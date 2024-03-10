Suudi Arabistan GP hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
2024 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.
Red Bull Racing take a team photo to celebrate the double podium of Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position
Zak Mauger / Motorsport Images
Sıralama turları istatistikleri
- Max Verstappen Cidde'deki sıralama turlarında ilk sırayı alarak , kariyerinin 34. pole pozisyonunu kazandı ve bu alanda hem Alain Prost hem de Jim Clark'ın önüne geçerek, F1 tarihinde en çok pole pozisyonu kazanan pilotları arasında beşinci sıraya yükseldi.
- Cidde, Verstappen'in pole pozisyonunu kazandığı 20. pist oldu. Michael Schumacher'i geride bırakan Verstappen'in hedefinde artık 32 farklı pistte pole pozisyonu alan Lewis Hamilton var.
- İkinci olarak kariyerinde 34. kez ilk çizgiyi alan Charles Leclerc, bu alanda Rubens Barrichello ve René Arnoux'yu geride bıraktı.
- Verstappen ve Leclerc üst üste beşinci kez ilk çizgide buluştu.
- Sergio Perez son 19 Grand Prix'de ikinci kez ilk üçe girdi.
- Oscar Piastri üst üste ikinci kez Cidde'de Lando Norris'in önünde yer aldı. Beşinci sırası McLaren'in Cidde'deki en iyi sonucu oldu.
- George Russell yedinci sırada yer alarak üst üste dördüncü kez Hamilton'ı geçti. Russell daha önce Cidde'de hiç takım arkadaşının önünde yer almamıştı.
- Sıralama turlarının ilk bölümünde, Bahreyn'le aynı beş isim ilk bölümde elendi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış istatistikleri
- Max Verstappen Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazanarak bu yılki ikinci, kariyerinin ise 56. zaferini elde etti.
- Verstappen, elde ettiği podyumla kariyerinin 100. podyumunu yakaladı ve bunu yapan nadir isimler arasında katıldı.
- Verstappen'in arka arkaya dokuzuncu kez kazanması, Formula 1 tarihinin en uzun ikinci galibiyet serisi oldu. Hollandalı pilot, bir zafer daha alırsa bu alanda kendisine ait olan 10 yarışlık seriyi tekrarlayacak.
- Verstappen daha önce hiçbir sezonun ilk iki yarışını kazanmamıştı.
- Red Bull Racing 115. zaferiyle bu alanda Williams'ın önüne geçerek tarihte en çok yarış kazanan dördüncü takım oldu. Bu alanda önünde sadece Mercedes (125 galibiyet), McLaren (183) ve Ferrari (243) var.
- Sergio Perez yarışı ikinci sırada tamamlayarak Red Bull Racing'in 30. dublesine katkı sağladı.
- Charles Leclerc yarışı üçüncü sırada tamamladı ve podyuma çıktı. Ferrari bu yıl Red Bull dışında podyuma çıkan tek takım.
- Oscar Piastri yarışı dördüncü bitirerek McLaren'ın Cidde'deki en iyi derecesini elde etti.
- Oliver Bearman, (18 yıl 10 ay 1 gün), Lance Stroll (18 yıl 7 ay 13 gün) ve Max Verstappen'in (17 yıl 5 ay 29 gün) ardından Formula 1'de puan alan en genç üçüncü sürücü oldu.
- Berman ilk yarışında puan alan 68. sürücü oldu.
- Yarışı dokuzuncu sırada bitiren Lewis Hamilton, Cidde'deki dört Formula 1 yarışlarının tamından puan almış oldu ancak beş yarıştır ilk altıya giremiyor.
- 1968 Fransa Grand Prix'sinden bu yana ilk kez dört İngiliz pilot aynı yarışta puan almış oldu.
- Yarışı onuncu sırada bitiren Nico Hulkenberg Haas F1'e bu yılki ilk puanlarını getirdi.
- Esteban Ocon'un elde ettiği 13. sıra, Alpine'in bu yılki en iyi sonucu oldu.
Jerome Lafarge, Red Bull Racing, on the podium, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, on the podium
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"
Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu?
Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi"
Kirli hava sorunu, zemin etkili F1 araçlarında devam ediyor mu?
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar