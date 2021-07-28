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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Suudi Arabistan, 2021'de ikinci bir F1 yarışı yapmaya açık

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Suudi Arabistan GP organizatörleri, 2021 yılında talep gelmesi halinde ikinci bir Formula 1 yarışı yapmaya sıcak bakıyorlar.

Suudi Arabistan, 2021'de ikinci bir F1 yarışı yapmaya açık

Suudi Arabistan, beklendiği üzere 2021 takvimine girdi ve tarihteki ilk Suudi Arabistan yarışının 5 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bununla beraber 21 Kasım'da, Suudi Arabistan GP'den iki hafta önce yapılması planlanan Melbourne yarışı COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi ve şimdi, o tarihler için yeni bir yarış aranıyor.

Seçenekler arasında Katar ve Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenlemek var gibi görünüyor. F1 CEO'su Stefano Domenicali, Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenlemenin daha olası olduğunu dile getirmişti.

Fakat şimdi bu tarihler için Suudi Arabistan da talip olmuşa benziyor.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin organizatörü Prens Khalid Bin Sultan Al Faisal ikinci bir yarış düzenleyebileceklerini ancak bunun kararını, Formula 1'in vereceğini dile getirdi.

Al Faisal, "Formula 1'in Avrupa'da, Orta Doğu'da ve dünyanın farklı yerlerinde Grand Prix'ye ev sahipliği yapmaya hazır pek çok ortağı olduğuna eminim."

"Bizim tarafımızda, yarışa yönelik hazırlık ve inşaat çalışmalarımız programa göre ilerliyor."

"Formula 1 şimdiye kadar bizden ikinci bir yarış düzenlememizi istemedi. Fakat şu anda sahip olduğumuz tarihlerden önce başka bir yarış düzenlememiz gerekirse, bunu yapabiliriz."

"Bu seçenek, Formula 1'e yardımcı olacaksa gerçekleştirilebilir." dedi.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin biletleri geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu ve bazı kesimler tarafından "pahalı" olduğu gerekçesiyle eleştiri aldı.

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