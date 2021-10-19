Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı

Suudi Arabistan Grand Prix'sine yönelik hazırlıklarda sona yaklaşılıyor ve artık yarışa ev sahipliği yapacak cadde pistinin son rötuşları atılıyor.

Yakında 27 virajdan oluşan, 6.175 kilometre uzunluğundaki benzersiz cadde pistinin altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Suudi Arabistan tarihindeki ilk Formula 1 yarışına hem yerel halk hem de turistler ilgi gösteriyor ve başlangıçta yarışa %40 kapasite ile taraftar alınacağı duyurulmuştu. Ancak şimdi bu sayının değişeceği açıklandı.

Organizatörlerden yapılan açıklamaya göre pist, tam kapasitede açık olacak. Bu, COVID-19 pandemisine ilişkin önlemlerin gevşetilmesi sonrası alındı.

Yarış biletleri şimdiden satışa sunuldu.