Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Leclerc, Verstappen'in önünde lider!

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Suudi Arabistan, ilk kez geçen yıl Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ancak o yarış yılın sonlarında gerçekleşmişti.

Bu kez yarış, Mart ayında yapılıyor ve sürücüleri cuma günkü ilk seansta rüzgarlı bir hava karşıladı. Aynı zamanda pist üstünde çok fazla toz da vardı.

Beklenenin aksine seans içerisinde herhangi bir kaza yoktu. Seans içerisindeki tek kırmızı bayrak, McLaren pilotu Lando Norris'in ilk viraj öncesindeki bir tabelaya çarpmasının ardından çıktı. Onda da pist kısa sürede temizlendi ve seans tekrar başladı.

Haas pilotu Kevin Magnussen, hidrolik sızıntı nedeniyle sadece bir tur attıktan sonra garaja geldi ve radyatör değişikliği nedeniyle bir daha piste çıkamadı.

Pistin özellikle ilk ve son virajında pist dışına taşan isimler vardı. Ayrıca rüzgar yüzünden sürücüler zaman zaman pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına çıktılar. Charles Leclerc ve Max Verstappen de pist dışına çıkan isimler arasındaydı.

Seansın ilk 15 dakikasının ardından Verstappen 1:31.298'lik turuyla zirvedeydi. Hollandalı pilot bu turu sert lastikle atmıştı. Daha sonra 1:30.888 yaptı.

Seans bu şekilde bitecek gibi görünüyordu fakat Bahreyn GP'nin galibi Charles Leclerc sahneye çıktı ve yumuşak lastikle en iyi dereceyi 1:30.772'ye çekip, Verstappen'in 0.116 saniye önünde birinci oldu.

Verstappen, farklı bir programa odaklandı ve son bölümde yumuşak lastikleri kullanmasına rağmen derecesini geliştiremedi. Hollandalı pilot sonuç olarak seansı sert lastikle attığı 1:30.888'lik turuyla Leclerc'in 0.116 saniye gerisinde ikinci bitirdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, Bahreyn'deki pozitif ivmesini Suudi Arabistan'a da taşıdı ve cuma günkü 1. antrenman seansını 1:31.084'lük turuyla üçüncü tamamladı. Bu tur Leclerc'ten 0.312 saniye daha yavaştı.

Ferrari'de Carlos Sainz, son bölümde yumuşak lastikle attığı birkaç turu iptal etmesine rağmen 0.367 saniye geride dördüncü oldu.

İlginç şekilde Red Bull motorlu tüm araçlar ilk yedide yer aldı. Bahreyn'de yolda kalmasının ardından tamamen yeni bir güç ünitesine geçen Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 ile 0.545 saniye geride beşinci sırada yer aldı. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise onu yaklaşık 0.2 saniye geriden takip etti.

Sergio Perez, Verstappen'e göre daha yumuşak lastikler kullanmasına rağmen neredeyse 0.7 saniye geride yedinci oldu.

Bu hafta sonu yeni sidepod tasarımına geçen Esteban Ocon, Alpine ile sekizinci en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Fernando Alonso yeni içten yanmalı motora geçmesinin ardından 10. oldu.

Mercedes bir kez daha dalgalanma sorunuyla mücadele etti. Lewis Hamilton, Leclerc'in 1.592 saniye gerisinde kaldığı seansı dokuzuncu sırada bitirdi. George Russell ise daha da geride kaldı ve 2 saniye geride ancak 15. olabildi. Yine de Mercedes pilotları, seansın çoğunluğunu en hızlı tur denemesi yapmaktan ziyade aracı anlamaya çalışarak geçirdiler.

McLaren'da Daniel Ricciardo ve Lando Norris, Bahreyn'e kıyasla daha iyi başladılar. Buna rağmen Daniel Ricciardo 1.734 saniye geride 11. en iyi zamanı yaparken, Lando Norris 1.822 saniye geride 13. sırada yer aldı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Aston Martin'de Lance Stroll ve Nico Hulkenberg ilk ona giremediler. Stroll 12. olurken, Hulkenberg 16. en iyi zamanı yaptı.

İlk yarışından puanla ayrılan Guanyu Zhou, Cidde'ye temkinli şekilde başladı ve ilk seansta 14. sırada yer aldı.

Williams pilotları Alexander Albon ve Nicholas Latifi, ilk yarışta olduğu gibi geride kaldılar. Albon ancak 17. olabilirken, Latifi 18. olabildi.

Haas'ta Mick Schumacher en hızlı derecesini orta hamurlar kaydetti ve 19. oldu. Kevin Magnussen ise zaman turu kaydedememesinin ardından 20. sırada yer aldı.

17 pilot en hızlı turunu yumuşak lastikle atarken, Schumacher en hızlı turunu orta, Verstappen ise sert lastikle kaydetti. (+Magnussen'in zaman turu yok*)

İkinci antrenman seansı TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: