Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor

paylaşım
yorumlar
Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor
Ekleyen:
, Editör

Suudi Arabistan, 2021 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapacak yeni pistle beraber "takvimin en hızlı cadde pistine" sahip olmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan Otomobil Federasyonu Başkanı Prens Khalid Bin Sultan Al Faisal, Qiddiya'da bulunan yeni spor ve eğlence kompleksinde oldukça güzel bir yarış pistine sahip olacaklarını ve bu kompleksin muhtemelen 2024 yılında kullanıma açılacağını belirtti.

Suudi Arabistan, o tarihe kadar cadde pistiyle Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve 5 Aralık 2021'de yapılması planlanan yarışla ilgili hazırlıklar başlamış durumda.

F1 pist tasarımcısı Hermann Tilke tarafından tasarlanan bu cadde pistiyle ilgili büyük umutlar var.

Cross YouTube kanalına konuşan Prens Khalid, "Motor sporlarının büyük bir hayranıyız ve Suudi Arabistan'ın Dakar Rallisi, Formula E ve Formula 1 gibi etkinlikleri düzenlemek için gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyoruz."

"Sanırım bunu Dakar ve Formula E yarışlarına ev sahipliği yaparak kanıtladık. Özellikle de dünyadaki mevcut duruma rağmen bunu başarmış olmamız, yapabileceklerimizin büyük bir kanıtı oldu."

"Ancak cadde yarışına ev sahipliği yapmaya devam etmek istemiyoruz, amacımız yeni bir şey hazırlamak. 2024'ün başlarında tamamlamayı hedeflediğimiz çok büyük bir yarış şehri inşa edeceğiz. Bu şehirle birlikte rallikros etkinliklerinden go kart yarışlarına, drag yarışlarından pist yarışlarına kadar her tür motor sporları etkinliğine ev sahipliği yapmak mümkün olacak."

"FIA Grade One Formula 1 pisti bu kompleksin bir parçası olacak. Bunu 2024'te tamamlayabileceğiz. Bu tarih çok uzakta olduğu için, o tarihe kadar neler yapabileceğimize baktık ve cadde yarışının, bu şehrin inşası sürerken iyi bir geçici seçenek olduğunu düşündük."

"Cadde pistimizin dünyanın en hızlı cadde yarışı olması için en iyi uzmanları davet ettik. Şu anda Herman Tilke ve Formula 1 ile yakından çalışıyoruz. Suudi Arabistan Grand Prix'sinin tipik bir cadde yarışı olmayacağının sözünü verebilirim."

"Umarım 5 Aralık 2021'deki yarış herkesin ilgisini çekecek, çünkü yüksek süratlere çıkılacak ve geçiş garantili olacak." dedi.

 
Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"

Önceki haber

Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Coulthard: "Mercedes bilerek Hamilton sözleşmesini açıklamıyor olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Mercedes bilerek Hamilton sözleşmesini açıklamıyor olabilir"

Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"
F3 F3 / Son dakika

Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"

Marko: "Ferrari'nin üçüncü olma şansı var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Ferrari'nin üçüncü olma şansı var"

Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor

Tost: "Mercedes yine favori"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Mercedes yine favori"

Perez: "Tüm kariyerim boyunca bu fırsatı bekliyordum"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Perez: "Tüm kariyerim boyunca bu fırsatı bekliyordum"

Son Haberler

Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor

Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"

Marko: "Schumacher'i zorlu bir ilk yıl bekliyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Schumacher'i zorlu bir ilk yıl bekliyor"

Tost: "Mercedes yine favori"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Mercedes yine favori"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Coulthard: "Mercedes bilerek Hamilton sözleşmesini açıklamıyor olabilir"

17s
2
Formula 1

Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"

2s
3
Formula 1

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

1g
4
F3

Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"

1g
5
Formula 1

Marko: "Ferrari'nin üçüncü olma şansı var"

15s

Son Haberler

Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor

Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor

Formula 1
52dk
Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"

Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"

Formula 1
2s
Marko: "Schumacher'i zorlu bir ilk yıl bekliyor"

Marko: "Schumacher'i zorlu bir ilk yıl bekliyor"

Formula 1
2s
Tost: "Mercedes yine favori"

Tost: "Mercedes yine favori"

Formula 1
3s
Magnussen, gelecekte F1'e dönüşü reddetmiyor

Magnussen, gelecekte F1'e dönüşü reddetmiyor

Formula 1
4s

Son Videolar

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.