Suudi Arabistan F1 yarışı en az 2027 yılına kadar Cidde'de yapılacak

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Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Riyad'ın yakınlarında inşa edilen Cidde pisti ev sahipliği yapıyor. Suudi Arabistan'daki yarışın gelecekte Qiddiya'da inşası devam eden kalıcı piste alınması planlanıyor.

Ancak Qiddiya'daki pistteki çalışmalar devam ediyor ve Cidde'deki geçici tesislerin bir kısmının kalıcı hale getirilmesiyle F1, en az dört yıl daha Cidde'de kalacak.

Yarışı düzenleyen Suudi Motor Sporları Şirketi'nin CEO'su Martin Whitaker, "Cidde pistini geleceğe hazırlamamız çok önemli. Bu nedenle -arka planda- Qiddiya'daki pistte çalışmalar başlarken, Formula 1'i Cidde'de gerçekleştirmemizi sağlayacak bir piste sahip olduğumuzdan emin olmak adına FIA ve Formula 1 ile çalışmaya devam ediyoruz."

"Yeni pistin bulunacağı Qiddiya otomotiv merkezi, Formula 1 pist tasarımı ve eğlence konusunda dünyaya öncülük edecek şekilde tasarlanıyor. Benzersiz ve heyecan verici bir proje olan Qiddiya, herkesin ziyaret etmek isteyeceği bir yer olacak."

"Ancak şu anda ve yakın gelecekte dünyanın odak noktası ve gözleri Cidde/Kızıldeniz kıyı şeridinde olacak." dedi.

Fans watch the start of the race from the Paddock Club balcony Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Suudi Arabistan GP, gelecek yıl 10 Mart ila 9 Nisan arasında gerçekleşecek. Yarış, Ramazan ayı ile çakışmaması amacıyla, 2024 sezonunun ilk yarışı olarak atanmıştı.

Ancak Whitaker, Grand Prix'nin kesin zamanlamasının ve takvimdeki yerinin F1 ve FIA ile yapılacak görüşmelerle netleşeceğini dile getirdi.

"Açıkçası Ramazan ayının kutsallığı nedeniyle o dönemde bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapmak imkansız olur fakat gelecek yılki yarışın zamanlamasına ilişkin herhangi bir karar Formula 1 ve FIA'nın elinde."

"Dolayısıyla 2024 tarihimizle ilgili olarak organizatörden ve FIA'dan açıklama bekliyoruz. Her zamanki gibi bu tarih, yılın ilerleyen dönemlerine kadar açıklanmayacak."

Güvenlik her şeyden önemli

Geçen yılki Suudi Arabistan Grand Prix'si, 1. antrenman seansı sırasında pist yakınındaki bir Aramco petrol tesisine yapılan füze saldırısının ardından güvenlik endişelerinin gölgesinde kalmıştı.

Hal böyle olunca cumartesi sabahına kadar sürücüler ve takım patronları arasında, hafta sonunun geri kalanının yapılıp yapılmayacağı konusunda tartışmalar vardı.

Whitaker güvenliğin "yarışa katılan herkes için büyük önem taşıdığını" söyledi.

"Bir organizatör olarak bizim görevimiz, insanların pistte ve şehirdeyken kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktır."

"Mart ayındaki yarıştan bu yana geçen bir yıllık süre boyunca Formula 1 camiasına bu mesajın altını çizmek bizim için çok önemliydi."

"Sürücüler ve takım yöneticileriyle yapılan görüşmelerde öncelikli hedef buydu. Umarım bizim ve yetkililerin verdiği güçlü mesajlar Cidde'ye seyahat eden herkese, F1 takvimindeki diğer yarışlar gibi Suudi Arabistan'ın da tamamen güvenli olduğunu gösterir ve Suudi halkının misafirperverliği tüm ziyaretçilerin zihninde en önde yer alır."