Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı

Suudi Arabistan'daki yeni motor sporları alanının geliştiricileri, dünyada bir ilk olacak özelliklerle "motor sporlarının sınırlarını en uç noktalara kadar zorlayacakları" sözünü verdiler.

Pistin ilk virajı yaklaşık 20 kat yükseğe tırmanıyor. Ana düzlükte ise bir rollercoaster ile yarışıyorsunuz. Tüm pist hem cadde hem de stadyum bölümlerine sahip. İkisi birleştiğinde ise dünyanın en uzun yarış pisti olabiliyor.

Riyad'ın hemen dışında, Qiddiya Şehri'nde bulunacak Speed Park Pisti efsanevi F1 tasarımcısı Hermann Tilke tarafından tasarlandı. F1 pilotu Alexander Wurz tarafından da denetlenen tesiste en ince detaylar dahi düşünüldü.

Watch: Yeni Suudi Arabistan F1 pisti, motor sporlarında sınırları zorlayacak

Qiddiya Yatırım Grubu Yöneticisi Abdullah Aldawood, bu pistin Qiddiya Şehri'ni global motor sporları dünyasında "merkeze" konumlandıracağını ifade ediyor.

Kendisi şöyle açıkladı: "Pist, çok çeşitli kitlelere hitap eden dünyaca ünlü yarış etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazır olacak. Qiddiya Şehrindeki heybetli Tuwaiq Dağları ile çevrili olan pist, adrenalin dolu atraksiyonlar, deneyimler ve etkinliklerle kuşatılacak ve yarışların ötesine geçen tamamen sürükleyici bir deneyim sunacak."

Qiddiya City pist görüntüsü Fotoğraf tarafından: Qiddiya Medya

"Hız parkı pisti, çevresiyle ve şehrin dokusuyla kusursuz bir şekilde harmanlanacak, yarışmacılar bir müzik mekanının üzerinde bir tur atacak ve Six Flag's Falcon's Flight'ta yarışacak, spor, eğlence ve kültürün çarpıştığı ziyaretçiler için benzersiz bir deneyim sağlayan yemek ve ağırlama seçenekleri ile tamamlanacak."

Yarış için yeni bir konsept

Pist, hem şehir hem de stadyum yarışlarının güçlerini harmanlamayı amaçlıyor. Yarışçılar şehrin içerisindeki pek çok yapının etrafından geçecek bir cadde bölümünde yarışacak. Açık pist bölümünde ise yarışçılar tam 108 metre yüksekliğe ulaşacak.

Bu yükseklikte yüksek hızlı alçalan bir viraj olan "The Blade" bölümü yer alacak.

Aldawood şunları söyledi: "Speed Park Pistini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, çok çeşitli motor sporları etkinliklerine ev sahipliği yapabilmesidir. Bir müzik mekanının üzerinde yükselen ikonik 'Blade'den kültürel mahallelerden geçen sokak bölümlerine kadar, hem yarışmacılar hem de seyirciler için motor sporları dünyasını yeniden tanımlayarak sektör için altın standardı belirleyecektir."

Geleneksel tribünler, yükseltilmiş teraslar lehine terk edileceği için izleme deneyimi de oldukça benzersiz olacak. Pist, tüm uzunluğu boyunca ve çevresinde çok çeşitli farklı bakış açıları vaat ederek 100 metreden fazla yükseklik kazanımından da en iyi şekilde yararlanıyor.

Aldawood şöyle açıklıyor: "Bu sadece bir mekan değil; Qiddiya Şehri'ni küresel motor sporlarının merkezinde konumlandırma çabalarımızın doruk noktası. Pist için vizyonumuz yarış heyecanının ötesine geçiyor - seyirciler dünyadaki en yüksek ve sürükleyici yarış deneyimlerinden birine tanık olacak ve bildiğimiz sporu yeniden keşfedecekler."

Motor sporları ve eğlence bir arada

Pistin tasarımı, şehir tasarımıyla da iç içe geçecek. Miami ve Las Vegas gibi bölgelerin ayak izleri izlenerek pistin, sosyal bölümlerle harmanlanması sağlanacak. Şehrin henüz yapım aşamasında olması da tasarımcıların elini rahatlattı. Böylece hem pist hem de sosyal tesisler birlikte yerden yükselecek.

"The Blade" isimli virajın ise efsane olması bekleniyor. Sürücüler "Blade'e" çıkarken canlı bir müzik holünden geçecek. Bununla birlikte pilotların tamamı, dünyanın en hızlı rollercoaster'ı olacak Falcon's Flight ile yarışma fırsatı da edinecek.

Aldawood sözlerine şöyle devam etti: "Amacımız, çok geniş bir yelpazedeki hayranların keyif alabileceği benzersiz ve sürükleyici bir deneyim sunmak. Pistin benzersiz çok yönlülüğü, en son teknoloji ile birleştiğinde, izleyicilere başka hiçbir şeye benzemeyen, çığır açan bir motor sporları deneyimi yaşatacak. Bu sayede ziyaretçiler pistteki tamamlayıcı hizmetlerden faydalanabilecek ve ziyaretlerini yarış deneyiminin ötesine taşıyabilecekler."