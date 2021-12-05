Suudi Arabistan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında, birinci ve ikinci sektörde Max Verstappen'in üstünlüğü vardı. Genç sürücü, ilk sektörde 31.900, ikinci sektörde ise 27.848 yaptı.

Son sektörde ise 27.519 yapan Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı.

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