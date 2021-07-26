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Suudi Arabistan, 2022 takviminin başında yer almak istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin patronları, gelecek sezonun Orta Doğu'da yeniden başlayacağına dair spekülasyonlar sonrasında, yarışlarının gelecek yılki takvimin başında yer almasını umduklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan, 2022 takviminin başında yer almak istiyor

Tarihteki ilk Suudi Arabistan Grand Prix'si, Abu Dhabi'deki sezon finalinden bir hafta önce yani 5 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin organizatörü ve Suudi Arabistan Otomobil ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Prens Khalid Bin Sultan Al Faisal, ilk yarışın takvimin son kısmında yer almasına rağmen, 2022 takviminde sezonun ilk kısmında yer almak istediklerini açıkladı.

Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Bir organizatör olarak, kendi açımızdan son yarışlardan biri olmamayı tercih ediyoruz."

"Takımlar ilk yarışlarda gerçekten iyi bir iş yapabilirler ve diğerleri organizatörler için o kadar da çekici olmayabilir."

"Bu yıl yarışı sezon başında yapmak istiyorduk ama pist üstünde çalışma yapmamız ve pisti hazırlamamız gerektiği için, bu yılki yarışı yılın başında yapamadık."

"2021'in sonunda bir yarış yapmayı ya da 2022'nin başında bir yarış yapmayı görüştük. Kararımız, 2021'de yarışı düzenlemek oldu."

"Şimdi Formula 1 ile 2022'de bizim için en iyisinin ne olabileceğini tartışıyoruz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz." 

COVID-19 pandemisinin 2022 takvimi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olması oldukça muhtemel ve bu da Avustralya Grand Prix'sinin ülkedeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle yılın son kısmına alınması ihtimalini artırıyor.

Bu, Bahreyn'in tıpkı 2021 sezonunda olduğu gibi sezonun ilk yarışı olmasını sağlayabilir. Ardından Suudi Arabistan yarışının gerçekleşmesi oldukça mantıklı olabilir.

Cidde'deki cadde yarışı için hazırlıklar programa uygun gidiyor ve Prens Khalid, Suudi Arabistan'ın üçüncü sprint yarışına ev sahipliği yapmaya ilgi duyduğunu söyledi.

"Geçen hafta sonu Silverstone'daydım ve hem bir seyirci hem de organizatör olarak gerçekten keyif aldım." 

"Bence iyiydi. Cumartesi günü daha çok mücadele ve daha çok aksiyon var. Sprint yarışına sahip olan ülkelerden biri olmayı çok isteriz."

"Şimdi karar F1'in ve neler olacağını göreceğiz. Üç yarıştan üçüncüsü, Avrupa'dan bir ülkede mi yoksa Orta Doğu'dan bir ülkede mi olacak? Şahsen Suudi Arabistan'da olmasını çok isterim."

Bu yılki Suudi Arabistan yarışının biletleri ise geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu.

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