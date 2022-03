F1'e gerekli güvenceleri vermeye hazırlanan Suudi Arabistan, takvimde kalacak

Geçtiğimiz Cuma, Suudi Arabistan GP hafta sonunun ilk gününde, Cidde pistinin yaklaşık 10 kilometre uzağında bulunan bir petrol rafinerisine düzenlenen saldırı sonrası yarışın yapılıp yapılamayacağı konusunda hem padokta, hem de padok dışında ciddi tartışmalar yaşanmıştı.

Takım patronları yetkililerden güvence alınması sonrası yarışın devamı kararı verseler de pilotların ikna edilmesi kolay olmadı. Pilotlar, ancak ikinci antrenman seansı sonrası dört saatlik bir toplantı gerçekleştirdikten sonra devam kararı verdiler.

Formula 1 yönetimi, hem takımlara hem de pilotlara gelecek haftalarda Suudi yetkililerle yarışın geleceği ve atılacak sonraki adımlarla ilgili görüşüleceği sözünde bulunmuş durumda.

Planlanan görüşmeler, yarışın geleceğinin risk altında olduğu dedikodularına yol açsa da, Motorsport.com, F1'in etkinliği takvimde tutmaya tamamen niyetli olduğunu öğrenmiş durumda.

Dolayısıyla, gerçekleştirilecek herhangi bir toplantı yarışın takvimdeki yeri hakkında değil, Suudi yetkililerin 2023 sonrası planladığı güvenlik önlemleri ve yaşanacak değişiklikler hakkında olacak.

Suudi hükümetini, yaşananlardan dersler çıkarmaya ve hem pilotların hem de takımların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğine söz verdi. Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu birtakım basın kuruluşlarına, "Henüz detayları konuşmadık, fakat tartışmalara açığız."

“Oturmaya, sorunların nerede olduğunu, ihtiyaç duydukları güvencelerin neler olduğunu konuşmaya açığız."

"Ne isterlerse, F1'i dünyanın herhangi bir yerinde olabileceği en iyi şekilde ağırlamak için buradayız.

“Bu nedenle onlardan geri bildirim almak, durumu tartışmak ve endişelerinin ne hakkında olduğunu görmek için kesinlikle açık bir şekilde konuşacağız. Onlara elimizdeki her şeyi göstereceğiz." dedi.

