F1'e gerekli güvenceleri vermeye hazırlanan Suudi Arabistan, takvimde kalacak

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Geçtiğimiz Cuma, Suudi Arabistan GP hafta sonunun ilk gününde, Cidde pistinin yaklaşık 10 kilometre uzağında bulunan bir petrol rafinerisine düzenlenen saldırı sonrası yarışın yapılıp yapılamayacağı konusunda hem padokta, hem de padok dışında ciddi tartışmalar yaşanmıştı.

Takım patronları yetkililerden güvence alınması sonrası yarışın devamı kararı verseler de pilotların ikna edilmesi kolay olmadı. Pilotlar, ancak ikinci antrenman seansı sonrası dört saatlik bir toplantı gerçekleştirdikten sonra devam kararı verdiler.

Formula 1 yönetimi, hem takımlara hem de pilotlara gelecek haftalarda Suudi yetkililerle yarışın geleceği ve atılacak sonraki adımlarla ilgili görüşüleceği sözünde bulunmuş durumda.

Planlanan görüşmeler, yarışın geleceğinin risk altında olduğu dedikodularına yol açsa da, Motorsport.com, F1'in etkinliği takvimde tutmaya tamamen niyetli olduğunu öğrenmiş durumda.

Dolayısıyla, gerçekleştirilecek herhangi bir toplantı yarışın takvimdeki yeri hakkında değil, Suudi yetkililerin 2023 sonrası planladığı güvenlik önlemleri ve yaşanacak değişiklikler hakkında olacak.

Suudi hükümetini, yaşananlardan dersler çıkarmaya ve hem pilotların hem de takımların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğine söz verdi. Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu birtakım basın kuruluşlarına, "Henüz detayları konuşmadık, fakat tartışmalara açığız."

“Oturmaya, sorunların nerede olduğunu, ihtiyaç duydukları güvencelerin neler olduğunu konuşmaya açığız."

"Ne isterlerse, F1'i dünyanın herhangi bir yerinde olabileceği en iyi şekilde ağırlamak için buradayız.

“Bu nedenle onlardan geri bildirim almak, durumu tartışmak ve endişelerinin ne hakkında olduğunu görmek için kesinlikle açık bir şekilde konuşacağız. Onlara elimizdeki her şeyi göstereceğiz." dedi.

After a four-hour meeting on Friday night, F1 drivers agreed to carry on with the race weekend. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin endişeler devam ederken yaşanan bu olaylar, Suudi Arabistan'daki ikinci yarışa gölge düşürdü.

Ancak olumsuz manşetlere rağmen Al-Faisal, F1 yarışına ev sahipliği yapmanın halen birçok getirisi bulunduğunu ülkeyi bir ilgi odağına çevirmenin gelecekteki olumlu değişimler için itici bir güç olabileceğini düşünüyor.

Al-Faisal, "Uzun vadeli bir ortaklık için buradayız, çünkü ülkenin gittiği yönün farkındayız."

“Sporla büyümek istiyoruz. F1'in önemini biliyoruz ve uluslararası toplumun bir parçası olmak istiyoruz. Herkesin Suudi Arabistan'a gelirken dünyanın herhangi bir yerine gidiyormuş gibi hissetmesini istiyoruz."

"Bu sorunlar maalesef yaşanıyor dünyanın her yerinde yaşanıyor ve onlarla mümkün olan en iyi şekilde ilgilenmemiz gerekiyor."

Al-Faisal ayrıca, Formula E ve F1 gibi büyük spor etkinliklerinin gelişinin ülkeyi nasıl dışa açılmaya ve daha sorumlu olmaya zorladığını da açıkladı. Bu duruma yönelik en büyük örneklerden biri olarak Suudi Arabistan hükümetinin büyük motor yarışları etkinliklerinin gerçekleşmesine izin vermek için 200'den fazla yasayı değiştirmek zorunda kalması verilebilir

Spor bakanı, “Suudi Arabistan, her zaman dışlanan bir ülke oldu. Ülke, ilk turist vizesini Formula E sayesinde verdi."

“Böylece Suudi Arabistan vizesi, birdenbire alınması en zor vizelerden birinden, alınması en kolay vizelerden birine dönüştü."

"Suudi Arabistan'ın nasıl bir yer olduğunu kimse anlamadı. Herkese "gelin ve Suudi Arabistan'ın aslında nasıl bir yer olduğunu anlayın" diyoruz ama şimdi de her şeyi çok hızlı yapmakla suçlanıyoruz."

"Bu nedenle, günün sonunda ülkedeki genel yönelimi yarışın yapılması yönünde. Halk bunu istiyor, eğer halk bunu istemeseydi yarış da yapılmazdı. Ama insanlar bunu istiyor, hepsi sosyal medyayla ilgileniyor, diğer ülkelerin sahip olduklarını görüyorlar.” dedi.

Al-Faisal son olarak Suudi Arabistan'a yönelik olumsuz noktaları kabul ediyor, fakat her şeyin bir gecede değişmesinin imkansız olduğunu da belirtiyor.

Al-Faisal, "Biz genç bir toplumuz. Öğreniyoruz, adımlar atıyoruz ve hem geliştirmemiz hem de düzeltmemiz gereken birçok şeyin olduğunun da farkındayız."

“Ülke genelinde bir değişim gerçekleştiriyoruz. Bugün krallığın her yerinde, hatta bakanlıklarda bile, daha önce sokağa çıkmaları dahi yasak olan kadın ve erkeklerin uyumlu bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz."

“Tüm bunlar değişimin bir parçası. Bazı değişimler hızlıca gerçekleşir, bazıları ise zaman alır. Bizler dinlemek, konuşmak ve tartışmak için buradayız."

“Eminim son birkaç hafta içinde birçok politikacının krallığı ziyaret ettiğini ve tüm bu konuları tartıştığını görmüşsünüzdür. Bu yüzden ilerlemeye devam etmek, Suudi Arabistan'ı daha iyi bir yer yapmak ve daha iyi bir gelecekte yaşamak için buradayız." dedi.