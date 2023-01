Suudi Arabistan F1 yarışı en az 2027 yılına kadar Cidde'de yapılacak

Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Riyad'ın yakınlarında inşa edilen Cidde pisti ev sahipliği yapıyor. Suudi Arabistan'daki yarışın gelecekte Qiddiya'da inşası devam eden kalıcı piste alınması planlanıyor.

Ancak Qiddiya'daki pistteki çalışmalar devam ediyor ve Cidde'deki geçici tesislerin bir kısmının kalıcı hale getirilmesiyle F1, en az dört yıl daha Cidde'de kalacak.

Yarışı düzenleyen Suudi Motor Sporları Şirketi'nin CEO'su Martin Whitaker, "Cidde pistini geleceğe hazırlamamız çok önemli. Bu nedenle -arka planda- Qiddiya'daki pistte çalışmalar başlarken, Formula 1'i Cidde'de gerçekleştirmemizi sağlayacak bir piste sahip olduğumuzdan emin olmak adına FIA ve Formula 1 ile çalışmaya devam ediyoruz."

"Yeni pistin bulunacağı Qiddiya otomotiv merkezi, Formula 1 pist tasarımı ve eğlence konusunda dünyaya öncülük edecek şekilde tasarlanıyor. Benzersiz ve heyecan verici bir proje olan Qiddiya, herkesin ziyaret etmek isteyeceği bir yer olacak."

"Ancak şu anda ve yakın gelecekte dünyanın odak noktası ve gözleri Cidde/Kızıldeniz kıyı şeridinde olacak." dedi.

