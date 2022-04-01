Suudi Arabistan bakanı, Hamilton'ı endişeler hakkında görüşmeye davet etti

Haberi dinle

Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, ülkenin insan hakları sicili nedeniyle orada bulunmaktan "rahatsız" olduğunu dile getirmişti.

Ülkeye yaklaşımının değişip değişmediği sorulan Hamilton, şunları söyledi: "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Burada geçen sene konuştuklarımla aynı duruşa sahibim."

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Suudi Arabistan GP'sinde, piste yakın bir petrol tesisine gerçekleştirilen füze saldırısının ardından yarış hakkında soru işaretleri oluşmuş ve F1 pilotları, yarış hafta sonuna devam edip etmemek hakkında hükumet yetkilileri ile görüşmeler yapmışlardı.

Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal da bu toplantıların bir parçası olarak, Hamilton'a burada yarışmak hakkındaki çekinceleri üzerine oturup konuşmayı teklif etti.

Yedi kez dünya şampiyonunun Suudi Arabistan hakkındaki tedirginlikleri hakkında konuşan Prens Abdulaziz şunları söyledi: "Lewis'in yorumlarını gördüm ve Suudi Arabistan'daki şeyler hakkında bazı problemleri vardı."

"Ona, benimle açıkça konuşabileceğini söyledim. Oturalım, problemlerinin neler olduğunu konuşalım ve nerede olduğumuzu anlayalım. Çünkü bu şeylerin çoğunu Suudi Arabistan hakkında okuyorsunuz ama detaylarının ne olduğunu görmüyorsunuz."

Prens Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın dışarıdan gelenlerin endişelerini ele almak konusuna olabildiğinde açık olmak istediğini ve bunun, F1 gibi büyük spor etkinlikleri ile ülkeye dikkat çekmek istemesinin nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Prens Abdulaziz, "Problem istemediğimizi söyleyebilir ve 'bırakalım, uluslararası toplumlar bizi istedikleri kadar kınasın ve tartışmalar olsun ama kimse karışmasın' diyebilirdik."

"Ancak böyle demedik."

"Açık bir görüşme yapmak için buradayız, FIA ve F1'e de bunu söyledim. Beraber oturmalı ve durumu anlamalıyız çünkü burada beraberiz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG interview Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bu yüzden sürücülerle açıkça konuştum ve Lewis'e, eğer bu problemleri görüşmek isterse onu memnuniyetle karşılayacağımı söyledim çünkü konuşacak kimseyi bulamadığını söylemişti."

"Yani onunla görüşmeye hazırım. Bence bu problemlerin çoğu iletişim olmadığı için çıkıyor ve neler olduğu anlaşılmıyor."

"Bu iletişim açısından küçük bir dünya ama hepimiz dünyanın farklı yerlerinde yaşıyoruz, farklı kültürlere ve farklı düşünce yapılarına sahibiz. Görüşmeye hazırız ve bunu yapmaktan memnun oluruz." dedi.

Prens Abdulaziz ayrıca, Sebastian Vettel'in Suudi Arabistan yarış hafta sonundan önce eleştirilerde bulunmasının ardından, Alman sürücü ile 2021'de özel bir görüşme yaptığını açıkladı.

Vettel, ülkeye geldiğinde oranın gerçeklerini daha iyi anlamaya çalıştı ve oradaki kadınlar için bir karting günü düzenledi.

Prens Abdulaziz, "Geçtiğimiz yıl Seb ile konuştum ve ona 'bunu yaptığın için teşekkür ederim' dedim."

"Daha fazlasını anlamak için bizimle değil, insanlarla konuşun. Herkese verdiğimiz mesaj da bu."

"Mükemmel olduğumuzu ve dünyanın en iyisi olduğumuzu söylemiyorum. Evet, problemlerimiz var. Ancak bunları çözüyoruz ve kendi hızımızda ilerliyoruz."

"Bazen çok hızlı gelişme kaydediyoruz ama bazen işler çok daha yavaş değişiyor. Bunlar hepimizin gözetmesi gereken karışık problemler. Ayrıca bunu kendimiz için yapıyoruz çünkü bu alanda başarılı olmamız gerektiğine inanıyoruz. Eğer bunu yaparsak herkes olduğumuz yere yükselecek."

"Çocuklarımızın, bu krallıkta ve bölgede yaşamak isteyen herkesin refah bir geleceğe sahip olduğuna emin olmak bizim görevimiz." dedi.