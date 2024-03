Suudi Arabistan GP öncesinde, Aston Martin'in yeni F1 güvenlik aracı tanıtıldı

Aston Martin, bu hafta sonu gerçekleşecek olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde F1'in yeni resmi güvenlik aracı olacak Vantage'ı tanıtacak.

İngiliz üretici, geçtiğimiz üç sezon boyunca Mercedes-Benz ile ortak olarak güvenlik aracı sağlayıcısı görevini almıştı. Şimdi ise en yeni Vantage, DBX707 medikal aracı ile beraber bu görevi üstlenmeye hazır.

Aston Martin Vantage F1 Safety Car 2024 Fotoğraf: Aston Martin

Geçtiğimiz ay, AMR24 F1 aracı ve yol aracının GT3 yarış versiyonunun lansmanıyla birlikte tanıtılan yeni Vantage, 20 araçlık bir alanı kontrol etmenin gereklilikleriyle başa çıkmak için özel olarak donatıldı ve ilk kez bu hafta sonu Cidde Corniche Pisti'nde görücüye çıkacak.

Küresel marka ve ticaret müdürü Marco Mattiacci, "Vantage, Aston Martin markasının özüdür, bu sebeple de en hızlı, en sürücü odaklı Vantage'ın, prestijli Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu denli önemli bir rol oynadığını görmek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır."

"Marka bilinirliği açısından, F1'le yarışabilecek küresel, yüksek oktanlı bir spor serisi yok. Spor ve Aston Martin arasındaki doğal sinerjiyi temel alan yarış tutkunları, pistte sadece Aston Martin'in AMR24'lerini değil, aynı zamanda en heyecan verici performansa sahip iki aracını da görecekler: Vantage ve ödüllü DBX707." dedi.

Aston Martin Vantage F1 Safety Car 2024 Fotoğraf: Aston Martin

'İnanılmaz bir soy'

Ayrıca FIA güvenlik aracı sürücüsü Bernd Maylander, "Aston Martin Vantage'ı kullanmak bir zevk."

"Araç inanılmaz bir soydan geliyor ve bu en yeni versiyon, şu ana kadarki en hızlısı. İlk izlenimlerim oldukça olumluydu çünkü yol tutuşundaki ve tabii ki güçteki iyileşmeyi hemen hissedebildim."

"Piste çıkma çağrısı aldığımız zaman, çabuk ve güvenli şekilde yanıt verebilmemiz adına hızlı ve odaklanmış bir araca ihtiyacımız var. Vantage bu gerekenleri sağlıyor. Geçtiğimiz üç sezon boyunca Vantage kullanmaktan keyif aldım ve şimdi yeni Vantage'ı ilk kullananlardan biri olmaktan ve dünyanın en iyi pistlerinde tam performansını deneyimlemekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Aston Martin grup teknoloji şefi Roberto Fedeli, "Vantage'a eklenen her bir düşünce, her bir fikir, her bir teknoloji parçası ve tasarımcının kaleminin her bir vuruşu artık F1 hayranları tarafından keyifle izlenebilir." şeklinde açıklamada bulundu.

"Bu yeni araç hali hazırda şimdiye kadarki en hızlı ve en sürücü odaklı Vantage, bu da onu bu eşsiz iş için mükemmel kılıyor. Bu sebepten dolayı onu Formula 1'in Resmi FIA Güvenlik Aracına dönüştürmek öncelikle tüm FIA ekipmanlarının eklenmesinden ibaretti."

"Elbette, yarış pistine girebilmesini ve en yeni ultra lüks, yüksek performanslı otomobilimizin yeteneklerini sergileyebilmesini sağlamak adına yol otomobilinde bulunmayan ek aerodinamik özelliklere sahip." dedi.