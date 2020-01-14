Suudi Arabistan, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Son aylarda Suudi Arabistan'ın Formula 1'e ev sahipliği yapacağı yönünde önemli iddialar bulunuyordu.

Flavio Briatore de Suudi Arabistan ve Formula 1 arasında önemli görüşmeler yapıldığını dile getirmişti.

Şimdi ise Daily Mail, Suudi Arabistan ve Formula 1 arasındaki görüşmelerin resmiyete döküldüğünü iddia etti.

İngiliz gazete, Formula 1 ve Liberty arasında anlaşma yapıldığını, ilk yarışın da 2021 yılında yapılacağını yazdı. Suudi Arabistan, yarışın yapılması için yıllık 60 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş gibi görünüyor.

Böylelikle Suudi Arabistan, yarış yapılması için en çok para ödeyen ülke konumuna gelecek.

İlk yarışın Cidde şehrinin caddelerinde yapılması planlanıyor. Yarış, 2022 yılında ise tamamen sıfırdan hazırlanan yeni bir yarış pistinde yapılacak.

Yarışın hayatı zorlaştıran boğucu sıcaktan kaçınmak amacıyla sezon başında yapılması planlanıyor. Yüksek ücretle Avustralya GP'nin yerine sezonun açılış yarışı haline de gelebilirler.

F1'in ayrıca Suudi petrol devi Aramco ile küresel bir sponsorluk anlaması yaptığı söyleniyor. Yarışa Aramco Suudi Arabistan Grand Prix'si ismi verilecek.

Ülke, geride kalan iki yıllık süreçte Şampiyonlar Yarışı, Formula E ve Dakar Rallisi gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlamıştı.