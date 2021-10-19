Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Suudi Arabistan Grand Prix'si organizatörleri, daha önce %40'ını satışa çıkaracaklarını söylemelerine rağmen, biletlerin tamamının satışa çıkarılacağını açıkladılar.

Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı

Suudi Arabistan Grand Prix'sine yönelik hazırlıklarda sona yaklaşılıyor ve artık yarışa ev sahipliği yapacak cadde pistinin son rötuşları atılıyor.

Yakında 27 virajdan oluşan, 6.175 kilometre uzunluğundaki benzersiz cadde pistinin altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Suudi Arabistan tarihindeki ilk Formula 1 yarışına hem yerel halk hem de turistler ilgi gösteriyor ve başlangıçta yarışa %40 kapasite ile taraftar alınacağı duyurulmuştu. Ancak şimdi bu sayının değişeceği açıklandı.

Organizatörlerden yapılan açıklamaya göre pist, tam kapasitede açık olacak. Bu, COVID-19 pandemisine ilişkin önlemlerin gevşetilmesi sonrası alındı.

Yarış biletleri şimdiden satışa sunuldu.

 

Biletler
paylaşım
yorumlar
Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü

Önceki haber

Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü Birleşik Devletler GP
Formula 1

Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü

Briatore, Formula 1'e geri mi dönüyor? Birleşik Devletler GP
Formula 1

Briatore, Formula 1'e geri mi dönüyor?

Kvyat, lastik testi için Paul Ricard'da piste çıktı Birleşik Devletler GP
Formula 1

Kvyat, lastik testi için Paul Ricard'da piste çıktı

Çok Okunanlar Bugün

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Suudi Arabistan GP'de, yerel geleneklere göre giyinmek zorunlu olacak
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP'de, yerel geleneklere göre giyinmek zorunlu olacak

Vural Ak: “Sabotaja uğradık!”
Formula 1 Formula 1

Vural Ak: “Sabotaja uğradık!”

Briatore, Formula 1'e geri mi dönüyor?
Formula 1 Formula 1

Briatore, Formula 1'e geri mi dönüyor?

Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü
Formula 1 Formula 1

Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü

Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı

Allison, Hamilton'ın sadece içten yanmalı motorunun değiştirilme nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Allison, Hamilton'ın sadece içten yanmalı motorunun değiştirilme nedenini açıkladı

Palmer: "Perez'in sıralamalarda zayıf kalması, kendisini gereksiz kılıyor"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Perez'in sıralamalarda zayıf kalması, kendisini gereksiz kılıyor"

Son Haberler

Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı

Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü
Formula 1 Formula 1

Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü

Briatore, Formula 1'e geri mi dönüyor?
Formula 1 Formula 1

Briatore, Formula 1'e geri mi dönüyor?

Albers: "Türkiye'de Hamilton şanssızdı ve Verstappen formunda değildi"
Formula 1 Formula 1

Albers: "Türkiye'de Hamilton şanssızdı ve Verstappen formunda değildi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.