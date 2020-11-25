Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

Orta Doğu krallığı geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sene itibariyle Cidde’de şehir pistinde bir gece yarışı düzenlemek için imzaları attı. 2023 sonrasında ise grand prix, Riyad’da Suudi Arabistan’ın spor ve eğlence merkezi olarak kurduğu Qiddiya’daki pistine geçecek.

Suudi Arabistan’ın takvime eklenmesi basında birçok eleştiriye tutuldu, özellikle Amnesty International adlı insan hakları örgütü F1’i Suudi Arabistan’ın F1 yoluyla ülkesindeki diğer sorunların üstünü örtmesi konusunda uyardı.

Amnesty International Birleşik Krallık’ın kampanya direktörü Feliz Jakens: “Formula 1, 2021 Suudi Grand Prix’sinin ülkenin asgari insan hakları rekorunu spor eliyle maskeleme girişimlerine yeni bir eklenti olduğunu anlamalı.”

Yarıştan da sorumlu olan Suudi Arabistan motor sporları federasyonu başkanı Prens Khalid Bin Sultan Al Faisal da ülkesinin F1 takvimine eklenmesinden bazı kesimlerin rahatsız olduğunun farkında.

Fakat kendisi bunu, Suudi Arabistan'ın sınırlarını kapatıp içeride neler olduğunu saklamaktansa kapılarını tüm dünyaya açması için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Suudi Arabistan’ın F1 takvimine eklenmesinden hoşnut olmayan taraftarlara cevabı sorulduğunda Al Faisal: “Onları suçlamıyorum, ülkeyi bilmiyorlar ve zihinlerinde ülkemiz hakkında belirli bir imaj var.”

“Hatırlıyorum, ailem bana ABD’ye gideceğimizi söylediğinde - özellikle New York’a - çok korkardım. Sokakta yürürken birinin gelip bana ateş edeceğini düşünürdüm çünkü daha önce oraya hiç gitmemiştim.”

“O yüzden neden bu konuda heyecanlanmadıklarını anlayabiliyorum, insan hakları konusunda bir çok sorundan ve Suudi Arabistan’a daha önce gelmediklerinden ötürü. O yüzden şimdilik açılmalıyız, böylece umut ediyoruz ki ülkeye gelen ve gezen insanlar geri döndüklerinde neler gördüklerini anlattıklarında insanların fikirleri değişir.”

Prens Khalid, Dakar ve Formula E ülkede düzenlenmeden önce de benzer tepkiler olduğunu ama insanlar kendi gözleriyle gördüklerinde eleştirilerin tonunun değiştiğini söyledi.

Al Faisal: “Dakar’la da aynısını yaşadık, bir çok insan geldi... yaklaşık 3000 katılımcı ve sürücü geldi.”

“Çoğunda aynı ifade vardı, mutsuzlardı. Formula E’de bile, BMW ve diğer takımlar Suudi Arabistan’a gitmek istemediklerini söylediler. Ama ülkeye geldikten ve bizi görüp tanıştıktan sonra Suudi Arabistan hakkındaki bakış açıları değişti.”

“Bu sorunlarımızdan biri ve sebebiyse ülkenin yıllarca kapalı olması. O yüzden hedefimizin ve açılmamızın bir parçası da insanların gelmesi ve gerçekte nasıl olduğumuzu görmesi isteği. Saklayacak hiç bir şeyimiz yok. İmajımızı spor eliyle maskelemek veya benzer şeyler yapmak isteseydik ülkemizi kapatırdık, böylece gelemez ve insanlarımızı görüp tanışamazdınız.”

İnsan hakları konusundaki tedirginliklerden fazlasıyla haberdar olduklarını söyleyen Prens Khalid, durumun F1 patronlarıyla görüşüldüğünü söyledi.

Fakat Suudi Arabistan’ın farklı bir kültürü ve tarihi geçmişi olduğunun anlaşılması gerektiğini de söyledi.

Al Faisal: “Bu konuda tabii ki görüşmeler oldu. Ve biliyorum bu, Suudi Arabistan hakkında en çok konuşulan konulardan biri ama biz diğer ülkeler gibi değiliz.”

“Farklı olduğumuzu biliyoruz. Kültürümüz var. İnsanların başka yerlerde yapıp burada yapamayacağı bazı şeyler var. Fakat biz farklılıklarımıza saygı gösteriyor ve ülkemizi herkese açıyoruz.”

“Herhangi bir ayrımcılığımız yok, dolayısıyla herkes gelebilir. Erkek veya kadın, herhangi bir ayrışma yok. Farklı olduğumuzu biliyoruz ama farklılıklarımıza saygı gösteriyoruz. Ve bu konuyu fazlasıyla ciddiye alıyoruz.“

Al Faisal, “Spor insanları bir araya getirir ve onları birleştirir. Bu yüzden bu etkinlikleri düzenliyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

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