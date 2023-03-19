Suudi Arabistan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Suudi Arabistan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük gelişimi 0.370 saniye daha iyi bir tur çıkaran Sergio Perez kaydetti.
En az gelişimi ise 0.026 saniye ile Carlos Sainz kaydetti.
Atılan turlar:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:29.244
|1:28.635 (-0.609)
|1:28.265 (-0.370)
|2
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:29.298
|1:28.757 (-0.541)
|1:28.730 (-0.027)
|3
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:29.592
|1:29.132 (-0.460)
|1:28.857 (-0.275)
|4
|55
|Carlos Sainz
|Ferrari
|1:29.411
|1:28.957 (-0.454)
|1:28.931 (-0.026)
|5
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:29.335
|1:28.962 (-0.373)
|1:28.945 (-0.017)
|6
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:29.707
|1:29.255 (-0.452)
|1:29.078 (-0.177)
|7
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:29.689
|1:29.374 (-0.315)
|1:29.223 (-0.151)
|8
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:29.706
|1:29.378 (-0.328)
|1:29.243 (-0.135)
|9
|10
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|1:29.890
|1:29.411 (-0.479)
|1:29.357 (-0.054)
|10
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas-Ferrari
|1:29.547
|1:29.451 (-0.096)
|11
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|1:29.654
|1:29.461 (-0.193)
|12
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:29.376
|1:28.903 (-0.473)
|13
|20
|Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:29.744
|1:29.517 (-0.227)
|14
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:29.929
|1:29.668 (-0.261)
|15
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:28.761
|1:49.953 (+21.192)
|16
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:29.939
|17
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1:29.994
|18
|21
|Nyck de Vries
|AlphaTaur
|1:30.244
|19
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:30.447
|20
|2
|Logan Sargeant
|Williams
|2:08.510
Suudi Arabistan sıralama turlarında ilk sektörün en hızlı ismi Lance Stroll olurken, ikinci ve üçüncü sektörde Sergio Perez zirvede yer aldı.
*Leclerc'in Q2 turu baz alındı.
Sektör zamanları:
|Poz.
|No
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|İdeal tur
|İdeal turuyla fark
|1
|11
|Sergio Perez
|32.139 (3)
|27.982 (1)
|28.144 (1)
|1:28.265
|–
|2
|16
|Charles Leclerc
|32.154 (4)
|28.027 (2)
|28.239 (2)
|1:28.420
|0.483
|3
|14
|Fernando Alonso
|32.116 (2)
|28.074 (3)
|28.475 (7)
|1:28.665
|0.065
|4
|55
|Carlos Sainz Jnr
|32.321 (8)
|28.125 (4)
|28.254 (3)
|1:28.700
|0.231
|5
|18
|Lance Stroll
|32.068 (1)
|28.137 (5)
|28.527 (10)
|1:28.732
|0.213
|6
|1
|Max Verstappen
|32.268 (7)
|28.188 (7)
|28.305 (4)
|1:28.761
|–
|7
|63
|George Russell
|32.183 (5)
|28.161 (6)
|28.434 (6)
|1:28.778
|0.079
|8
|31
|Esteban Ocon
|32.262 (6)
|28.300 (11)
|28.477 (8)
|1:29.039
|0.039
|9
|44
|Lewis Hamilton
|32.468 (11)
|28.203 (8)
|28.408 (5)
|1:29.079
|0.144
|10
|81
|Oscar Piastri
|32.426 (10)
|28.272 (10)
|28.545 (13)
|1:29.243
|–
|11
|10
|Pierre Gasly
|32.392 (9)
|28.357 (16)
|28.546 (14)
|1:29.295
|0.062
|12
|27
|Nico Hulkenberg
|32.635 (15)
|28.239 (9)
|28.496 (9)
|1:29.370
|0.081
|13
|20
|Kevin Magnussen
|32.601 (13)
|28.304 (13)
|28.552 (15)
|1:29.457
|0.060
|14
|24
|Zhou Guanyu
|32.628 (14)
|28.302 (12)
|28.531 (11)
|1:29.461
|–
|15
|77
|Valtteri Bottas
|32.591 (12)
|28.478 (18)
|28.544 (12)
|1:29.613
|0.055
|16
|2
|Logan Sargeant
|32.676 (17)
|28.335 (15)
|28.607 (16)
|1:29.618
|38.892
|17
|23
|Alexander Albon
|32.754 (19)
|28.333 (14)
|28.754 (19)
|1:29.841
|0.153
|18
|21
|Nyck de Vries
|32.774 (20)
|28.451 (17)
|28.675 (17)
|1:29.900
|0.344
|19
|22
|Yuki Tsunoda
|32.665 (16)
|28.598 (20)
|28.676 (18)
|1:29.939
|–
|20
|4
|Lando Norris
|32.711 (18)
|28.580 (19)
|28.884 (20)
|1:30.175
|0.272
Hız ölçüm noktasında zirvede Red Bull yer aldı.
Red Bull pilotu pilotu Sergio Perez, hız ölçüm noktasında 337.8 km/s hıza çıktı. Onu 0.2 km/s geriden Max Verstappen takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Araçta
|Motor
|Model
|Hız kmh (mph)
|1
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|RB19
|337.8 (209.9)
|2
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|RB19
|337.5 (209.7)
|3
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C43
|335.8 (208.7)
|4
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|VF-23
|335.4 (208.4)
|5
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|VF-23
|334.8 (208.0)
|6
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|SF-23
|332.8 (206.8)
|7
|2
|Logan Sargeant
|Williams
|Mercedes
|FW45
|332.6 (206.7)
|8
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|SF-23
|332.6 (206.7)
|9
|23
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|FW45
|331.5 (206.0)
|10
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C43
|330.7 (205.5)
|11
|63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|W14
|330 (205.1)
|12
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|W14
|329.7 (204.9)
|13
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|A523
|328.8 (204.3)
|14
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR23
|327.8 (203.7)
|15
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|A523
|327.8 (203.7)
|16
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT04
|326.5 (202.9)
|17
|21
|Nyck de Vries
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT04
|325.7 (202.4)
|18
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR23
|325 (201.9)
|19
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|MCL60
|320.6 (199.2)
|20
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|MCL60
|316.9 (196.9)
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