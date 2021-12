Suudi Arabistan GP: Olaylarla dolu yarışı Hamilton kazandı, şampiyonluk son yarışa kaldı!

Tarihteki ilk Suudi Arabistan Grand Prix'si, beklendiği üzere cumartesi ile benzer şartlarda gerçekleştirildi. Hava sıcaklığı 29 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 31 dereceydi.

Yarışa Lando Norris yumuşak lastikle başlarken, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Sebastian Vettel sert lastikle başladı. Diğer isimlerde ise orta lastik vardı.

Bir cadde pisti olduğu için, Suudi Arabistan'da ilk turu lider geçmek epey önemliydi ve bu yüzden gözler ilk çizgiye çevrildi.

Start beklentilerin aksine oldukça temiz geçti ve ilk beş sırada herhangi bir değişiklik olmadı. Hamilton, ilk iki virajı lider dönerken, Bottas ikinci sıradaki yerini korudu, Verstappen ise üçüncü sırada kaldı.

Sergio Perez, dördüncülük için Charles Leclerc'i zorlasa da, Monakolu pilot yerini korumaya devam etti.

İlk turların ardından Hamilton ön tarafta yaklaşık 1.5 saniyelik bir avantaj yakaladı. Aynı şekilde Verstappen de Bottas 1.2 saniye geriden takip etti. Bu ikili, yavaş yavaş Leclerc ve Perez'den kopmaya başladılar.

Yarışın 12. turunda Mick Schumacher aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, climbs out of his car after crashing out of the race Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes hemen Lewis Hamilton'ı pite alırken, arkasından Valtteri Bottas da pite alındı. Ancak Red Bull, Max Verstappen'i pistte tutmayı seçti.

Güvenlik aracı ardında yeni sıralama Verstappen, Hamilton, Bottas ve pite girmeyen Esteban Ocon ile Daniel Ricciardo şeklinde oldu.

Güvenlik aracı ardında atılan birkaç turdan sonra FIA, bariyerlerde çok fazla hasar olduğu için kırmızı bayrak çıkardı. Bu da pite girmeyen isimler için büyük bir avantajdı.

Verstappen böylelikle kırmızı bayrak arasında lastik değiştirdi ve yarışın yeni lideri oldu.

Yarış hakemleri, kırmızı bayraktan sonra gridden durarak start yapılmasına karar verdi ve böylelikle startta bir kez daha büyük bir heyecan yaşandı.

Yarış tekrar başladığında ortalık bir kez daha karıştı. Hamilton yarış tekrar başladığında Verstappen'den çok daha iyi kalktı ve daha ilk viraja gelmeden Verstappen'i geride bıraktı. Verstappen ikinci virajda pist dışına taşarak, Hamilton'dan yerini geri aldı. Momentum kaybeden Hamilton, Esteban Ocon'a da geçildi.

Asıl karışıklık ise arkada yaşandı. Sergio Perez, arka tarafta Charles Leclerc ile temas yaşadı ve bunun üzerine spin attı. Dar bölümde arkadan gelen pilotlar Perez'den kaçmaya çalıştı. George Russell yavaşlarken, Nikita Mazepin duramadı ve İngiliz pilota çarptı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and the rest of the field at the start Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Büyük kazada Mazepin'in aracı epey hasar aldı ve yarışa veda etti. Russell da birkaç metre sonra durdu.

Spinden sonra aracında hasar oluşan Perez da bu olayın ardından yarışa veda etmiş oldu.

Bu olayların ardından yarış bir kez daha kırmızı bayrakla askıya alındı. Bu noktada sıralama Verstappen, Ocon, Hamilton, Ricciardo, Bottas ve Pierre Gasly şeklinde oldu.

Verstappen, FIA'nın talebi üzerine Hamilton'ı pist dışından geçtiği için hem Ocon'a hem de Hamilton'a yer vermek zorunda kaldı. Böylelikle yeniden startta sıralama Ocon, Hamilton ve Verstappen eklinde oldu.

Hakemler bir kez daha yarış için durarak yeniden start kararı verdiler. Verstappen orta lastiği seçerken, Hamilton sert lastiği seçti.

Yarış tekrar başladığında, Verstappen üçüncü sıradan harika bir start aldı ve ilk virajda hem Hamilton hem de Ocon'u geçerek ilk sırayı eline geçirdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, runs off the track while battling with Lewis Hamilton, Mercedes W12 at the restart Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, startta Ocon'u geçemese de, sonraki turda Fransız pilotu ilk virajda geride bıraktı ve ikinciliğe yükseldi.

Sorunsuz geçen birkaç turun ardından sıralama Verstappen, Hamilton, Ocon, Ricciardo ve Bottas sıralaması oluştu.

Şampiyonluk için savaşan bu iki isim, peş peşe hızlı turlar atarak yavaş yavaş Ocon'la farkı açmaya başladılar.

Önce Yuki Tsunoda ve Sebastian Vettel arasında yaşanan temas, sonra da Vettel ve Kimi Raikkonen'in yaşadığı temaslardan sonra sanal güvenlik aracı periyotları çıktı.

Pistin üstünde çok fazla parça vardı ve bu da olası bir kazaya sebebiyet verebilirdi. Bu yüzden Michael Masi, sanal güvenlik aracı çıkararak pistin temizlenmesini istedi.

Bu noktada Verstappen ve Hamilton arasındaki savaş devam ediyordu. İkili arasında ortalama 1.5 saniye vardı.

Yarış tekrar başladığında Verstappen, yaklaşık 1.6 saniyelik bir avantaja sahipti. Sonrasında farkı 0.6 saniyeye indirdi.

Tam da bu saniyelerde pist üstündeki bir parçadan kaynaklı sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, battle at the restart Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sanal güvenlik aracı periyodundan sonra Hamilton, Verstappen'e ilk virajda atak yaptı. Verstappen bu olayın ardından geç frenle liderliğini korumaya çalışsa da, pist dışına taştı. Genç sürücü pist dışından virajı kesip liderliğini korumuş oldu.

Bunun üzerine Mercedes, FIA ile konuşarak Verstappen'in yerini geri vermesini istedi. Red Bull da bu durum nedeniyle Verstappen'e, Hamilton'a yol vermesi istendi.

Verstappen bunun üzerine son viraj öncesinde yavaşladı ve Hamilton, Hollandalı pilota arkadan çarptı.

Hamilton'ın ön kanadı kırıldı fakat iki pilot da yola devam etti. Hakemler bu olayı yarıştan sonra inceleme kararı aldılar.

Ön tarafta Verstappen, farkı 2 saniyenin üzerine çıkarsa da, sonrasında Hamilton'a yerini geri verdi. Fakat akıllıca bir hamleyle start finiş düzlüğüne girmeden ilk sırayı geri aldı.

Sonrasında hakemler, Verstappen'e 5 saniye zaman cezası verdiler. Yine de Verstappen, Hamilton'a bir kez daha yol verdi.

Lastikleri iyice tükenen Verstappen, yarışın kalan bölümünde Hamilton'la arayı kapatamadı.

İngiliz pilot ön tarafta, kırık kanadına rağmen peş peşe hızlı turlar atarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

İngiliz pilot yarışın en hızlı turunu da attı ve böylelikle bitime bir yarış kala şampiyonada Verstappen'le puanını eşitledi.

Detaylar geliyor...