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Formula 1 Suudi Arabistan GP
Antrenman raporu

2024 Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı: Alonso lider, Russell ikinci!

2024 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Aston Martin pilotu Fernando Alonso lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Sam Bloxham / Motorsport Images

Suudi Arabistan'daki ikinci antrenman seansı büyük önem taşıyordu çünkü ikinci antrenman seansı, sıralama turları ve yarışla aynı zamanda gerçekleştirilen tek antrenman seansıydı.

Dar ve hızlı pistte bir dizi olay yaşandı; ilk ve en büyük olay Valtteri Bottas'ın attığı spindi. Fakat Fin pilot herhangi bir yere çarpmadan piste geri döndü.

Seans içerisinde Lewis Hamilton, Logan Sargeant'ı tehlikeli şekilde engellediği için soruşturma altına alındı. Ayrıca Yuki Tsunoda da George Russell'ı engelledi fakat bu olay incelemeye alınmadı.

Aston Matin pilotu Fernando Alonso, ikinci antrenman seansını büyük oranda önde götüren isimdi. Araçta rahat görünen İspanyol pilot başlangıçta 1:29.846'lık bir zaman turu kaydederken, Max Verstappen kendisine 1:29.543'le yanıt verdi.

Yumuşak lastiklere geçilmesinin ardından Alonso 1:28.827'lik bir tur zamanı yakaladı ve zaman tablosunda tekrar zirveye çıktı.

Kalan bölümde sürücüler yarış temposuna odaklanınca, Alonso seansı lider tamamlayan isim oldu.

İspanyol pilot 0.3 saniye geriden George Russell takip ederken, üçüncü sırada ilk seansın lideri Max Verstappen yer aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari'siyle 0.353 saniye geride dördüncü olurken, Sergio Perez ilk beşi tamamlayan isim oldu.

Lance Stroll, seansı altıncı sırada tamamlayarak Aston Martin'in bu hafta sonu iyi olacağını kanıtladı.

Hastalığı devam eden ve bitkin görünen Carlos Sainz yedinci olurken, araçta henüz rahat görünmeyen Lewis Hamilton 0.6 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu geçen hafta sonuna göre daha iyi görünen Pierre Gasly ve McLaren'dan Oscar Piastri tamamladı.

Yuki Tsunoda'nın 11. olduğu seansta temsili bir tur atmayan Lando Norris 12. ve Zhou Guanyu 13. oldu.

Williams'ın Taylandlı sürücüsü Alex Albon'un 14. olurken, onu Esteban Ocon, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo ve Valtteri Bottas takip etti.

Yakın gridde tüm pilotlar 1.3 saniye içerisinde dizilirken, herkes en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti.

Seans sonuçları:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 28

1'28.827

   250.221
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

+0.230

1'29.057

 0.230 249.574
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 27

+0.331

1'29.158

 0.101 249.292
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.353

1'29.180

 0.022 249.230
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 27

+0.473

1'29.300

 0.120 248.895
6 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 27

+0.509

1'29.336

 0.036 248.795
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 26

+0.628

1'29.455

 0.119 248.464
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 22

+0.677

1'29.504

 0.049 248.328
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 29

+0.701

1'29.528

 0.024 248.261
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+0.767

1'29.594

 0.066 248.079
11 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 28

+0.839

1'29.666

 0.072 247.879
12 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 23

+0.931

1'29.758

 0.092 247.625
13 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 27

+0.950

1'29.777

 0.019 247.573
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 28

+0.962

1'29.789

 0.012 247.540
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 27

+1.074

1'29.901

 0.112 247.231
16 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 27

+1.107

1'29.934

 0.033 247.141
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 24

+1.158

1'29.985

 0.051 247.001
18 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 26

+1.250

1'30.077

 0.092 246.748
19 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 29

+1.261

1'30.088

 0.011 246.718
20 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 27

+1.326

1'30.153

 0.065 246.540
Tüm sonuçları görüntüle  
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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