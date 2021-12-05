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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Suudi Arabistan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Suudi Arabistan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.

Suudi Arabistan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Sıralama turlarının son bölümünde en büyük adımı Mercedes pilotu Valtteri Bottas attı ve Q2'deki turunu 0.432 saniye geliştirdi.

Sergio Perez, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon ve Antonio Giovinazzi ise önceki bölümdeki turunun gerisinde kaldı.

Atılan turlar:

Poz. Sürücü Araç Q1

 

 Q2 (vs Q1)

 

 Q3 (vs Q2)
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.466 1:27.712 (-0.754) 1:27.511 (-0.201)
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:28.057 1:28.054 (-0.003) 1:27.622 (-0.432)
3 Max Verstappen Red Bull 1:28.285 1:27.953 (-0.332) 1:27.653 (-0.300)
4 Charles Leclerc Ferrari 1:28.310 1:28.459 (+0.149) 1:28.054 (-0.405)
5 Sergio Perez Red Bull 1:28.021 1:27.946 (-0.075) 1:28.123 (+0.177)
6 Pierre Gasly AlphaTauri 1:28.401 1:28.314 (-0.087) 1:28.125 (-0.189)
7 Lando Norris McLaren 1:28.338 1:28.344 (+0.006) 1:28.180 (-0.164)
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:28.503 1:28.222 (-0.281) 1:28.442 (+0.220)
9 Esteban Ocon Alpine 1:28.752 1:28.574 (-0.178) 1:28.647 (+0.073)
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:28.899 1:28.616 (-0.283) 1:28.754 (+0.138)
11 Daniel Ricciardo McLaren 1:28.216 1:28.668 (+0.452)  
12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:28.856 1:28.885 (+0.029)  
13 Fernando Alonso Alpine 1:28.944 1:28.920 (-0.024)  
14 George Russell Williams 1:28.926 1:29.054 (+0.128)  
15 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:28.237 1:53.652 (+25.415)  
16 Nicholas Latifi Williams 1:29.177    
17 Sebastian Vettel Aston Martin 1:29.198    
18 Lance Stroll Aston Martin 1:29.368    
19 Mick Schumacher Haas 1:29.464    
20 Nikita Mazepin Haas 1:30.473    

 

Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında, birinci ve ikinci sektörde Max Verstappen'in üstünlüğü vardı. Genç sürücü, ilk sektörde 31.900, ikinci sektörde ise 27.848 yaptı. 

Son sektörde ise 27.519 yapan Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör
Lewis Hamilton 32.007 (4) 27.953 (2) 27.519 (1)
Valtteri Bottas 31.998 (3) 28.001 (3) 27.623 (2)
Max Verstappen 31.900 (1) 27.848 (1) 27.623 (2)
Charles Leclerc 32.048 (5) 28.243 (7) 27.697 (4)
Sergio Perez 31.921 (2) 28.098 (4) 27.781 (5)
Pierre Gasly 32.112 (8) 28.202 (5) 27.803 (7)
Lando Norris 32.072 (7) 28.263 (8) 27.795 (6)
Yuki Tsunoda 32.058 (6) 28.299 (9) 27.865 (10)
Esteban Ocon 32.246 (12) 28.340 (11) 27.960 (13)
Antonio Giovinazzi 32.215 (11) 28.385 (13) 27.910 (11)
Daniel Ricciardo 32.186 (10) 28.219 (6) 27.811 (9)
Kimi Raikkonen 32.416 (14) 28.433 (15) 27.928 (12)
Fernando Alonso 32.424 (15) 28.384 (12) 28.016 (13)
George Russell 32.297 (13) 28.457 (16) 28.045 (15)
Carlos Sainz Jnr 32.114 (9) 28.317 (10) 27.806 (8)
Nicholas Latifi 32.573 (18) 28.478 (17) 28.126 (16)
Sebastian Vettel 32.635 (19) 28.432 (14) 28.023 (14)
Lance Stroll 32.467 (16) 28.734 (19) 28.167 (17)
Mick Schumacher 32.531 (17) 28.693 (18) 28.240 (18)
Nikita Mazepin 33.334 (20) 28.799 (20) 28.340 (19)

 

Alfa Romeo Ferrari pilotu Kimi Raikkonen , hız ölçüm noktasında 326.4 km/s hıza çıkarak, bu alanda zirvede yer aldı.

Onu 0.1 km/s geriden Mercedes pilotu Lewis Hamilton  ve yine 0.1 km/s geriden Alfa  Romeo Ferrari pilotu Antonio Giovinazzi takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kph/mph) Fark
1 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 326.4 (202.8)  
2 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 326.3 (202.8) -0.1
3 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 326.3 (202.8) -0.1
4 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 326.1 (202.6) -0.3
5 Max Verstappen Red Bull Honda 325.5 (202.3) -0.9
6 Nikita Mazepin Haas Ferrari 325.0 (201.9) -1.4
7 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 324.0 (201.3) -2.4
8 Esteban Ocon Alpine Renault 323.7 (201.1) -2.7
9 Lando Norris McLaren Mercedes 323.3 (200.9) -3.1
10 Mick Schumacher Haas Ferrari 323.1 (200.8) -3.3
11 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 322.4 (200.3) -4.0
12 Fernando Alonso Alpine Renault 322.4 (200.3) -4.0
13 Sergio Perez Red Bull Honda 322.3 (200.3) -4.1
14 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 321.1 (199.5) -5.3
15 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 320.8 (199.3) -5.6
16 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 320.5 (199.1) -5.9
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 318.7 (198.0) -7.7
18 George Russell Williams Mercedes 316.6 (196.7) -9.8
19 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 315.6 (196.1) -10.8
20 Nicholas Latifi Williams Mercedes 315.0 (195.7) -11.4
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