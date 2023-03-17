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Suudi Arabistan gelecek sezon açılış yarışını istiyor

Suudi Arabistan, gelecek sezon Ramazan ayının çoğunlukla Mart ayını kaplayacak olması nedeniyle açılış yarışını talep ediyor, aksi takdirde yarış takvimin son bölümüne atılabilir.

Altay Gök
Ekleyen:
Suudi Arabistan gelecek sezon açılış yarışını istiyor
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Pist yönetiminin gelecek sezon ilk yarışı düzenlemek istemesinin ana sebebi Ramazan ayı.

Gelecek sene İslam dünyasının kutsal ayı 11 Mart-10 Nisan tarihleri arasına denk geliyor, dolayısıyla Suudi Arabistan GP'sinin bu seneki tarihinde düzenlenme olasılığı sıfır.

Cuma günü bu konuda bir açıklama yapan Suudi Otomobil ve Motosiklet Federasyonu (SAMF) Başkanı Prens Khalid bin Al Faisal henüz nihai bir karar alınmadığını ve FOM ile görüşmelerin devam ettiğini söylüyor.

Görüşmelerin nasıl gittiği sorulan Prens Faisal, "Henüz [bunu konuşmak için] çok erken."

"Sezonun ilk yarışını düzenlemeyi çok isteriz ve eminim ki bu, takvim açıklanmadan önce tartışmamız gereken bir konu."

"Takımların da bu konudaki görüşlerini almak istiyoruz, çünkü amacımız FOM ve takımlar için en iyi çözüme ulaşabilmek. Eğer en iyi çözüm buysa açılış yarışını düzenlemek isteriz ama şu anda hiçbir şey belirlenmiş değil."

Jeddah Corniche circuit night view

Jeddah Corniche circuit night view

Fotoğraf: Erik Junius

Anlaşmaya varılamaması halinde yarışı takvimin sonuna doğru çekmeleri gerekeceğini öne süren Prens Faisal, bunun sebebi olarak Mart ayından sonra havanın yarışa elvermeyecek derecede ısınacak olmasını gösteriyor.

Prens Faisal, "Ya bizim ya da Bahreyn'in Ramazan'dan önce bir yarış düzenleme imkanı olacak."

"Ramazan'dan sonra Nisan ve Mayıs aylarında hava sıcak oluyor, dolayısıyla Mart ayı havanın uygun olduğu son zaman. Bahreyn'de Nisan ayında yarış yapıldığında havanın çok sıcak olduğunu gördük."

"Dediğim gibi, ilk olarak FOM ve takımlarla görüşmemiz gerekiyor, sonrasında kararımızı vereceğiz. Aksi takdirde yarış Ekim gibi daha geç bir tarihe ya da bölgemizde havanın daha iyi olmaya başladığı Ekim sonrasına kayacaktır." dedi.

 

Cidde pisti başlangıçta başkent Riyad yakınlarındaki Qiddiya'daki kalıcı piste taşınmadan önce Suudi Arabistan GP'si için bir geçiş noktası olarak düşünülmüştü.

Ancak pistin ve tesislerin inşaat çalışmaları başlangıçta öngörüldüğü kadar hızlı ilerlemiyor, dolayısıyla son tahminlere göre Cidde pisti en az dört yıl daha takvimde kalacak. 

Prens Faisal, "Bu tür büyük projelerde işler değişir ve pistin bir kısmı şehrin içine yapılacağı için sadece bir pist inşa edip etrafı şantiyelerle çevrili kalamayız."

"Pistin tamamlanması beklediğimizden daha uzun sürecek çünkü şu anda master planını değiştiriyoruz, dolayısıyla 2027 veya 2028 sezonunda yeni pistte olacağımızı düşünüyoruz."

"Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'da iki yarış düzenleme fikrine de açığız. F1 büyüyor ve ülkemizde yarışa olan talep artıyor, bu nedenle yakın gelecekte Suudi Arabistan iki yarışa ev sahipliği yaparsa şaşırmayacağım." dedi.

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