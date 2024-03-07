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Formula 1 Suudi Arabistan GP
Antrenman raporu

2024 Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı: Verstappen lider, Alonso ikinci!

2024 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Steven Tee / Motorsport Images

Bahreyn'deki açılış yarışından sadece günler sonra Formula 1'in sıradaki durağı Suudi Arabistan'dı.

Bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava epey sıcaktı fakat sürücüler dar pistte herhangi bir sorun yaşamadılar.

Seans içerisinde kaza yapan ya da spin atan herhangi bir isim yoktu; oldukça temiz geçen seansta herkes ilk başta piste adapte olmaya çalıştı.

Zaman turlarına bakıldığında Mercedes pilotu George Russell'ın 1:30.554'lük derecesiyle uzun süre liderliği vardı.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ardından McLaren pilotu Lando Norris ilk sırayı alırken, kısa bir süre sonra 1:30.014 yapan Red Bull pilotu Max Verstappen zirveye çıktı.

Russell, Hollandalı pilota 1:30.011 ile yanıt verirken, son sözü yine Verstappen söyledi ve 1:29.659'luk turuyla seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Red Bull pilotunun en yakın takipçisi 0.186 saniye geride kalan Aston Martin pilotu Fernando Alonso olurken, ilk üçü Red Bull'dan Sergio Perez tamamladı. Bu üç isim sadece 0.209 saniye içerisinde dizildi.

Mercedes'te Russell, son bölümde derecesini geliştirememesinin ardından 0.280 saniye geride dördüncü olurken, Charles Leclerc 0.371 saniye geride beşinci oldu.

Hasta olmasına rağmen ilk seansta piste çıkan Carlos Sainz, 0.5 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, zaman zaman iyi turlar çıkarsa da Sainz'ın 0.067 saniye ardında yedinci olurken, aracın sekmesinden şikayetçi olan Lewis Hamilton sekizinci oldu.

İlk onu Lance Stroll ve Alex Albon tamamlarken, bu on ismin tamamı en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti.

Valtteri Bottas, Sauber'iyle 11. sırada yer alırken, Daniel Ricciardo orta hmaurla attığı turla 1.2 saniye geride 12. oldu.

Alpine'den Esteban Ocon'un 13. olduğu seansta, Logan Sargeant ve Oscar Piastri ilk 15'i tamamladı.

Son beş sırada ise Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen yer aldı.

İlk antrenman seansında Ricciardo, Tsunoda, Hulkenberg ve Magnussen orta hamur, diğer herkes yumuşak hamurla en hızlı turunu kaydetti.

Derece açısından daha temsili olması beklenen ikinci antrenman seansı ise 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 24

1'29.659

   247.899
2 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 24

+0.186

1'29.845

 0.186 247.386
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23

+0.209

1'29.868

 0.023 247.322
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.280

1'29.939

 0.071 247.127
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.371

1'30.030

 0.091 246.877
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 24

+0.505

1'30.164

 0.134 246.510
7 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 26

+0.572

1'30.231

 0.067 246.327
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 21

+0.577

1'30.236

 0.005 246.314
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 18

+0.921

1'30.580

 0.344 245.378
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26

+1.088

1'30.747

 0.167 244.927
11 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 26

+1.124

1'30.783

 0.036 244.829
12 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 25

+1.258

1'30.917

 0.134 244.469
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 27

+1.286

1'30.945

 0.028 244.393
14 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 27

+1.307

1'30.966

 0.021 244.337
15 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+1.318

1'30.977

 0.011 244.307
16 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 25

+1.377

1'31.036

 0.059 244.149
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 25

+1.387

1'31.046

 0.010 244.122
18 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 24

+1.472

1'31.131

 0.085 243.895
19 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 19

+1.752

1'31.411

 0.280 243.147
20 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 18

+1.918

1'31.577

 0.166 242.707
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Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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Kemal Şengül
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