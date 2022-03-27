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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi

2022 Suudi Arabistan Grand Prix'sine Sergio Perez ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

5

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

7

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

9

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

11

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)

13

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

15

 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

 



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

  Alexander Albon
(Williams)

17

 

  Nico Hülkenberg
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 

  Nicholas Latifi
(Williams)

19

 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

* Mick Schumacher yarışta yer almayacak.

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