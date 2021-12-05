Suudi Arabistan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Suudi Arabistan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük adımı Mercedes pilotu Valtteri Bottas attı ve Q2'deki turunu 0.432 saniye geliştirdi.
Sergio Perez, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon ve Antonio Giovinazzi ise önceki bölümdeki turunun gerisinde kaldı.
Atılan turlar:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:28.466
|1:27.712 (-0.754)
|1:27.511 (-0.201)
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:28.057
|1:28.054 (-0.003)
|1:27.622 (-0.432)
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:28.285
|1:27.953 (-0.332)
|1:27.653 (-0.300)
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:28.310
|1:28.459 (+0.149)
|1:28.054 (-0.405)
|5
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:28.021
|1:27.946 (-0.075)
|1:28.123 (+0.177)
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1:28.401
|1:28.314 (-0.087)
|1:28.125 (-0.189)
|7
|Lando Norris
|McLaren
|1:28.338
|1:28.344 (+0.006)
|1:28.180 (-0.164)
|8
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:28.503
|1:28.222 (-0.281)
|1:28.442 (+0.220)
|9
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:28.752
|1:28.574 (-0.178)
|1:28.647 (+0.073)
|10
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1:28.899
|1:28.616 (-0.283)
|1:28.754 (+0.138)
|11
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1:28.216
|1:28.668 (+0.452)
|12
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|1:28.856
|1:28.885 (+0.029)
|13
|Fernando Alonso
|Alpine
|1:28.944
|1:28.920 (-0.024)
|14
|George Russell
|Williams
|1:28.926
|1:29.054 (+0.128)
|15
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1:28.237
|1:53.652 (+25.415)
|16
|Nicholas Latifi
|Williams
|1:29.177
|17
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1:29.198
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:29.368
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|1:29.464
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|1:30.473
Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında, birinci ve ikinci sektörde Max Verstappen'in üstünlüğü vardı. Genç sürücü, ilk sektörde 31.900, ikinci sektörde ise 27.848 yaptı.
Son sektörde ise 27.519 yapan Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Lewis Hamilton
|32.007 (4)
|27.953 (2)
|27.519 (1)
|Valtteri Bottas
|31.998 (3)
|28.001 (3)
|27.623 (2)
|Max Verstappen
|31.900 (1)
|27.848 (1)
|27.623 (2)
|Charles Leclerc
|32.048 (5)
|28.243 (7)
|27.697 (4)
|Sergio Perez
|31.921 (2)
|28.098 (4)
|27.781 (5)
|Pierre Gasly
|32.112 (8)
|28.202 (5)
|27.803 (7)
|Lando Norris
|32.072 (7)
|28.263 (8)
|27.795 (6)
|Yuki Tsunoda
|32.058 (6)
|28.299 (9)
|27.865 (10)
|Esteban Ocon
|32.246 (12)
|28.340 (11)
|27.960 (13)
|Antonio Giovinazzi
|32.215 (11)
|28.385 (13)
|27.910 (11)
|Daniel Ricciardo
|32.186 (10)
|28.219 (6)
|27.811 (9)
|Kimi Raikkonen
|32.416 (14)
|28.433 (15)
|27.928 (12)
|Fernando Alonso
|32.424 (15)
|28.384 (12)
|28.016 (13)
|George Russell
|32.297 (13)
|28.457 (16)
|28.045 (15)
|Carlos Sainz Jnr
|32.114 (9)
|28.317 (10)
|27.806 (8)
|Nicholas Latifi
|32.573 (18)
|28.478 (17)
|28.126 (16)
|Sebastian Vettel
|32.635 (19)
|28.432 (14)
|28.023 (14)
|Lance Stroll
|32.467 (16)
|28.734 (19)
|28.167 (17)
|Mick Schumacher
|32.531 (17)
|28.693 (18)
|28.240 (18)
|Nikita Mazepin
|33.334 (20)
|28.799 (20)
|28.340 (19)
Alfa Romeo Ferrari pilotu Kimi Raikkonen , hız ölçüm noktasında 326.4 km/s hıza çıkarak, bu alanda zirvede yer aldı.
Onu 0.1 km/s geriden Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve yine 0.1 km/s geriden Alfa Romeo Ferrari pilotu Antonio Giovinazzi takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|326.4 (202.8)
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|326.3 (202.8)
|-0.1
|3
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|326.3 (202.8)
|-0.1
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|326.1 (202.6)
|-0.3
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|325.5 (202.3)
|-0.9
|6
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|325.0 (201.9)
|-1.4
|7
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|324.0 (201.3)
|-2.4
|8
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|323.7 (201.1)
|-2.7
|9
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|323.3 (200.9)
|-3.1
|10
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|323.1 (200.8)
|-3.3
|11
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|322.4 (200.3)
|-4.0
|12
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|322.4 (200.3)
|-4.0
|13
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|322.3 (200.3)
|-4.1
|14
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|321.1 (199.5)
|-5.3
|15
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|320.8 (199.3)
|-5.6
|16
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|320.5 (199.1)
|-5.9
|17
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|318.7 (198.0)
|-7.7
|18
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|316.6 (196.7)
|-9.8
|19
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|315.6 (196.1)
|-10.8
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|315.0 (195.7)
|-11.4
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