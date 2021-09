Suudi Arabistan, Formula 1'i satın mı alıyor?

Formula 1, 2016 yılının sonunda Amerikalı Liberty Media'ya satılmıştı ve sporda tamamen yeni bir döneme girilmişti.

Fakat Liberty Media, spora girerken hayalini kurduğu çoğu şeyi gerçekleştiremedi ve taraftarlar da bu planlardan pek fazla hoşlanmadılar.

Sporun yeterince büyümemesiyle beraber Liberty Media'nın sporu satmak istediği söyleniyor ve İsviçreli Blick gazetesine göre Suudi Arabistanlılar bu satın almaya ilgi gösteriyor.

Suudi Arabistan, son yıllarda motor sporlarına büyük yatırımlar yapmaya başladı ve şimdiye kadar Formula E, RoC ve Dakar gibi yarışlara ev sahipliği yaptılar.

Bu yılın sonunda ilk Suudi Arabistan Formula 1 yarışı düzenlenecek ve aynı zamanda ülkede kalıcı bir pistin yanı sıra kalıcı tesisler de yapılıyor.

Deneyimli F1 gazetecisi Roger Benoit, Blick gazetesindeki haberinde "Artık Asya bölgesinde daha fazla yarış olabilir çünkü Suudi Arabistanlılar yakında Formula 1'i Liberty'den devralacaklar."

"Beklendiği üzere Chase Carey görevinden ayrıldı. Amerikalılar milyar dolarlık oyuncaklarına olan ilgisini kaybetmiş durumdalar."

"İronik şekilde Suudi Arabistanlılar, valizleriyle beraber kapıda bekliyorlar. Avrupa merkezli 10 takım ve birçok yarış organizatörü artık dikkatli olmak zorunda." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, and the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images