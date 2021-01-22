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Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, F1 için yeni bir yarış pisti hazırlıyor

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Suudi Arabistan, F1 için yeni bir yarış pisti hazırlıyor
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Suudi Arabistan cadde yarışını "geçici bir çözüm" olarak kullanacak ve gelecekte tam bir yarış pistiyle Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

F1, geçen yılın Kasım ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Otomobil ve Motosiklet Federasyonu ile uzun vadeli bir anlaşma yaptığını ve bu kapsamda 2021'de Cidde'de gece yarışı düzenleneceğini duyurmuştu.

2021 Suudi Arabistan GP Cidde'de gerçekleştirilecek ancak bu yarışın 2023 veya 2024 yılında Riyad Qiddiya'da hazırlanacak kalıcı bir piste geçiş yapması hedefleniyor.

Suudi Arabistan GP, Singapur GP'nin ardından takvimdeki ikinci gece yarışı olacak.

Konu hakkında Telegram sayfası Cross Country Rally'ye konuşan Prens Khalid, yarışla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Khalid, "Hermann Tilke ve Formula 1 il beraber, en hızlı cadde pistini tasarlamaya çalışıyoruz."

"Size Suudi Arabistan'daki cadde yarışlarının standart olmayacağına dair söz verebilirim."

“Bazı cadde pistleri o kadar da heyecan verici olmuyor. Çok fazla geçiş fırsatı olmadığı için yarışlar sıkıcı olabiliyorlar."

"Bu yüzden bizim fikrimiz motor sporları için büyük bir proje ve büyük bir şehir inşa etmek oldu. Her şeyi 2024 için hazır olacak şekilde 2023'ün sonunda tamamlamayı planlıyoruz."

“Veliaht Prens, 2024'ün çok uzak bir tarih olduğunu düşündü ve bu yüzden normal pisti tamamlayana kadar cadde pistinin güzel bir seçenek olacağını düşündük."

"Heyecan verici olacak ve çok fazla geçiş göreceğiz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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