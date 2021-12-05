Suudi Arabistan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Yarış öncesinde sürücülerin ellerinde kaç set lastik kaldığı belli oldu.

Pazar günkü yarış öncesinde Mercedes ve Alfa Romeo pilotlarına ek olarak Sergio Perez, George Russell ve Esteban Ocon'un elinde birer set yeni sert, orta ve yumuşak lastik var.

Max Verstappen'in elinde ise yeni bir set orta ve yeni bir set sert lastik var.

Diğer isimlerin ellerindeki hamurlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, aynı zamanda Suudi Arabistan Grand Prix'sinde tek pit stop yapılmasını bekliyor.

Pirelli'ye göre yarış için en hızlı strateji tek pit stop olacak. Bunun için yarışa orta lastikle başlamak ve 19 ila 25. turlar arası pite girip, sert lastikle finiş görmek gerekiyor.

Yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 16 ila 21. turlar arasında sert lastik takarak, sert lastiklerle finiş görmek ise ikinci en hızlı strateji olacak.

Çift pit stop ise "yavaş" strateji olarak açıklandı. Buna rağmen bu stratejiyi seçmek isteyen pilotlar, yarışa orta lastikle başlayıp 15 ila 21. turlar arasında pite girip sert lastiğe geçmeli ve 33 ila 40. turlar arasında bir başka orta lastik takarak finiş görmeli.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 1 1 1 2 77. V. Bottas Mercedes 1 - 1 1 1 2 33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 1 1 - 3 11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 1 1 1 2 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 1 2 2 4. L. Norris McLaren 1 - 1 1 - 3 5. S. Vettel Aston Martin - 1 2 - 2 2 18. L. Stroll Aston Martin - 1 2 - 2 2 14. F. Alonso Alpine 1 - 1 1 2 2 31. E. Ocon Alpine 1 - 1 1 1 2 16. C. Leclerc Ferrari 1 - - 2 - 3 55. C. Sainz Ferrari 1 - - 2 2 2 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - - 2 - 3 10. P. Gasly AlphaTauri 1 - - 2 - 3 7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 1 1 1 3 99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 1 1 1 2 9. N. Mazepin Haas F1 1 - 2 - 1 3 47. M. Schumacher Haas F1 1 - 2 - 1 3 63. G. Russell Williams 1 - 1 1 1 3 6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 2 2