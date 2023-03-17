Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı: Verstappen hızlı başladı!

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Formula 1'de bir haftalık aradan sonra sezon, Suudi Arabistan'da devam ediyor ve sürücüler, nispeten sıcak şartlarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansında, büyük oranda piste adapte olmaya çalıştılar.

Perşembe günü, mide rahatsızlığı nedeniyle basın etkinliklerini kaçıran Max Verstappen, ilk antrenman seansında sorunsuz şekilde piste çıktı.

Zorlu pistte, pist dışına taşan çok sayıda isim vardı. Ayrıca trafik de büyük bir problemdi ancak herhangi bir kaza ya da olay olmadı.

60 dakikalık seansın büyük bir kısmında Red Bull pilotları liderdi. İlk turların ardından Sergio Perez 1:31.486 ile liderliği alırken, sonrasında Fernando Alonso 1:31.262 yaptı. İspanyol pilot daha sonra bu turu 1:30.509'a kadar çekti.

Alonso'nun liderliği, Verstappen'in piste çıkmasıyla sona erdi çünkü Hollandalı pilot oldukça hızlıydı ve 1:30.494 ile liderliği eline geçirmeyi başladı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Her geçen dakika derecesini daha geliştiren Max Verstappen, 1:29.815 yaparak, 1:30'un altına inen ilk isim oldu. Sonrasında bu dereceyi 1:29.662'ye çekti.

Bu tur seansın en iyi turu olacak gibiydi ancak çok iyi bir ritim yakalayan genç sürücü, son turunda 1:29.617 yaptı ve seansı rahat şekilde lider tamamlamış oldu.

Perez, seansın sonlarına doğru tempoyu daha da artırdı ve 0.483 saniye geride ikinci olarak, Red Bull'a 1-2'yi getirmiş oldu.

Aston Martin pilotları, Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan'a da güçlü başladılar. Alonso seansın başında çok iyi turlar çıkardı ve bir ara liderliğe kadar yükseldi -fakat son bölümde Red Bull pilotları tempo artırınca 0.698 saniye geride üçüncü oldu.

İlk dördü, bu hafta sonu fiziksel olarak daha iyi hisseden Lance Stroll yer aldı. Böylelikle Aston Martin, iki sürücüsüyle de ilk beşe girmiş oldu.

Mercedes pilotları için pek de iyi bir seans olmadı. George Russell ve Lewis Hamilton'ın her ikisi de 1.1 saniye geride kaldı. Russell'a kıyasla aracıyla daha fazla boğuştuğu görülen Hamilton, birkaç kez pist dışına taştı. Yine de sırasıyla beşinci ve altıncı oldular.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari daha çok yarış temposuna odaklanmış gibi göründüğü seansta Carlos Sainz ile 1.3 saniye geride yedinci olurken, cezası olduğu için daha çok dolu depo ile çalışan Charles Leclerc 1.5 saniye geride 11. oldu.

Alpine'de Pierre Gasly, zaman zaman iyi turlar çıkardığı seansı Sainz'ın 0.025 saniye gerisinde sekizinci tamamlarken, bu hafta sonu daha da güçlü olmayı bekleyen Alex Albon dokuzuncu ve Yuki Tsunoda sürpriz şekilde 10. oldu.

Bahreyn'de zor bir hafta sonunu geride bırakan Esteban Ocon 12. olurken, Nyck de Vries 13., Oscar Piastri 14. ve Nico Hulkenberg 15. oldu.

Son beş sırada sırasıyla Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu ve Lando Norris yer aldı. Bu pilotların tamamı farklı çalışmalar yaptılar.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydederken, en çok turu -29 turla- De Vries attı.

Seans sonucu:

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images