fabien Gaillard
Takım arkadaşı mücadeleleri: Suudi Arabistan GP Suudi Arabistan GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Suudi Arabistan GP

Galeri: Cidde Pisti'nden ilk kareler Suudi Arabistan GP
Formula 1

Galeri: Cidde Pisti'nden ilk kareler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Katar GP Katar GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Katar GP

Son Haberler

Jean Todt, FIA Başkanı olarak son yarışına katılıyor
Formula 1 Formula 1

Jean Todt, FIA Başkanı olarak son yarışına katılıyor

Shovlin: "Red Bull tek tur hızını yarışa yansıtırsa 'çok yakın' geçecek"
Formula 1 Formula 1

Shovlin: "Red Bull tek tur hızını yarışa yansıtırsa 'çok yakın' geçecek"

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.