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Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi

2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sine Sergio Perez ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Fernando Alonso olacak.

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2

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

1

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

3

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

5

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

7

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

9

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Charles Leclerc (P) +10
 (Ferrari)

11

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

13

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

15

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nyck de Vries
(AlphaTauri)

17

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

19

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

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