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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Antrenman raporu

Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.056 saniye önünde lider

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 21. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.056 saniye önünde lider

Suudi Arabistan'daki yeni Cidde Cadde Pisti'nde heyecan, cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla başladı.

Seanstan önce Formula 2 antrenmanları yapıldığı için, pist nispeten temizdi ve seans boyunca sürücüler herhangi bir sorun veya yol tutuş problemi yaşamadılar.

Hatta seans içerisinde herhangi bir spin veya kaza da yaşanmadı. Bu yüzden beklenenin aksine oldukça sakin bir seans oldu.

Sürücüler, bir saatlik seans başlar başlamaz piste çıktılar ve pisti öğrenmek adına peş peşe turlar attılar.

Seansa sert lastiklerle başlayan şampiyona lideri Max Verstappen, 1:33.614 ile başlangıçta liderliği eline geçiren isim oldu. Her tur dereceyi geliştiren Hollandalı pilot, 1:30.354 yapıp liderliğini pekiştirdi ve bir sonraki turda da 1:30.014 yaptı.

Bu derece bir süre kimse tarafından geçilemezken, son bölüme doğru yumuşak lastikle bazı hızlı tur denemeleri geldi.

Bitime 20 dakikaya kala Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Verstappen'in turunu 0.005 saniye ile geçti ve seansın yeni lideri oldu.

Saniyeler sonra ise son iki yarışın galibi Lewis Hamilton sahneye çıktı ve yumuşak lastikle 1:29.786 yapıp liderliği aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seansın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Hamilton, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansını lider tamamlamış oldu.

İngiliz pilotun derecesi 1:29.786 olurken, seans içerisinde 1:30'un altına inen iki isimden birisiydi.

Seansı, Mercedes pilotları 1-2 tamamlamak üzereydi. Ancak son saniyelerde Red Bull pilotu Verstappen, yumuşak lastiklerle attığı sekizinci turunda, en hızlı turunu geliştirdi ve iki Mercedes pilotunun arasına girdi.

Hollandalı pilotun turu 1:29.842 olurken, Hamilton'dan sadece 0.056 saniye yavaş kaldı.

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, Hamilton'ın 0.223 saniye gerisinde kalmasının ardından seansı üçüncü sırada tamamladı. 

AlphaTauri'de Pierre Gasly, bu üçlünün hemen ardında dördüncü sırada yer aldı ve hafta sonuna iyi başlayan isimlerden bir diğeri oldu.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, sürpriz şekilde beşinci sırada yer aldı. 1:30.318 yapan Giovinazzi, Hamilton'ın 0.532 saniye ardında kaldı ve seansın sürprizi oldu.

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc ise, 26'şar tur attıkları seansta ilk yediyi tamamladılar. Leclerc'in turu Sainz'dan sadece 0.036 saniye yavaştı.

Son üç yarıştan puansız ayrılan Daniel Ricciardo, Suudi Arabistan'daki ilk seansta 1:30.608 yaptı ve sekizinci oldu. Son bölümde trafiğe yakalanan Lando Norris ise 13. sırada yer aldı.

Alpine pilotu Fernando Alonso, sert lastiklerle 1:30.842 yaparak dikkatleri üzerine çekti ve sert lastikle ilk ona giren tek isim oldu. İspanyol pilotun turu, Hamilton'dan 1 saniye yavaştı.

İlk onu Aston Martin'den Sebastian Vettel tamamladı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Nicholas Latifi, Williams FW43B

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, ilk seansta takım arkadaşının 1.1 saniye gerisinde kalmasının ardından 11. olurken, Esteban Ocon da tıpkı Alonso gibi sert lastikle en hızlı turunu attı ve 12. oldu.

Lance Stroll'ün 14. olduğu seansta, Yuki Tsunoda 15. ve Kimi Raikkonen 16. oldu.

Son dört sırada Williams ve Haas pilotları yer aldı. Mick Schumacher, iki Williams'ın arasına girdiği seansta, George Russell'ın hemen gerisinde 18. oldu.

Son iki sırada Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 29 turla Esteban Ocon olurken, Alonso ve Ocon dışında herkes en iyi turunu yumuşak lastikle attı.

İkinci antrenman seansı TSi 20:00'de başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 21 1'29.786    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 23 1'29.842 0.056 0.056
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 24 1'30.009 0.223 0.167
4 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 28 1'30.263 0.477 0.254
5 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 27 1'30.318 0.532 0.055
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 26 1'30.564 0.778 0.246
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 26 1'30.600 0.814 0.036
8 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 25 1'30.608 0.822 0.008
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 27 1'30.842 1.056 0.234
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 25 1'30.886 1.100 0.044
11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 27 1'30.960 1.174 0.074
12 France Esteban Ocon Alpine Renault 29 1'31.023 1.237 0.063
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 23 1'31.029 1.243 0.006
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25 1'31.044 1.258 0.015
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 26 1'31.099 1.313 0.055
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 26 1'31.296 1.510 0.197
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 28 1'31.343 1.557 0.047
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 24 1'31.525 1.739 0.182
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 27 1'31.821 2.035 0.296
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 23 1'33.464 3.678 1.643
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