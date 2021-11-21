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Suudi Arabistan GP öncesi Cidde pistine dair son fotoğraflar yayınlandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Suudi Arabistan Formula 1 pistinin patronları, önümüzdeki ay yapılacak GP'ye hazırlanmak için çalışmalarına hızla devam ederken, Cidde pistindeki inşa çalışmalarına dair son fotoğrafları yayınladılar.

Suudi Arabistan GP öncesi Cidde pistine dair son fotoğraflar yayınlandı

Cidde'deki denizin hemen kıyısına yeni bir cadde pisti inşa ediliyor ve pist üstündeki çalışmalar, Formula 1 dünyası piste gelinceye kadar devam edecek gibi görünüyor.

Cidde pistinin etrafındaki altyapının bir kısmının, bu yılki yarış için zamanında tamamlanması pek olası görünmüyor, ancak yayınlanan son görüntüler, pistin kendisinin neredeyse tamamlandığı ve yarışın gerçekleştirilebilmesi için gereken seviyeye geldiğini gösteriyor.

Yayınlanan son görüntülerde, pistin kendisinin kullanılmaya hazır olduğunu görülse de, onu çevreleyen kısımdaki inşaat çalışmalarında yapılacak hâlâ çok fazla iş var.

Jeddah Street Circuit

Jeddah Street Circuit

Fotoğraf: Uncredited

Suudi Arabistan GP'nin patronları, yarışın planlandığı dönemde gerçekleşmesini sağlamak için 3000 işçi çalıştırdıklarını doğruladılar.

Son haftalarda Suudi Arabistan GP için inşaat çalışmalarının zamanında bitmeyeceği konusunda düşünceler olsa da, F1 bunun olmayacağından her zaman emindi.

F1 yarış direktörü Michael Masi, konuyla ilgili en son ilerlemeyi görmek ve güncel bilgileri almak adına, bu hafta başında Suudi Arabistan'a gitmişti.

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Fotoğraf: Uncredited Photo

Jeddah Street Circuit
Jeddah Street Circuit
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Fotoğraf: Uncredited Photo

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Fotoğraf: Uncredited Photo

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Fotoğraf: Uncredited Photo

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