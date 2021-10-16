Suudi Arabistan GP "muhteşem" olmasının yanı sıra "sürdürülebilir" olacak

Suudi Arabistan'ın Cidde kentine kurulan 6.175 kilometre uzunluğundaki Cidde Cadde Pistin'in inşası sürüyor. Pist, 5 Aralık'ta Suudi Arabistan'daki ilk Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak.

Burada bir Formula 1 yarışının düzenlenecek olması, geçmişte yaşananlar nedeniyle epey eleştiri almıştı. Fakat yarış organizatörlerine göre ülke artık çok değişti ve F1, bunu göstermek adına harika bir platform sunuyor.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin arkasındaki organizasyonun başında yer alan Martin Whitaker, "Bu yarışla, ülkenin kültürel ve sosyal değerlerini gösterebiliriz."

"Formula 1, Suudi Arabistan'a insanların krallık hakkındaki fikirlerini değiştirme fırsatı veren harika bir platform."

"Pek çok insan ülke hakkında çok az şey biliyor ve bu nedenle ülkeyi kendi gözleriyle gördükleri anda tamamen farklı bir resme sahip oluyorlar.” dedi.

Suudi Arabistan, son dönemde motor sporlarına olan ilgisini büyük oranda artırdı ve önce Şampiyonlar Yarışı'na, sonra Dakar'a ve ardından da Formula E'ye ev sahipliği yaptılar.

Bir sonraki büyük adım ise Formula 1 oldu. Şimdi ülkede büyük bir motor sporları kompleksi inşa ediliyor ve gelecekte yarışlar, uzun yıllar Suudi Arabistan'da kalacağa benziyor.

Nüfusun yüzde 75'inin 35 yaşın altında olduğuna değinen Whitaker, "Demografik olarak burası çok genç bir ülke. İnsanlar neşeli, yaratıcı ve renkli. Ayrıca çalışanlarımızın yüzde 42'si kadın.” dedi.

Sürdürülebilirlik

Cidde pisti, 27 viraj ve saatte 320 kilometreyi aşan azami hızıyla, sadece F1 takvimindeki en uzun değil, aynı zamanda en hızlı cadde pisti de olacak.

Whitaker, "En muhteşem viraj 13. viraj olacak. Sürücüler sonrasında 322 km/s hıza çıkacak ve Formula 1'in gelişinden önce tamamlanacak yeni bir lüks otelden geçecek" dedi.

Sürdürülebilirliğin de en önemli öncelik söyleyen Whitaker, pist çevresindeki park yerlerinde elektrikli otomobiller için çok sayıda şarj noktası bulunacağını ve elektrik enerjisinin bir kısmının güneş panelleriyle üretileceğini belirtti.

Whitaker, “Yarışı sürdürülebilir kılmak için masada bir takım planlar ve geleceğe yönelik birçok planımız var.” dedi.

Bu cadde pisti sadece 2021 ve 2022 yıllarında kullanılacak. Ardından Suudi Arabistan Grand Prix'sine, henüz inşa edilmemiş yeni bir pist ev sahipliği yapacak.

Durum böyle olunca, pistle ilgili çalışmaların da buna uygun yapılması gerekiyor.

Bu yeni komplekste sadece pist değil, atletizm ve bisiklet yarışmalarının yapılabileceği bölgelerinin yanı sıra plaj futbolu, voleybol ve tenis gibi sporların yapılabileceği alanlar olacak.

Tarihteki ilk Suudi Arabistan Grand Prix'si 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek.