2024 Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı: Alonso lider, Russell ikinci!

Suudi Arabistan'daki ikinci antrenman seansı büyük önem taşıyordu çünkü ikinci antrenman seansı, sıralama turları ve yarışla aynı zamanda gerçekleştirilen tek antrenman seansıydı.

Dar ve hızlı pistte bir dizi olay yaşandı; ilk ve en büyük olay Valtteri Bottas'ın attığı spindi. Fakat Fin pilot herhangi bir yere çarpmadan piste geri döndü.

Seans içerisinde Lewis Hamilton, Logan Sargeant'ı tehlikeli şekilde engellediği için soruşturma altına alındı. Ayrıca Yuki Tsunoda da George Russell'ı engelledi fakat bu olay incelemeye alınmadı.

Aston Matin pilotu Fernando Alonso, ikinci antrenman seansını büyük oranda önde götüren isimdi. Araçta rahat görünen İspanyol pilot başlangıçta 1:29.846'lık bir zaman turu kaydederken, Max Verstappen kendisine 1:29.543'le yanıt verdi.

Yumuşak lastiklere geçilmesinin ardından Alonso 1:28.827'lik bir tur zamanı yakaladı ve zaman tablosunda tekrar zirveye çıktı.

Kalan bölümde sürücüler yarış temposuna odaklanınca, Alonso seansı lider tamamlayan isim oldu.

İspanyol pilot 0.3 saniye geriden George Russell takip ederken, üçüncü sırada ilk seansın lideri Max Verstappen yer aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari'siyle 0.353 saniye geride dördüncü olurken, Sergio Perez ilk beşi tamamlayan isim oldu.

Lance Stroll, seansı altıncı sırada tamamlayarak Aston Martin'in bu hafta sonu iyi olacağını kanıtladı.

Hastalığı devam eden ve bitkin görünen Carlos Sainz yedinci olurken, araçta henüz rahat görünmeyen Lewis Hamilton 0.6 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu geçen hafta sonuna göre daha iyi görünen Pierre Gasly ve McLaren'dan Oscar Piastri tamamladı.

Yuki Tsunoda'nın 11. olduğu seansta temsili bir tur atmayan Lando Norris 12. ve Zhou Guanyu 13. oldu.

Williams'ın Taylandlı sürücüsü Alex Albon'un 14. olurken, onu Esteban Ocon, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo ve Valtteri Bottas takip etti.

Yakın gridde tüm pilotlar 1.3 saniye içerisinde dizilirken, herkes en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti.

Seans sonuçları: