2024 Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı: Verstappen lider, Alonso ikinci!

Bahreyn'deki açılış yarışından sadece günler sonra Formula 1'in sıradaki durağı Suudi Arabistan'dı.

Bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava epey sıcaktı fakat sürücüler dar pistte herhangi bir sorun yaşamadılar.

Seans içerisinde kaza yapan ya da spin atan herhangi bir isim yoktu; oldukça temiz geçen seansta herkes ilk başta piste adapte olmaya çalıştı.

Zaman turlarına bakıldığında Mercedes pilotu George Russell'ın 1:30.554'lük derecesiyle uzun süre liderliği vardı.

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ardından McLaren pilotu Lando Norris ilk sırayı alırken, kısa bir süre sonra 1:30.014 yapan Red Bull pilotu Max Verstappen zirveye çıktı.

Russell, Hollandalı pilota 1:30.011 ile yanıt verirken, son sözü yine Verstappen söyledi ve 1:29.659'luk turuyla seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Red Bull pilotunun en yakın takipçisi 0.186 saniye geride kalan Aston Martin pilotu Fernando Alonso olurken, ilk üçü Red Bull'dan Sergio Perez tamamladı. Bu üç isim sadece 0.209 saniye içerisinde dizildi.

Mercedes'te Russell, son bölümde derecesini geliştirememesinin ardından 0.280 saniye geride dördüncü olurken, Charles Leclerc 0.371 saniye geride beşinci oldu.

Hasta olmasına rağmen ilk seansta piste çıkan Carlos Sainz, 0.5 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, zaman zaman iyi turlar çıkarsa da Sainz'ın 0.067 saniye ardında yedinci olurken, aracın sekmesinden şikayetçi olan Lewis Hamilton sekizinci oldu.

İlk onu Lance Stroll ve Alex Albon tamamlarken, bu on ismin tamamı en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti.

Valtteri Bottas, Sauber'iyle 11. sırada yer alırken, Daniel Ricciardo orta hmaurla attığı turla 1.2 saniye geride 12. oldu.

Alpine'den Esteban Ocon'un 13. olduğu seansta, Logan Sargeant ve Oscar Piastri ilk 15'i tamamladı.

Son beş sırada ise Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen yer aldı.

İlk antrenman seansında Ricciardo, Tsunoda, Hulkenberg ve Magnussen orta hamur, diğer herkes yumuşak hamurla en hızlı turunu kaydetti.

Derece açısından daha temsili olması beklenen ikinci antrenman seansı ise 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: