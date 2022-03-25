Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Allison: "Çok daha kötüsünü bekliyordum" Sonraki / Red Bull, ilk yarışın ardından üç farklı sorunu çözmeye çalışmış
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Antrenman raporu

Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Leclerc, Verstappen'in önünde lider!

2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında Ferrari pilotu Charles Leclerc zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Leclerc, Verstappen'in önünde lider!
Haberi dinle

Suudi Arabistan, ilk kez geçen yıl Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ancak o yarış yılın sonlarında gerçekleşmişti.

Bu kez yarış, Mart ayında yapılıyor ve sürücüleri cuma günkü ilk seansta rüzgarlı bir hava karşıladı. Aynı zamanda pist üstünde çok fazla toz da vardı.

Beklenenin aksine seans içerisinde herhangi bir kaza yoktu. Seans içerisindeki tek kırmızı bayrak, McLaren pilotu Lando Norris'in ilk viraj öncesindeki bir tabelaya çarpmasının ardından çıktı. Onda da pist kısa sürede temizlendi ve seans tekrar başladı.

Haas pilotu Kevin Magnussen, hidrolik sızıntı nedeniyle sadece bir tur attıktan sonra garaja geldi ve radyatör değişikliği nedeniyle bir daha piste çıkamadı.

Pistin özellikle ilk ve son virajında pist dışına taşan isimler vardı. Ayrıca rüzgar yüzünden sürücüler zaman zaman pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına çıktılar. Charles Leclerc ve Max Verstappen de pist dışına çıkan isimler arasındaydı.

Seansın ilk 15 dakikasının ardından Verstappen 1:31.298'lik turuyla zirvedeydi. Hollandalı pilot bu turu sert lastikle atmıştı. Daha sonra  1:30.888 yaptı.

Seans bu şekilde bitecek gibi görünüyordu fakat Bahreyn GP'nin galibi Charles Leclerc sahneye çıktı ve yumuşak lastikle en iyi dereceyi 1:30.772'ye çekip, Verstappen'in 0.116 saniye önünde birinci oldu.

Verstappen, farklı bir programa odaklandı ve son bölümde yumuşak lastikleri kullanmasına rağmen derecesini geliştiremedi. Hollandalı pilot sonuç olarak seansı sert lastikle attığı 1:30.888'lik turuyla Leclerc'in 0.116 saniye gerisinde ikinci bitirdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, Bahreyn'deki pozitif ivmesini Suudi Arabistan'a da taşıdı ve cuma günkü 1. antrenman seansını 1:31.084'lük turuyla üçüncü tamamladı. Bu tur Leclerc'ten 0.312 saniye daha yavaştı.

Ferrari'de Carlos Sainz, son bölümde yumuşak lastikle attığı birkaç turu iptal etmesine rağmen 0.367 saniye geride dördüncü oldu.

İlginç şekilde Red Bull motorlu tüm araçlar ilk yedide yer aldı. Bahreyn'de yolda kalmasının ardından tamamen yeni bir güç ünitesine geçen Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 ile 0.545 saniye geride beşinci sırada yer aldı. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise onu yaklaşık 0.2 saniye geriden takip etti.

Sergio Perez, Verstappen'e göre daha yumuşak lastikler kullanmasına rağmen neredeyse 0.7 saniye geride yedinci oldu.

Bu hafta sonu yeni sidepod tasarımına geçen Esteban Ocon, Alpine ile sekizinci en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Fernando Alonso yeni içten yanmalı motora geçmesinin ardından 10. oldu.

Mercedes bir kez daha dalgalanma sorunuyla mücadele etti. Lewis Hamilton, Leclerc'in 1.592 saniye gerisinde kaldığı seansı dokuzuncu sırada bitirdi. George Russell ise daha da geride kaldı ve 2 saniye geride ancak 15. olabildi. Yine de Mercedes pilotları, seansın çoğunluğunu en hızlı tur denemesi yapmaktan ziyade aracı anlamaya çalışarak geçirdiler.

McLaren'da Daniel Ricciardo ve Lando Norris, Bahreyn'e kıyasla daha iyi başladılar. Buna rağmen  Daniel Ricciardo 1.734 saniye geride 11. en iyi zamanı yaparken, Lando Norris 1.822 saniye geride 13. sırada yer aldı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Aston Martin'de Lance Stroll ve Nico Hulkenberg ilk ona giremediler. Stroll 12. olurken, Hulkenberg 16. en iyi zamanı yaptı.

İlk yarışından puanla ayrılan Guanyu Zhou, Cidde'ye temkinli şekilde başladı ve ilk seansta 14. sırada yer aldı.

Williams pilotları Alexander Albon ve Nicholas Latifi, ilk yarışta olduğu gibi geride kaldılar. Albon ancak 17. olabilirken, Latifi 18. olabildi.

Haas'ta Mick Schumacher en hızlı derecesini orta hamurlar kaydetti ve 19. oldu. Kevin Magnussen ise zaman turu kaydedememesinin ardından 20. sırada yer aldı.

17 pilot en hızlı turunu yumuşak lastikle atarken, Schumacher en hızlı turunu orta, Verstappen ise sert lastikle kaydetti. (+Magnussen'in zaman turu yok*)

İkinci antrenman seansı TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 17 1'30.772  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 24 1'30.888 0.116
3 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 22 1'31.084 0.312
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 14 1'31.139 0.367
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 28 1'31.317 0.545
6 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 26 1'31.505 0.733
7 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 25 1'31.563 0.791
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 26 1'32.026 1.254
9 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'32.364 1.592
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 23 1'32.381 1.609
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 24 1'32.506 1.734
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'32.582 1.810
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 24 1'32.594 1.822
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 26 1'32.608 1.836
15 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 19 1'32.839 2.067
16 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin Mercedes 23 1'33.034 2.262
17 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 25 1'33.087 2.315
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 26 1'33.529 2.757
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 22 1'34.429 3.657
20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 2    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Allison: "Çok daha kötüsünü bekliyordum"
Önceki haber

Allison: "Çok daha kötüsünü bekliyordum"
Sonraki haber

Red Bull, ilk yarışın ardından üç farklı sorunu çözmeye çalışmış

Red Bull, ilk yarışın ardından üç farklı sorunu çözmeye çalışmış
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Motorsport Games, rFactor 2 ve esporun gelişimi için Grosjean ile çalışacak Motorsport.com duyurusu
GENEL

Motorsport Games, rFactor 2 ve esporun gelişimi için Grosjean ile çalışacak

Alonso yeni motora geçmek zorunda kaldı Suudi Arabistan GP
Formula 1

Alonso yeni motora geçmek zorunda kaldı

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı Suudi Arabistan GP
Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı

Son Haberler

Red Bull, ilk yarışın ardından üç farklı sorunu çözmeye çalışmış
Formula 1 Formula 1

Red Bull, ilk yarışın ardından üç farklı sorunu çözmeye çalışmış

Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Leclerc, Verstappen'in önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Leclerc, Verstappen'in önünde lider!

Allison: "Çok daha kötüsünü bekliyordum"
Formula 1 Formula 1

Allison: "Çok daha kötüsünü bekliyordum"

Alonso yeni motora geçmek zorunda kaldı
Formula 1 Formula 1

Alonso yeni motora geçmek zorunda kaldı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.