Suudi Arabistan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Haberi dinle

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Sıralama turlarında ilk sırayı elde eden Sergio Perez, tıpkı Mercedes pilotları gibi bir set sert ve iki set orta hamura sahip.

Ferrari pilotlarının elinde her lastik hamurundan bir tane bulunurken, Max Verstappen yaşadığı sorunun ardından son bölüme kalamadı ve yarışa iki set yumuşak, iki set orta ve bir set sert hamurla başlıyor.

Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün elinde ise sadece bir set yeni orta hamur var.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji tek pit stop olacak.

İtalyan üretici, en ideal stratejinin yarışa orta hamurla başlamak ve 18 ila 25. turlar arası pite girip, sert hamurla finiş görmek olacağını düşünüyor.

Yarışa yumuşak lastikle başlayanlar ise 13 ila 20. turlar arasında sert lastiğe geçerek finiş görebilirler.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (С2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 1. M. Verstappen Red Bull 1 - 2 - 2 2 11. S. Perez Red Bull 1 - 2 - - 3 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 1 - 1 3 55. C. Sainz Ferrari 1 - 1 - 1 3 63. G. Russell Mercedes 1 - 2 - - 3 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 2 - - 3 31. E. Ocon Alpine 2 - 1 - - 3 10. P. Gasly Alpine 2 - 1 - - 3 4. L. Norris McLaren 1 - 1 1 3 1 81. O. Piastri McLaren 1 - 1 - - 4 77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 2 - 1 3 24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 2 - 1 3 18. L. Stroll Aston Martin - 1 1 1 - 3 14. F. Alonso Aston Martin - 1 1 1 - 3 20. K. Magnussen Haas 1 - 1 - 1 4 27. N. Hulkenberg Haas 1 - 1 - 1 4 21. N. de Vries AlphaTauri 1 - 2 - 1 3 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - 3 2 2. L. Sargent Williams 1 - 2 - 1 3 23. A. Albon Williams 1 - 2 - 2 2