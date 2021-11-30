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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Suudi Arabistan, Cidde pistinde 5G teknolojisi kullanacak

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Cidde Sokak Pisti'nde, Formula 1'de bir ilk olarak, 5G altyapısı kullanılacak ve böylece izleyiciler, pistteki aksiyona hiç olmadıkları kadar yakın olacaklar.

Suudi Arabistan, Cidde pistinde 5G teknolojisi kullanacak

Katar'da gerçekleştirilen ilk yarışın ardından F1, yeni bir konuma geçiş yapmakta - 2021 sezonunun sondan bir önceki yarışına ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan'a.

Katar GP'si, oldukça prestijli Losail Uluslararası Pisti'nde koşulurken, Suudi Arabistan'da ise, Cidde şehrinin tam ortasında yer alan yüksek hızlı bir sokak pisti sıfırdan inşa edildi.

Ve bu pistte, şu andaki en hızlı kablosuz ağ bağlantısı teknolojisi olan 5G teknolojisi kullanılacak ve böylece bir F1 pistinde ilk defa bu teknoloji kullanılmış olacak. Cidde Sokak Pisti'nin yöneticisi Martin Whitaker, bu teknolojiyle beraber taraftarların Formula 1'i tamamen yeni bir seviyede takip etme fırsatı yakalayacaklarını söyledi.

Whitaker açıklamalarında, "Bu pist, oldukça kısa bir zaman zarfında inşa edildi ve bu pistin dünya üzerindeki en modern pistlerden biri, hatta belki de en modern pisti, olduğunu söyleyebiliriz."

"Örnek vermek gerekirse, dünyada 5G teknolojisini kullanan ilk F1 pistiyiz. Sonuç olarak tribünlerde yer alan taraftarların, aksiyon ile daha fazla iç içe olmalarını sağlamak istiyoruz. Onlar, mobil cihazlarını kullanarak pistimizdeki yarışı daha tutkulu bir şekilde deneyimleyebilirler."

"Buradaki insanların bu kadar yenilikçi olduğunu görmek ve aynı zamanda bu pistte yapılmaya devam edilecek olan yarışlara güzel bir temel bırakıyor olmamız çok güzel." dedi.

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