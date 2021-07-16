Suudi Arabistan devlet fonu, McLaren'dan hisse satın alacak

Suudi Arabistan'ın egemen servet fonu, İngiliz otomobil üreticisi ve Formula 1 takım sahibi McLaren Group'tan hisse satın almak için görüşmeler yapıyor.

Sky News'e göre, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun birkaç gün içinde McLaren tarafından açıklanacak olan 550 milyon sterlinlik bir sermaye arttırımına katılacak.

Bankacılık kaynakları, anlaşmanın Suudi Kamu Yatırım Fonu ve büyük bir küresel yatırım şirketi olan Ares Management'tan 400 milyon sterlinlik yeni sermayeyi içereceğini ve Bahreyn'in egemen yatırım fonu Mumtalakat'ın da aralarında bulunduğu McLaren'in mevcut hissedarları tarafından şirkete 150 milyon sterlin aktarılacağını söyledi.

Kaynaklar, sermaye artışının Cuma günü tamamlanacağını ancak yine de ertelenebileceğini de ekledi.

Woking merkezli şirket, bilançosunu desteklemek için devlet kredisi arayarak; pandemiye kötü bir başlangıç yapmıştı. Ayrıca şirket, iş gücünü de sınırlandırmak zorunda kalmıştı.

Fakat lüks yol araçlarının satışları son aylarda güçlü bir şekilde eski seviyelerine dönmeye başladı.

Aynı zamanda bir analiste göre, Suudilerin, McLaren Group'ta bir azınlık hissesini satın alması, bir dizi ticari bağlantının önünü açabilecek.

Suudi Kamu Yatırım Fonu, Newcastle United Futbol Kulübü'nü Mike Ashley'den satın almaya çalışan bir uluslararası ticaret birliğinin de bir parçasıydı.

Suudi Arabistan fonunun Lucid ile olan deneyimi, Artura modeli gibi daha fazla hibrit ve elektrikli otomobil geliştiren McLaren için faydalı olabilir.

Ares Management da, dünyanın dört bir yanındaki şirketlere birinci sınıf bir sermaye sağlayıcısı olarak görülüyor ve öğrenilenlere göre McLaren ile mevcut bir ilişkisi var.

Sermaye artışıyla birlikte, Walsh'ın şirkete gelişinden bu yana grup tarafından sağlanan toplam fonu 1 milyar sterlinin üzerine çıkacak.

Bu rakam, Mart 2020'de 300 milyon sterlinlik bir sermaye aktarımını, Surrey genel merkezinin 170 milyon sterlinlik satışını ve McLaren Racing'deki ayrı bir hissenin satışından elde edilen 185 milyon sterlinlik kazancı da içeriyor.

McLaren ayrıca geçen yıl Bahreyn Ulusal Bankası'ndan 150 milyon sterlinlik bir kredi aldı.

Aynı zamanda son birkaç yıldır yarış serilerinde zorlanan McLaren, bu sezon hem Formula 1 şampiyonasında hem de IndyCar'da güçlü performanslar gösteriyor.

McLaren Formula 1 takımı, Takımlar Şampiyonası'nı üçüncü sırada götürürken, Lando Norris Pilotlar Şampiyonası'nda dördüncü ve Daniel Ricciardo sekizinci sırada.

McLaren Group, McLaren Racing'in yanı sıra, lüks yol otomobilleri üreten ve COVID-19 krizi öncesinde oldukça kârlı olan McLaren Automotive'i ve kurumsal müşterilere satışlardan gelir elde eden McLaren Applied Technologies'i de içeriyor.

1963 yılında Bruce McLaren tarafından kurulan otomobil markası, İngiliz motor sporlarının en ünlü isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Woking merkezli takım Formula 1'de yarıştığı yarım yüzyıl boyunca sekiz kez Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanırken, Alain Prost Ayrton Senna Mika Hakkinen ve Lewis Hamilton, gibi efsane isimler de takım adına sürüş yaptı.

Takım, toplamda 180 Grand Prix, üç Indianopolis 500 ve ilk Le Mans 24 Saat katılımında yarışı kazandı.

McLaren'ın pist üzerindeki operasyonları, McLaren Group'un yıllık gelirlerinin yaklaşık %20'sini oluşturuyor.

Aynı zamanda, siber güvenlik yazılımı sağlayıcısı Darktrace, bilgisayar devi Dell Technologies ve Stanley Black & Decker gibi şirketlerle sponsorluk anlaşmaları var.

Şirket, tarihinin en başarılı döneminde F1 ekibini yöneten deneyimli McLaren patronu Ron Dennis'in 2017'de ayrılmasının ardından ayrı bölümlerinin yeniden birleştiğini gördü.

2017 yılında Ron Dennis'in ayrılmasının ardından, şirketin bazı bölümleri tekrar birleşti.

Dennis, İngiltere'nin en tanınmış işadamlarından biri haline geldi ve McLaren'in teknoloji girişimlerini ticari ortaklıklar yoluyla çok çeşitli endüstrilerle birlikte genişletti.

Bay Dennis, diğer hissedarlarla yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından 275 milyon sterlinlik hissesini devretti.