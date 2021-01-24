Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor

Suudi Arabistan Otomobil Federasyonu Başkanı Prens Khalid Bin Sultan Al Faisal, Qiddiya'da bulunan yeni spor ve eğlence kompleksinde oldukça güzel bir yarış pistine sahip olacaklarını ve bu kompleksin muhtemelen 2024 yılında kullanıma açılacağını belirtti.

Suudi Arabistan, o tarihe kadar cadde pistiyle Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve 5 Aralık 2021'de yapılması planlanan yarışla ilgili hazırlıklar başlamış durumda.

F1 pist tasarımcısı Hermann Tilke tarafından tasarlanan bu cadde pistiyle ilgili büyük umutlar var.

Cross YouTube kanalına konuşan Prens Khalid, "Motor sporlarının büyük bir hayranıyız ve Suudi Arabistan'ın Dakar Rallisi, Formula E ve Formula 1 gibi etkinlikleri düzenlemek için gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyoruz."

"Sanırım bunu Dakar ve Formula E yarışlarına ev sahipliği yaparak kanıtladık. Özellikle de dünyadaki mevcut duruma rağmen bunu başarmış olmamız, yapabileceklerimizin büyük bir kanıtı oldu."

"Ancak cadde yarışına ev sahipliği yapmaya devam etmek istemiyoruz, amacımız yeni bir şey hazırlamak. 2024'ün başlarında tamamlamayı hedeflediğimiz çok büyük bir yarış şehri inşa edeceğiz. Bu şehirle birlikte rallikros etkinliklerinden go kart yarışlarına, drag yarışlarından pist yarışlarına kadar her tür motor sporları etkinliğine ev sahipliği yapmak mümkün olacak."

"FIA Grade One Formula 1 pisti bu kompleksin bir parçası olacak. Bunu 2024'te tamamlayabileceğiz. Bu tarih çok uzakta olduğu için, o tarihe kadar neler yapabileceğimize baktık ve cadde yarışının, bu şehrin inşası sürerken iyi bir geçici seçenek olduğunu düşündük."

"Cadde pistimizin dünyanın en hızlı cadde yarışı olması için en iyi uzmanları davet ettik. Şu anda Herman Tilke ve Formula 1 ile yakından çalışıyoruz. Suudi Arabistan Grand Prix'sinin tipik bir cadde yarışı olmayacağının sözünü verebilirim."

"Umarım 5 Aralık 2021'deki yarış herkesin ilgisini çekecek, çünkü yüksek süratlere çıkılacak ve geçiş garantili olacak." dedi.