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Formula 1 Haberler

Suudi Arabistan, endişeleri gidermek amacıyla F1 pistinde değişikliklere gidiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Suudi Arabistan Formula 1 patronları, son sektördeki güvenliği artırmak için pist üzerine küçük değişiklikler yapacaklarını açıkladılar.

Suudi Arabistan, endişeleri gidermek amacıyla F1 pistinde değişikliklere gidiyor
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Cidde pisti geçtiğimiz yıl gösterişli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ancak bazı sürücüler, cadde pistinin yüksek hızlı son sektörü hakkında güvenlik endişeleri olduğunu dile getirdiler.

En büyük endişe, bariyerlerin, hızlı sektörlerdeki görüşü kısıtlaması üzerineydi. Sürücüler, önlerinde ne olduğunu göremedikleri için bunun bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu düşündüler.

Martin Whitaker, pist üzerinde yapılan geliştirmeler üzerine konuştu ve Formula 1, Mart ayında piste geri dönmeden önce, görüş mesafesini artırmak için bazı çalışmalar yapılacağını söyledi.

Whitaker, "İkinci yarış için bazı alanlarda geliştirmeler yapacağız."

"İlk olarak, pistte birkaç küçük değişiklik yapılacak."

"Bu küçük ayarlar, sürücülerin kokpit içerisindeki görüşlerini artırmakla alakalı olacak. Küçük bir değişiklik yapılacak ancak bazı virajlardaki görüşü iyileştirmeye yardımcı olacak."

"İkinci olarak da bariyerlerde ufak değişiklikler olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Geçtiğimiz aralık ayındaki yarışta pisti çevreleyen altyapının büyük bir kısmı tamamlanamamıştı. Bu sene için yapılan çalışmalar sayesinde her şeyin, özellikle de taraftarlar için çok daha gelişmiş olması bekleniyor.

Whitaker, "Taraftarların buradaki deneyimlerini artırmak için çalıştığımız birkaç alan var. Görüşü artırmak için tribünlerin açılarını kaydırmayı ve çok popüler olan Fan Zone'ların boyutunu artırmayı planlıyoruz."

"Kısa zamanda burayı hazır hale getirmemiz gerekiyor ancak ikinci yarışımız için yapabileceklerimizi çok daha iyi anlamış durumdayız. Bulunduğumuz yer nedeniyle çok fazla şey değiştiremiyoruz çünkü pist, denizin yanında dar bir bölgeye yapıldı. Ancak yine de pistin giriş ve çıkışlarına kesinlikle bakacağız."

"Pistin bulunduğu yer nedeniyle trafik bir problemdi ve yolun karakteristikleri nedeniyle gereksiz gecikmeler oldu. Buradan bazı dersler çıkardık, şimdi bunu çözeceğiz ve herkesin aynı seviyede bir deneyim yaşayacağına emin olacağız." dedi.

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