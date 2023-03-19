Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi
2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sine Sergio Perez ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Fernando Alonso olacak.
|
2
|
Fernando Alonso
|1
|
Sergio Pérez
|
4
|
Carlos Sainz
|3
|
George Russell
|
6
|
Esteban Ocon
|5
|
Lance Stroll
|
8
|
Oscar Piastri
|7
|
Lewis Hamilton
|
10
|
Nico Hülkenberg
|9
|
Pierre Gasly
|
12
|
Charles Leclerc (P) +10
|11
|
Zhou Guanyu
|
14
|
Valtteri Bottas
|13
|
Kevin Magnussen
|
16
|
Yuki Tsunoda
|15
|
Max Verstappen
|
18
|
Nyck de Vries
|17
|
Alexander Albon
|
20
|
Logan Sargeant
|19
|
Lando Norris
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