Suudi Arabistan GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Suudi Arabistan GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.
Güç ünitesi ve egzoz sayıları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|ICE
|TC
|MGUH
|MGUK
|ES
|CE
|EX
|63. G. Russell
|Mercedes
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|01. M. Verstappen
|Red Bull
|RBPT
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|11. S. Perez
|Red Bull
|RBPT
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|55. C. Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|03. D. Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|04. L. Norris
|McLaren
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|14. F. Alonso
|Alpine
|Renault
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|31. E. Ocon
|Alpine
|Renault
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|RBPT
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|RBPT
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|05. S. Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|23. A. Albon
|Williams
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|06. N. Latifi
|Williams
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|20. K. Magnussen
|Haas F1
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|47. M. Schumacher
|Haas F1
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz
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