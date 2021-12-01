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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Suudi Arabistan GP basın toplantısı programı belli oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde basın toplantısı programını açıkladı.

Suudi Arabistan GP basın toplantısı programı belli oldu

Formula 1'de artık son düzlüğe girilmiş durumda ve sezon, Suudi Arabistan GP'de devam edecek.

Hafta sonu öncesinde, her zaman olduğu gibi geleneksel basın toplantısı yapılacak ve bu basın toplantısındaki eşleşmeler belli oldu.

Lewis Hamilton, basın toplantısına Sergio Perez ile katılırken, Max Verstappen de Valtteri Bottas ile katılacak. Fernando Alonso, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile eşleşti.

Carlos Sainz, Daniel Ricciardo ile eşleşirken, Charles Leclerc'in yanında ise Pierre Gasly olacak.

2 Aralık, Perşembe

Lewis Hamilton (Mercedes) ve Sergio Perez (Red Bull)

Valtteri Bottas (Mercedes) ve Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso (Alpine) ve Sebastian Vettel (Aston Martin)

Mick Schumacher (Haas) ve Nicholas Latifi (Williams)

Pierre Gasly (AlphaTauri) ve Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz (Ferrari) ve Daniel Ricciardo (McLaren)

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) ve Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ve Nikita Mazepin (Haas)

Esteban Ocon (Alpine) ve Lance Stroll (Aston Martin)

Lando Norris (McLaren) ve George Russell (Williams).

Takım patronları basın toplantısında ise ilk başta Marcin Budkowski (Alpine) ve Andreas Seidl (McLaren) soruları yanıtlayacak.

Sonrasında ise Otmar Szafnauer (Aston Martin) ve Gunther Steiner (Haas) soruları yanıtlayacak.

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