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Suudi Arabistan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

FIA, Suudi Arabistan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.

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Suudi Arabistan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
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Sıralama turlarının son bölümünde en büyük gelişimi 0.370 saniye daha iyi bir tur çıkaran Sergio Perez kaydetti.

En az gelişimi ise 0.026 saniye ile Carlos Sainz kaydetti.

Atılan turlar:

Poz. No Sürücü Takım Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2)
1 11 Sergio Perez Red Bull 1:29.244 1:28.635 (-0.609) 1:28.265 (-0.370)
2 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:29.298 1:28.757 (-0.541) 1:28.730 (-0.027)
3 63 George Russell Mercedes 1:29.592 1:29.132 (-0.460) 1:28.857 (-0.275)
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:29.411 1:28.957 (-0.454) 1:28.931 (-0.026)
5 18 Lance Stroll Aston Martin 1:29.335 1:28.962 (-0.373) 1:28.945 (-0.017)
6 31 Esteban Ocon Alpine 1:29.707 1:29.255 (-0.452) 1:29.078 (-0.177)
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.689 1:29.374 (-0.315) 1:29.223 (-0.151)
8 81 Oscar Piastri McLaren 1:29.706 1:29.378 (-0.328) 1:29.243 (-0.135)
9 10 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:29.890 1:29.411 (-0.479) 1:29.357 (-0.054)
10 27 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:29.547 1:29.451 (-0.096)  
11 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:29.654 1:29.461 (-0.193)  
12 16 Charles Leclerc Ferrari 1:29.376 1:28.903 (-0.473)  
13 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:29.744 1:29.517 (-0.227)  
14 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:29.929 1:29.668 (-0.261)  
15 1 Max Verstappen Red Bull 1:28.761 1:49.953 (+21.192)  
16 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:29.939    
17 23 Alexander Albon Williams 1:29.994    
18 21 Nyck de Vries AlphaTaur 1:30.244    
19 4 Lando Norris McLaren 1:30.447    
20 2 Logan Sargeant Williams 2:08.510    

 

Suudi Arabistan sıralama turlarında ilk sektörün en hızlı ismi Lance Stroll olurken, ikinci ve üçüncü sektörde Sergio Perez zirvede yer aldı.

*Leclerc'in Q2 turu baz alındı.

Sektör zamanları:

Poz. No Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör İdeal tur İdeal turuyla fark
1 11 Sergio Perez 32.139 (3) 27.982 (1) 28.144 (1) 1:28.265
2 16 Charles Leclerc 32.154 (4) 28.027 (2) 28.239 (2) 1:28.420 0.483
3 14 Fernando Alonso 32.116 (2) 28.074 (3) 28.475 (7) 1:28.665 0.065
4 55 Carlos Sainz Jnr 32.321 (8) 28.125 (4) 28.254 (3) 1:28.700 0.231
5 18 Lance Stroll 32.068 (1) 28.137 (5) 28.527 (10) 1:28.732 0.213
6 1 Max Verstappen 32.268 (7) 28.188 (7) 28.305 (4) 1:28.761
7 63 George Russell 32.183 (5) 28.161 (6) 28.434 (6) 1:28.778 0.079
8 31 Esteban Ocon 32.262 (6) 28.300 (11) 28.477 (8) 1:29.039 0.039
9 44 Lewis Hamilton 32.468 (11) 28.203 (8) 28.408 (5) 1:29.079 0.144
10 81 Oscar Piastri 32.426 (10) 28.272 (10) 28.545 (13) 1:29.243
11 10 Pierre Gasly 32.392 (9) 28.357 (16) 28.546 (14) 1:29.295 0.062
12 27 Nico Hulkenberg 32.635 (15) 28.239 (9) 28.496 (9) 1:29.370 0.081
13 20 Kevin Magnussen 32.601 (13) 28.304 (13) 28.552 (15) 1:29.457 0.060
14 24 Zhou Guanyu 32.628 (14) 28.302 (12) 28.531 (11) 1:29.461
15 77 Valtteri Bottas 32.591 (12) 28.478 (18) 28.544 (12) 1:29.613 0.055
16 2 Logan Sargeant 32.676 (17) 28.335 (15) 28.607 (16) 1:29.618 38.892
17 23 Alexander Albon 32.754 (19) 28.333 (14) 28.754 (19) 1:29.841 0.153
18 21 Nyck de Vries 32.774 (20) 28.451 (17) 28.675 (17) 1:29.900 0.344
19 22 Yuki Tsunoda 32.665 (16) 28.598 (20) 28.676 (18) 1:29.939
20 4 Lando Norris 32.711 (18) 28.580 (19) 28.884 (20) 1:30.175 0.272

 

Hız ölçüm noktasında zirvede Red Bull yer aldı.

Red Bull pilotu pilotu Sergio Perez, hız ölçüm noktasında 337.8 km/s hıza çıktı. Onu 0.2 km/s geriden Max Verstappen takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. No Sürücü Araçta Motor Model Hız kmh (mph)
1 11 Sergio Perez Red Bull Red Bull RB19 337.8 (209.9)
2 1 Max Verstappen Red Bull Red Bull RB19 337.5 (209.7)
3 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari C43 335.8 (208.7)
4 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-23 335.4 (208.4)
5 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari VF-23 334.8 (208.0)
6 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari SF-23 332.8 (206.8)
7 2 Logan Sargeant Williams Mercedes FW45 332.6 (206.7)
8 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari SF-23 332.6 (206.7)
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes FW45 331.5 (206.0)
10 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari C43 330.7 (205.5)
11 63 George Russell Mercedes Mercedes W14 330 (205.1)
12 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes W14 329.7 (204.9)
13 10 Pierre Gasly Alpine Renault A523 328.8 (204.3)
14 14 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes AMR23 327.8 (203.7)
15 31 Esteban Ocon Alpine Renault A523 327.8 (203.7)
16 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull AT04 326.5 (202.9)
17 21 Nyck de Vries AlphaTauri Red Bull AT04 325.7 (202.4)
18 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR23 325 (201.9)
19 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL60 320.6 (199.2)
20 4 Lando Norris McLaren Mercedes MCL60 316.9 (196.9)
* Tablolar RaceFans'e aittir.
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