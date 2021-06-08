Suudi Arabistan F1 yarışı için planlanan pit binası ortaya çıktı

Formula 1, bu yıl 3-5 Aralık'ta Suudi Arabistan'da ilk yarışını gerçekleştirilecek ve yarış, Abu Dhabi'deki final yarışından hemen önce yapılacak.

Cidde Pisti için planlanan pist düzeni, Mart ayında Formula 1 tarafından tanıtılmıştı ve bu plana göre Cidde Pisti, ortalama 250 km/s hızla takvimin en uzun ve en hızlı cadde pisti olacak.

Suudi Motorsport şirketi, Grand Prix'ye altı ay kala, pist için planlanan ve yakında inşa edilecek olan pit kompleksinin ilk görüntülerini yayınladılar.

Dört katlı yapı, ünlü pist tasarımcısı Hermann Tilke'nin mimarlarından biri olan Ulrich Merres tarafından tasarlandı.

Pist ve çevresine uyumlu şekilde tasarlanan bu mimarı yapı, pistin Kızıldeniz kıyılarından konumundan is düzeninden ilham alınarak tasarlandı.

Pitlane building, Saudi Arabian Grand Prix Fotoğraf: Saudi Motorsport Company

Suudi Arabistan Otomobil ve Motosiklet Federasyonu Başkanı SAİK Prens Halid Bin Sultan Al Abdullah Al Faysal, "Bugün, görkemli padok ve pit binamızın bu özel görüntülerini dünyayla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Pit binası, bu yarışın temsil ettiği her şeyin bir sembolü olarak yer alıyor: yani davetkar, modern ve özel."

“Özel ekibimiz, motor sporlarının zirvesinin Suudi Arabistan'a gelmesine sadece altı ay kala, ilk Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si için hazırlanmaya devam ediyor ve yapılan hazırlıklar inanılmaz bir hızla ilerliyor." dedi.

Yarış organizatöründen yapılan açıklamada, yarış biletlerinin “kısa bir süre” içerisinde satışa sunulacağına ve pistteki aksiyonun yanı sıra "üç günlük kesintisiz eğlence ve canlı müzik deneyimi" olacağına yer verildi.

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